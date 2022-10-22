Нам не по пути

Бомболёт

Бомбила — самый распространённый архетип автомобилиста–нарушителя. Выходец из среды таксистов. Основной род деятельности — частный извоз. Главный жизненный принцип: время–деньги. А значит, чем быстрее и чаще ездишь, тем выше будет дневной заработок. Такой водила ведёт безнравственную борьбу за каждую секунду рабочего времени. Чаще всего бороться ему приходится именно с правилами дорожного движения. Главный враг — пешеход, медленно идущий по зебре, который крадёт драгоценные мгновения, а значит, практически вытаскивает из кармана бомболётчика кровно заработанное. Если вместо того, чтобы притормозить, машина перед пешеходным переходом дала по газам и чуть не проехала вам по ботинкам, знайте: обидчик — ярко выраженный представитель такого типа нарушителей.

– Как правило, частным извозом занимаются в Норильске приезжие с юга России и ближнего зарубежья, — рассказывает сотрудник ГИБДД. — Город компактный, краткосрочные поездки на небольшие расстояния позволяют обслужить немало клиентов за день. Отсюда и спешка. Такие скороделы отличаются крайне агрессивной манерой вождения: обгоняют, подрезают, проскакивают на светофорах на жёлтый, а порой и на красный, не пропускают людей на пешеходных переходах. Для бомбилы характерно отсутствие шашечек, официальных логотипов на кузове авто. Если пассажир сел в такое недотакси и попал с бомбилой в аварию — доказать вину водителя и обеспечить пострадавшему выплаты за травмы будет весьма проблематично. А страдают чаще всего именно пассажиры, которые любят пренебречь пристёгиванием ремня безопасности в городской черте, в том числе и на заднем сиденье.

Обитатели лабиринта

Уникальный тип нарушителей, который можно встретить исключительно в Норильске, их появление обусловлено особенностями городской застройки. Как правило, это либо коренные жители Норильска, либо опытные бомболётчики, которые уже не один год отработали таксистами. Подавляющее большинство старше 35. Знающие как свои пять пальцев город, этот тип нарушителей научились, не сбавляя скорость, въезжать во двор. Наверняка каждый имел неудовольствие наблюдать подобных персонажей. Водитель буквально пролетает на бреющем полёте мимо детских площадок, зазевавшихся прохожих и гуляющей во дворе ребятни, считая жилую зону продолжением дороги и, как следствие, своей вотчиной. Особо тревожащая разновидность нарушителей, ведь в зоне риска оказываются именно дети. Наиболее активны и опасны обитатели норильского лабиринта летом, когда разгоняться им не мешает снег.

– В Норильске я работаю всего полгода, до этого довольно долго служил в Красноярске и с уверенностью могу сказать, что это именно местная особенность, — продолжает анализировать Иван Кривенков. — В столице края дворы устроены таким образом, что там особо не разгонишься — дороги узкие и извилистые, сквозных проездов немного. Если автомобилист действительно торопится, то ему проще и быстрее проехать по дороге, нежели петлять через дворы. Здесь же дворы широкие, пространства для разгона и манёвра достаточно, и практически каждый двор сквозной. Этим и пользуются недобросовестные автомобилисты. Не снижают скорость до предусмотренной правилами дорожного движения во дворах и даже частенько возмущаются, если пешеход зазевался и вовремя не отскочил с пути транспортного средства.

Катафалк Дракулы

Следующая категория нарушителей испытывает настолько серьёзную светобоязнь, что их с лёгкостью можно заподозрить в вампиризме. Тонированные вкруг авто довольно часто встречаются на дорогах. Таким стильным, по их мнению, тюнингом обзаводятся автомобилисты в возрасте от 18 до 30 лет, а увидеть их можно (если разглядите) за рулём Renault Logan и Kia Rio. Если в разгар полярного дня особой угрозы для окружающих они не несут, то при нормальной смене дня и ночи и уж тем более во время долгой зимы любители водить вслепую небезвредны, даже для себя.

— Глухая тонировка стекол авто является нарушением правил дорожного движения. Низкая светопропускаемость ухудшает обзор, что может спровоцировать ДТП, — разъясняет сотрудник ГИБДД. — Мы работаем по этому направлению довольно часто, даже при минусовых температурах. Таких автомобилей с тонировкой не становится меньше и зимой. Поясняют водители причину тонировки просто: солнце светит. Особенно достоверно такое объяснение звучит, когда останавливаешь нарушителя в полярную ночь. Солнечные очки не их вариант — уверяют, что неудобно. Тонировка — крайне непрактичная вещь, даже днём. Тот же сигнал светофора искажается. А некоторые вообще шторки вешают на боковые передние стёкла. Какая там видимость? Даже тонировка заднего стекла может вызвать проблемы у автомобилиста. Например, сдаёшь задним ходом и сквозь затонированные стёкла не разглядел другое авто или человека.

