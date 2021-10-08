Налоговые льготы в период первой волны пандемии стали спасением для малого и среднего бизнеса

Во время обсуждения участники подвели итоги предоставления региональной господдержки малому и среднему предпринимательству, пострадавшему во время пандемии в 2020 году. В прошлом году они были направлены на снижение налоговой нагрузки на бизнес.

Общий объём государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году, с учётом федеральных решений, составил более 4,5 млрд рублей. Пониженными ставками, которые устанавливает Красноярский край, смогли воспользоваться более десяти тысяч налогоплательщиков, в том числе шесть тысяч предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим.

«Для малых предприятий господдержка в пандемию имеет большое значение. Принятые меры позволили сгладить её негативное влияние на многие сферы экономики. Вместе с тем дополнительно предлагаю проанализировать итоги деятельности за 2020-2021 годы и сравнить их с основными показателями докризисного периода, для того чтобы оценить самочувствие малого и среднего предпринимательства», - сообщил Владимир Бахарь.

На заседании также были озвучены результаты проведённой оценки налоговых расходов (налоговых льгот) за 2019 год. Также замруководителя краевой налоговой службы Вадим Лиференко озвучил основные цифры по налоговой задолженности в консолидированный бюджет края. Он отметил, что её совокупный объём в целом снижается, главным образом за счёт поступлений от физических лиц.