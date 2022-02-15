Наниматели муниципального жилья могут компенсировать расходы на самостоятельную установку приборов учёта

Обратиться за компенсацией могут наниматели квартир на основании договоров социального, коммерческого, служебного найма в случае приобретения, установки, замены или поверки приборов учёта, если эти действия не возложены на них договором.

Стоит отметить, что введённые в эксплуатацию приборы должны быть утверждённого типа и пройти поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений.

Компенсировать расходы можно за приборы, введённые в эксплуатацию до 1 июля 2020 года.

Возмещение расходов производится:

– по установленным (заменённым) приборам учёта — в размере фактически понесённых заявителем расходов, но не более предельной стоимости;

– по поверенным приборам — в соответствии с ценами (тарифами) на услуги по поверке средств измерений, утверждёнными для специализированных организаций.

В рамках Порядка № 357 предельная стоимость приобретения одного счётчика холодной воды составляет 1603,2 руб., замены — 938,4 руб., поверки — 1311,6 руб. Приобретение счётчика горячей воды оценивается в 1688,4 руб., его замена — 938,4 руб., поверка — 1311,6 руб.

Предельная стоимость приобретения приборов электрического учёта составляет 2534,64 руб., замены — 390,58 руб., поверки — 801,22 руб.

Перечень документов, необходимых для получения компенсации, размёщен на официальном сайте города Норильска в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» во вкладке «Документы».