Мобильный оператор

Последователи многорукого Шивы и поклонники Юлия Цезаря, способные делать несколько дел одновременно, на наших дорогах встречаются ощутимо реже, чем в крупных городах. Чаще всего их можно встретить на двух диаметрально противоположных типах машин — дорогих джипах и «убитых» мини–грузовичках. В первом случае это коммерсанты, предприниматели и начальники разных уровней и рангов, во втором — водители, специализирующиеся на срочных грузоперевозках. Объединяет их одно — необходимость быть на связи 24/7. Узнать их можно по вросшему в руку сотовому телефону, звонящему по нескольку раз в минуту. Чаще всего это люди с жизненным опытом и немалым водительским стажем, что делает их излишне самоуверенными на дороге. Редко попадают в аварии, но уж если подобное случается, то, непременно, это серьёзное ДТП с печальными последствиями.

– Многие считают, что если они пользуются гарнитурой или говорят по громкой связи, то всё нормально — проблема снята. Вот только дело–то тут не в свободных руках, — полагает Иван Кривенков, — а именно в отсутствии концентрации при движении по дороге. Внимание рассеянное. Помимо разговора по телефону нужно следить за дорожной обстановкой, рулить, на педали нажимать, поворотники включать. Одновременно в голове анализируя информацию, которую тебе сообщили, что–то отвечать. Если в этот момент ребёнок выскочит на дорогу или другой водитель совершит резкий манёвр, шансов среагировать в разы меньше, чем при обычных условиях.

Автоблонд

Девушка за рулём — существо опасное. Естественно, относится это не ко всем представительницам слабого пола, а к определённой категории, способной путать лево и право. А в случае опасности вместо того чтобы держать руль, его отпускают. Узнать автомобиль с блондом можно по нежным цветам кузова, забавным зверюшкам на лобовом и кривой парковке. В большинстве случаев это молодые и привлекательные девушки, не отъездившие за рулём и нескольких лет. Большинство ДТП с участием норильских автоледи случается из–за невнимательности или рассеянности.

– С одной стороны, девушки попадают в ДТП реже мужчин, — обращается к статистике наш инспектор. — А с другой, их в Норильске и значительно меньше. Так что в процентном соотношении к общему числу дамы в беду на дороге попадают чаще. Но вот любопытная деталь: водят девушки осторожнее мужчин, а большинство аварий незначительные. Частый случай: дама решила припарковаться, сдала назад и стукнулась о препятствие. Бывает так: поворачивала и, не рассчитав габариты авто, зацепила другую машину. Это примеры незначительных ДТП. Виновниц более серьёзных случаев стоит отнести к другой категории.

Жертвы зелёного змия

Они есть в любом городе. Их невозможно распознать ни по возрасту, ни по марке машины. Эти люди могут быть нашими друзьями и знакомыми. В общем, они среди нас. Речь о тех, кто садится за руль в пьяном виде. Грешит этим и молодёжь, и люди в весьма солидном возрасте, и даже почтенные матроны с детьми. Чаще всего встретить их на дорогах можно в тёмное время суток и перед рассветом в пятницу и субботу. Смертельно опасны и для себя, и для окружающих своей непредсказуемостью.

– Тут совершенно разные люди попадаются. Вот недавно остановили женщину на хорошей машине и прилично одетую, а она пьяна настолько, что на ногах стоять не может, при этом на заднем сиденье у неё малолетний ребёнок, — приводит пример дорожный страж Иван Кривенков. — При этом женщина ещё и возмущалась, что её незаконно остановили, мол, она же медленно ехала и ничего не нарушала. Что за рулём пьяный водитель, сотрудники полиции ещё километра за полтора поняли: машину мотало из стороны в сторону по всей дороге. Молодёжь рискует, выбираясь из ночного клуба. Старшее поколение чаще всего объясняют: «Я выпил так много, что идти не мог, вот и поехал». И такси вызвать им ночью трудно, да и за машиной на следующий день лень идти. В общем, алкоголь — нарушение вневозрастное.