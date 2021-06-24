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Наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19

Наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19

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Наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19

Россиянам пояснили, что наличие антител не числится в перечне медицинских противопоказаний.

Наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19

Как сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции, на сегодняшний день нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета. Кроме того, пока неизвестна степень адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Что касается противопоказаний к вакцинации, то их список невелик. Рекомендуется отложить вакцинацию в случае появления первых признаков аспираторных заболеваний и при обострении хронических заболеваний. Беременность и перенесённый менее шести месяцев назад COVID-19 также являются основаниями для медицинского отвода.

Фото Ирина Яринская
24 июня в 15:30 640
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