Наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации против COVID-19

Как сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции, на сегодняшний день нет единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета. Кроме того, пока неизвестна степень адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

Что касается противопоказаний к вакцинации, то их список невелик. Рекомендуется отложить вакцинацию в случае появления первых признаков аспираторных заболеваний и при обострении хронических заболеваний. Беременность и перенесённый менее шести месяцев назад COVID-19 также являются основаниями для медицинского отвода.