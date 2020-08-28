На острие…

Медиа-АС

Денис Кожевников освещает Межвидовые тактические учения Северного флота с первого появления военных кораблей на Таймыре в 2015 году. За его плечами уже четыре таких, можно сказать, журналистских операции. В этом году, прибыв на учения, наш коллега был приятно удивлён - помощник командующего флотом, начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга вручил ему награду за победу во Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас – 2020». Этот конкурс проводит Министерство обороны Российской Федерации. В нём принимают участие телевизионные и печатные СМИ, радиостанции, периодические издания, творческие объединения, интернет-порталы, информагентства, фотографы, военкоры и региональные журналисты, которые занимаются освещением военной тематики. Денис представил на конкурс две статьи об учениях североморцев в 2019 году и стал лучшим среди представителей печатных СМИ. Кстати, северным медиа- асом среди телевизионщиков назвали нашу коллегу из Дудинки – Юлию Рябинкину.

- Награда – это всегда приятно, - делится Денис Кожевников. – Когда мне её вручали, я всё гадал, как она выглядит? Может, боевая гильза с гравировкой? Оказалось, красивая статуэтка. Знаешь, а вот здорово было бы, если бы североморцы подарили мне настоящий военный поход. С удовольствием сходил бы с ними на какие-нибудь учения.

Не первая, не последняя

Это далеко не первая награда Дениса Кожевникова. Его работы дважды признавались одними из лучших в конкурсе «Лучшее фото России» в 2009 и 2010 годах. В 2011 и 2017 годах он становился победителем Международного конкурса «Красота винтокрылых машин», проводимом холдингом «Вертолёты России». А ещё премий «Самая красивая страна-2015» от Русского географического общества и «Лучший фотокорреспондент» Красноярского отделения Союза журналистов за серию материалов с арктического побережья Таймыра и архипелага Северная Земля в 2010 году. Его также назвали «Лучшим репортером» 2014 года среди краевых коллег за репортажи из посёлка Волочанка.

- В 2011 году, когда я стал победителем конкурса «Красота винтокрылых машин» с фотографией о работе вертолётов на разведке и строительстве Ванкорского месторождения, тоже всё думал, что собой представляет награда. Но мне по телефону сообщили, что пересылать её почтой не будут, передадут только при личной встрече. Будучи в отпуске в Москве, я сам её забрал. Мне передали пакет и предупредили: «Вы только осторожнее!» Оказалось, что это янтарный вертолёт в серебряной оправе. Сейчас он хранится у мамы в Старом Осколе. Надо и статуэтку от военных рядом поставить, - смеётся Денис Кожевников.

Лучшая ещё впереди

Денис не любит снимать пейзажи, говорит, «я – журналист, и в силу профессии, не могу сидеть и долго ждать закатов и рассветов». Не нравится ему фотографировать и свадьбы - там всё постановочно, хоть и красиво. По душе - репортёрская фотография.

- Это отдельный жанр. Грубо говоря, это наблюдение со стороны, без вмешательства в процесс, - объясняет фотограф. - Ты буквально ловишь момент, эмоцию. Причём тут всегда надо помнить про элементарные академические правила: ракурс, разноплановость, свет, плоскость, наведение резкости или расфокус. Просто намолотить два гигабайта кадров – смотрите, выбирайте - нельзя. В фотографии содержательная часть должна быть на первом месте.

А лучшую свою фотографию Денис ещё ждёт. Он очень придирчив к себе. Вроде всё получилось, всё нравится, но ещё чего-то не хватает.

- Иногда на одно и то же место, на одну и ту же съемку ездишь, ездишь, и понимаешь, нет ещё того, главного, кадра. Я поэтому постоянно летаю в тундру. На мысе Челюскина уже раза три был с пограничниками, на Северной земле… - рассказывает Денис. - Паркетная съёмка, производство, криминал, люди – это всё очень интересно. Но, работая в газете, я пришёл к выводу, что если хочешь чего-то «забористого», надо ехать за пределы города. Например, последний раз, когда я был в тундре, мы прилетели в стойбище оленеводов. Вот там, на пустом месте, возникла тема. Девочка – студентка питерского университета - приехала в тундру на каникулы к своим родителям. Ей нужно было лететь обратно, а на вертолёт никого не брали. Представляете, вся семья – отец, мать, братья, дяди - уговаривают пилотов взять студентку на борт, ей учиться надо. Тундровики в национальной одежде и она – не просто по-городскому одета, по-питерски, с претензией. Похоже на классические произведения, как из деревни отправляют ребёнка в город. Узелки, котомки, пирожки. Отец – настоящий северянин – грозный, хмурый, но видно, что вот-вот расплачется. Вот это кадры! Но опять всё второпях. Я тешу себя надеждой, что мой лучший кадр ещё впереди.

Сложный кадр

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот актёр, кто не хочет получить Оскара. У фотографов тоже есть свои вершины – самые значимые мировые премии WorldPressPhotoи Пулитцеровская премия.

- Мне кажется, эти конкурсы отображают более западную манеру съёмки. Там репортёрская фотография сильно отличается от нашей. Кроме того, для этих наград нужно событие международного информационного уровня, или как минимум федерального. У нас же на Таймыре их не так много. На моей памяти было лишь два таких случая: когда в 2005 году в Дудинском порту перевернулся теплоход «Некрасов» и нынешний розлив топлива на ТЭЦ-3. Кстати, все эти случаи я снимал.

Фото Дениса Кожевникова использовали информационные агентства Рейтер и ТАСС. С последним он сотрудничает уже долгие годы. Не прочь поработать и с National Geographic, Discovery, GEO, но для этого нужна мощная финансовая и техническая поддержка. Например, чтобы просто добраться до плато Путорана. Парадоксально, признаётся Денис Кожевников, но местным фотографам свои территории практически недоступны, в отличие от столичных репортёров. Эту конкуренцию сложно выдержать. Тем не менее, они находят свои кадры, а награды находят их.