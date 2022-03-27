Наказание без преступления

Русское — значит, плохо

Массовая русофобская истерия на Западе достигла своего пика. И одно дело, когда европейцы демонстративно отказываются покупать русскую водку, икру и матрёшек, но совсем другое — когда ненавистники России прибегают к насилию. Наши посольства и консульства обливают краской или закидывают мусором, а иногда в ход идут даже коктейли Молотова. Например, в Дублине ворота посольства протаранил грузовик, и всё это происходило под одобрительные возгласы собравшейся на антироссийский митинг толпы. Также громят русские рестораны, магазины и даже школы. Достаётся и людям: в Германии избивают русскоязычных дальнобойщиков, причём не только наших, но и других славянских наций: чехов, поляков и самих же украинцев, т.к. отличить одних от других практически невозможно. Больше всего поражают нападки на детей с русскими корнями, рождённых и выросших в Европе. Их избивают, исключают из школ и вузов. И это происходит в тех странах, которые кичатся своей толерантностью. Причём все попытки вразумить народные массы активно блокируются властями, которые, по идее, должны защищать граждан своей страны от преследования по национальномму признаку. Например, начавшая набирать популярность акция на YouTube StopHatingRussians была заблокирована без объяснения причин.

Отыгрался Евросоюз и на наших паралимпийцах: сначала им разрешили выступать на соревнованиях, хоть и под нейтральным флагом, а потом, видимо, пришли к выводу, что наказали этих людей слишком мягко, и запретили участвовать в играх. Пожалуй, это один из самых низких и подлых поступков, совершённых по отношению к нашим согражданам в рамках информационной войны и санкций.

Без вины виноватые

После такого отношения к паралимпийцам уже даже не удивило заявление Международной федерации кошек о запрете на участие в её выставках этих животных из России. Интересно, в чём провинились наши домашние питомцы? Символично, что запрет начал действовать с 1 марта, а в этот день в России как раз отмечают День кошек. Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной FIFE. В то же время организация выделила из своего бюджета средства на поддержку украинских заводчиков и любителей кошек. В FIFE отметили, что они «отчаянно пытаются позаботиться о своих животных в этих тяжёлых условиях». Ранее аналогичное решение было принято и в отношении собак из России. Международная кинологическая федерация (FCI) запретила проводить на территории России любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI.

Эту ситуацию Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации так прокомментировал на официальном сайте своей организации: «Хочу напомнить, что FCI существует «ради собак во всём мире» и что собаки не имеют гражданства и, к счастью, не занимаются политикой. Если мировое кинологическое сообщество или даже какая–то его часть делает объектом ненависти СОБАКУ, это, к сожалению, означает, что оно забыло о своих целях, принципах и идеалах. Именно поэтому со стороны РКФ не будет ответных санкций, во всяком случае в отношении собак. Мы не дискриминируем их по национальному признаку и искренне сожалеем о неадекватных действиях коллег.

Не вечная классика

Во всех странах ненавидят русских с разной степенью градуса, но одну страну явно можно считать в этом деле рекордсменом. В попытке искоренить всё русское больше всего преуспела Польша. Практически сразу после начала спецоперации на Украине несколько местных радиостанций заявили о том, что больше не будут выпускать в эфир произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Позже и министерство культуры этой страны подтвердило информацию, отметив, что произведения данных «враждебных» композиторов будут исключены из программы музыкальных училищ и запрещены к исполнению на территории Польши в принципе. Кроме того, в местных театрах больше нельзя ставить спектакли по пьесам Антона Павловича Чехова. Потирая руки, довольные потомки ляхов заявили, что это только начало и санкционный список российских классиков будет расширен. Впрочем, у поляков к нам старые счёты, и такой финт они хотели провернуть давно, просто не было повода. А вот подобное русофобское поведение самых уважаемых и авторитетных культурных центров Европы — вообще за гранью добра и зла. К счастью, это понимают и многие европейские обыватели.

Один из наиболее ярких примеров — ситуация с российскими звёздами мирового уровня. Уже через сутки после начала спецоперации в Донбассе стало известно, что концертный зал «Карнеги–холл» отменил гастроли пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Валерия Гергиева в Нью–Йорке. Затем мэр Милана Джузеппе Сала призвал Гергиева осудить действия России в отношении Украины, пригрозив разрывом его контракта с театром «Ла Скала». Гергиев отказался, и был уволен. Следом появились сообщения об отмене выступлений оперной дивы Анны Нетребко. При этом театр объяснил это плохим самочувствием исполнительницы. Почти сразу же Анна опубликовала своё ответное заявление в социальных сетях, где назвала ложью предложенную версию, пояснив, что конфликт с руководством произошёл из–за её публичной поддержки Валерия Гергиева и отказа осуждать спец-операцию на Украине.

И если на Западе нашли хоть какие–то причины, пусть и притянутые за уши, «отменить» живых классиков, то претензии к давно усопшим — вообще за гранью понимания. Кардиффский филармонический оркестр принял решение исключить из своей программы выступления увертюру Петра Чайковского «1812 год». По мнению музыкантов, композиция является «недопустимой в такое время». Информацию об этом опубликовало издание The Independent. Кстати, в отличие от польских обывателей, не отреагировавших на запреты выступлений российских звёзд в своей стране, поклонники классической музыки в Британии оставили огромное количество гневных комментариев к этой статье на сайте английской газеты. Один из пользователей иронично предложил в таком случае исключить из школьной программы и таблицу Менделеева, раз он тоже русский, другие интересовались: «Вернут ли Чайковского, если он осудит действия РФ?». С другой стороны, нет большего соблазна, чем попробовать что–то запретное. Быть может, теперь у «репрессированных» композиторов появятся новые почитатели, которые оценят невероятную силу их произведений.

Достоевский и «Идиот»

Чуть было не досталось на пряники и Фёдору Михайловичу Достоевскому. Миланский университет «Бикокка» заявил об отмене курса лекций о творчестве русского классика из–за событий на Украине. В своём Instagram известный писатель Паоло Нори со слезами на глазах рассказал, что университет прислал ему по электронной почте сообщение об отмене курса его лекций, не объяснив толком причин. «Сейчас запрещено даже быть русским, приговорённым к смерти, как Достоевский. Хочется плакать». К счастью, на сторону возмущённого лектора встали и общественность, и студенты, а ректору «Биккока» по почте прислали около двух десятков изданий произведения Достоевского «Идиот». Поняв, что институт перегнул палку, ректорат пошёл на попятную: разрешил Паоло Нори прочитать студентам свой курс, но с условием что он параллельно расскажет им и «про какого–нибудь» видного украинского писателя. Нори отказался, заметив, что, во–первых, таких он не знает, а во–вторых, считает, что рассказывать об украинском писателе в нагрузку к лекциям о русском классике — «это клинический маразм». В итоге Паоло гордо удалился читать свой курс в других университетах Италии. Сразу после скандала он получил около десятка предложений от других вузов страны.