Нам не рано в Путораны

Стоит только захотеть

Маршрут к «Принцессе» популярен среди взрослых опытных путешественников. А вот группа ребят прошла по нему впервые. Первопроходцы — девять юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. У каждого из них спортивный разряд по туризму и опыт участия в мероприятиях проекта «Делаем туризм доступнее» — пешие походы в окрестностях Норильска и сплавы по рекам Валёк и Болгохтох. Этому пешему походу присвоена первая категория сложности, плюс протяжённость маршрута более 100 километров — начинающему туристу преодолеть такую дистанцию было бы не по силам.

Одним из инструкторов группы стала Алина Кочергина, председатель общественной организации развития городской среды «УРСА». Проект этого объединения «Делаем туризм доступнее» стал победителем конкурса «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Поход молодёжной команды в труднодоступные места стал возможен после получения грантовых средств, которые направили на приобретение необходимой экипировки, снаряжения и плавсредств. Также в числе руководителей группы опытные туристы — члены федерации Юрий Чумак, Юлия Димова и Евгений Кочергин.

– Мы своим примером хотели показать, что плато Путорана доступно каждому. И у нас всё получилось! — гордо заявляют участники похода.

Турист в беде не бросит

18 июля покорители Путоран отправились из порта Валёк на катерах до озера Мелкое. Потом на катамаранах с мотором туристы проследовали в конец озера Лама. По пути делали привалы и знакомились с местной флорой и фауной. 22 июля стартовала пешая часть маршрута — по долинам рек Векхикай и Хойси.

«Поход вдоль Хойси не для слабонервных. Рельеф настолько разнообразный, что быстро выматываешься. Впечатлили броды и бесчисленное количество переправ, для которых необходима верёвка длиной минимум 20 метров. А если не взяли в поход сапоги–болотники, то придётся постоянно идти с мокрыми ногами», — написали туристы на своей странице в социальных сетях.

На этом отрезке маршрута норильчане встретили Ольгу из Рязани. Это распространённая практика, когда опытные туристы выходят на маршрут в одиночку.

– В туристическом сообществе не принято отворачиваться от единомышленников, которым нужна поддержка. Девушка попросила помощи в переправе через Хойси. А потом мы решили продолжить путешествие все вместе, — рассказала Алина Кочергина.

Водопад «Принцесса» называют ещё «Белая невеста» и «76» — именно столько метров составляет его высота. По пути к легендарному памятнику природы туристам пришлось преодолеть один из перевалов Ламских гор высотой 1300 метров. Даже в середине лета здесь встречаются нерастаявшие сугробы. Тем, кто никогда не был в горах, даже не верится, что такое возможно — палящее солнце и сияющий снежный покров. Фантастика — идёшь по снегу в лёгкой одежде и прекрасно себя чувствуешь.

Путникам очень повезло с погодой. Дождь шёл только в первый и последний день пути. Ничто не мешало наслаждаться природными красотами. Юных участников похода впечатлили рассветы и закаты — яркие, красочные и величественные.

Гляжу в свою мечту

– Самым запоминающимся моментом стало достижение цели. Когда ребята увидели «Принцессу», они плакали от радости. Эмоции были очень сильными. Любой поход — это сложная история. Тяжело физически и морально. Мы были готовы к тому, что, возможно, не дойдём до пункта назначения. Например, потому, что кто–то из юных участников не сможет идти по причине травмы или усталости. А может, погода внесёт свои коррективы. К тому же маршрут был новым как для молодёжи, так и для нас, инструкторов. Тем ценнее было для всех это достижение — выход к легендарному водопаду. В туризме есть множество интересных и на первый взгляд необычных традиций. Расскажу о том, какой из них мы последовали в походе. Дойдя до водопада, мы написали записку, где перечислили состав группы, описали маршрут, указали возраст участников и города проживания, пожелали читателям лёгких рюкзаков и хорошей погоды. После этого сложили башню из камней, под которую и спрятали записку. Когда–то наше послание обязательно найдут, прочитают и оставят новое напутствие следующей группе туристов. Кто–то из путешественников коллекционирует эти записки, кто–то просто оставляет свои пожелания. Что интересно, наша башня из камней — её называют «турик» — на «Принцессе» стала первой, — поделилась Алина Кочергина.

Интересно, что девчонки взяли в поход красивые яркие платья — они мечтали сделать эксклюзивные фотографии на фоне уникальной природы. И это стало дополнительным стимулом следовать маршруту, несмотря на усталость. Зато какие снимки останутся на память: вместо уставших путешественниц с большими рюкзаками за спиной и в удобной обуви — сказочные красавицы на фоне горных ущелий, водопада и озера!

– Со съёмками у нас связана ещё одна интересная история. Во время похода нам довелось увидеть уникальных путоранских снежных баранов. Конечно же, мы были очень рады возможности запечатлеть парнокопытных, которые относятся к исчезающему виду и занесены в Международную Красную книгу, и активно поснимали их с помощью коптера. Уже предвкушали, как используем отличные кадры для итогового короткометражного фильма. Но не тут–то было: во время съёмок на Ламе коптер атаковала чайка, и он утонул в озере вместе с кадрами снежных баранов. Там, конечно, было много других замечательных фрагментов, но именно эти особенно жаль, — поделилась Алина Кочергина.

Зато в памяти впечатления останутся навсегда. «Нереальный, космический поход! Нет слов, чтобы описать эмоции, которые мы испытали. Путораны — край безграничной свободы», — писали путешественники в социальных сетях. Родственники юных туристов тоже не отставали: «Это память на всю жизнь, чудо в жизни ребёнка! Такой красоты, как на плато Путорана, они больше нигде не увидят. Много эмоций и позитива».

Снова в путь

Поход к водопаду «Принцесса» завершился, а мероприятия проекта «Делаем туризм доступнее» продолжаются. Норильчане могут принимать участие в пеших походах выходного дня. Всех желающих приглашают на тренировки по технике водного туризма на озёрах Городское и Долгое. Экипировку и плавсредства — байдарки и пакрафты — организаторы предоставляют бесплатно. Всю информацию можно найти в социальных сетях общественной организации «УРСА».

25 августа на реке Болгохтох будет обустроен семейный палаточный лагерь. Успевшие подать заявку смогут отдохнуть на природе в компании единомышленников и попробовать освоить технику водного туризма. Организаторы обеспечат всех нужной экипировкой и снаряжением, также предоставляется транспорт. Места в лагере закончились очень быстро, а это значит, что такой формат активности востребован среди норильчан. «Заполярка» обязательно расскажет обо всех интересных событиях на Болгохтохе.

Фото предоставлены организаторами проекта «Делаем туризм доступнее»