Напавших на студентов грабителей в ноябре прошлого года подозревают в вымогательстве крупной суммы денег

Тогда двое студентов обратились в полицию и сообщили, что их обокрали. Как стало известно во время следствия, несколько неизвестных напали на 18-летних парней и силой усадили их в машину. Они вывезли их на окраину города, где отобрали мобильные телефоны и документы. Но им этого оказалось мало. Затем одного из пострадавших они привезли в торговый центр и заставили снять 16 тысяч рублей. Забрав деньги, они пропали.

Правоохранители установили, что после хищения у юноши, которого они оставили на трассе, мобильного телефона злоумышленники, угрожая пневматическим пистолетом, стали требовать у него 200 тысяч рублей. Для передачи денег у него было ограниченное количество времени.

Полицейские установили личности преступников. Ими оказались ранее судимый за имущественное преступление 18-летний местный житель и трое его знакомых – 18 и двое 19 лет.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время двум злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим – подписка о невыезде.

Кроме того, полицейские продолжают расследование уголовных дел, возбужденных ранее по статье «Грабеж» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».