Наказание неминуемо

В последнее время водители всё чаще стали покидать места аварий: таким образом они надеются скрыть другие совершённые ими нарушения ПДД, иногда — просто поддаются страху. Но такая безответственность только усугубляет ситуацию.

Норильские госавтоинспекторы предупреждают: оставил место ДТП — нарушил закон! В 2021 году 17 норильских водителей уехали с места происшествия. В отношении шести установленных автолюбителей–бегунов были применены меры административного воздействия в виде ареста на пять суток. Для сравнения: в 2020 году было 15 подобных случаев.

В правилах дорожного движения говорится, что водитель, причастный к дорожно–транспортному происшествию, обязан немедленно остановить своё транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, а если есть пострадавшие, то вызвать скорую помощь.

Однако закон писан не для всех. Так, 9 января в 19.41 на автодороге в районе ул. Комсомольской, 35, водитель автомобиля ВАЗ–21074 не увидел стоящую позади него иномарку и, сдавая назад, наехал на неё. С места ДТП виновник аварии скрылся. В суде нарушитель пояснил, что испугался и покинул место происшествия, поскольку у него не было водительского удостоверения. В результате ответить ему пришлось сразу по двум статьям КоАП. Так, часть 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно–транспортным происшествием» за оставление места ДТП предусматривает административную ответственность в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. А по части 1 статьи 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», предусмотрен штраф — от пяти до 15 тысяч рублей. Наш персонаж отделался относительно легко: суд назначил ему наказание в виде семи суток административного ареста и штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Другой инцидент произошёл 11 января в 19.30 в районе ул. Б. Хмельницкого, 21. Водитель Renault Trafic, выезжая задним ходом со двора, задел стоящий автомобиль и повредил ему парктроник. Автомобилист поспешил удалиться: так как владельца повреждённого авто не было поблизости, он надеялся разыскать его позже. На следующий день нарушитель встретился с пострадавшим, от которого узнал, что сотрудники ГИБДД уже зафиксировали факт повреждения транспортного средства. За легкомысленность суд вынес в отношении виновника происшествия решение об административном аресте на трое суток. Смягчающим обстоятельством при этом стало признание нарушителем своей вины и готовность компенсировать затраты на ремонт пострадавшего авто.

Сотрудники ГИБДД напоминают горожанам, что к ответственности за оставление места ДТП может быть привлечён как виновник аварии, так и потерпевший. Именно поэтому не стоит игнорировать нормы действующего законодательства и покидать место происшествия. Не стоит этого делать и в тех случаях, когда пострадавшие на момент инцидента не предъявляют претензий. Обо всех авариях необходимо сообщать в полицию или дежурную службу ГИБДД по телефонам: 102, 47–24–01 или 43–54–58.