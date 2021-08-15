Нам не забыть…

За последние месяцы беспощадный ковид унёс жизни известных преподавателей наших музыкальных учебных заведений. Норильская детская школа искусств потеряла своего старейшего работника — преподавателя по классу аккордеона Любовь Матвеевну Виганюк. Коренная норильчанка, первая выпускница Норильской детской музыкальной школы, она воспитала несколько поколений музыкантов, накануне ухода отметила свое 80–летие.

Внезапно не стало и педагога Норильской детской музыкальной школы Николая Орлова. Этот замечательный специалист учил юных норильчан игре на балалайке в НДМШ около 15 лет, в следующем году ему исполнилось бы 70 лет. А две недели назад на 71–м году жизни не стало его коллеги–ветерана Людмилы Александровны Конопак, преподавателя по классу фортепиано. Невосполнимая потеря — и кончина от жестокой болезни во время отпуска на материке известного педагога по классу скрипки Норильской детской школы искусств Татьяны Букиной. В июне Татьяну Родионовну поздравили с 70–летием.

В июле из Кондрово Калужской области пришло печальное известие о кончине в канун своего 80–летия актёра Олега Фёдорова, который в прошлые годы верой и правдой служил в Заполярном театре драмы, исполнив немало запомнившихся норильчанам ролей. Он был и любимым Дедом Морозом норильских ребятишек.

Обо всех этих замечательных людях не раз писал в своих культурных обзорах в «Заполярной Правде» наш коллега, заслуженный работник РФ почётный гражданин города Норильска Гунар Робертович Кродерс. 11 августа исполнилось 22 года со дня его ухода на 74–м году жизни. «Заполярковцы» ежегодно в этот день навещают его мемориал на погосте Голиково. Выражаем всем родным, близким и коллегам ушедших ветеранов свои глубокие соболезнования. Светлая им память и благодарность за бесценный вклад в культуру нашего города.