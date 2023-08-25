Формат живого общения с населением предложил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков во время рабочего визита в наш город. Пожеланий и претензий у оганерцев накопилось много. Жители микрорайона подготовились к встрече и заранее создали общий чат в социальных сетях, собрав вопросы от тех, кто не смог лично прийти на беседу.

Среди проблем, озвученных горожанами, как общие для всего НПР, так и характерные именно для жилого образования Оганер. Много нареканий поступило на состояние дорог и плохую уборку снега. По поводу некачественного дорожного покрытия на норильских дорогах и во дворах градоначальник пояснил, что работа идёт и благодаря запуску второго асфальтового завода в нашем городе с каждым сезоном будет всё меньше глубоких ям и разрушений на дорогах. Нужно понимать, что за один сезон охватить объёмы, которые копились годами, невозможно, но со временем и количество бесхозных территорий сократится.

Вторая «вечная» тема, вынесенная на обсуждение, — недостаточный объём вывозимого снега из дворов Норильска. Страдают жители от снега и долгой зимой, и в суровое межсезонье. Разбираясь в проблеме, Дмитрий Карасев анонсировал новую программу субсидий, которые планируют выделять управляющим компаниям. За счёт этих средств управляющие компании смогут убирать не только придомовую территорию, расчистка которой производится за счёт собственников, но и дополнительные зоны.

Жаркое обсуждение вызвала у жителей района организация праздничных мероприятий. Они недовольны ветреным местом, выбранным для установки новогодней ёлки и размещения снежного городка, а также сетуют на отсутствие зрелищной иллюминации. По их мнению, району не хватает уличного освещения в целом.

Многие пожаловались на протечки в кровлях, устранить которые не получается после обращения в управляющую компанию. Все проблемные адреса записаны и взяты на особый контроль.

Привлекли внимание градоначальника оганерцы и к одной из местных торговых точек. Покупатели часто отмечают там завышенные цены и большое количество просрочки. Они просили Дмитрия Карасева поспособствовать открытию в Оганере филиалов норильских торговых сетей, чтобы у них появился выбор.

Итогами встречи с населением Дмитрий Карасев остался доволен. Порадовало количество пришедших и проявленная заинтересованность жителей в развитии территории.

– Есть над чем подумать. Этот формат взаимодействия между мной как главой города и его жителями мы сегодня опробовали впервые, и, на мой взгляд, всё прошло хорошо. Большое спасибо всем, кто пришёл на встречу! Безусловно, проблемы есть, но в открытом диалоге их можно решать гораздо оперативнее. Поэтому в дальнейшем я планирую провести подобные встречи и в остальных районах Норильска.