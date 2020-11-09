МАУ ИЦ «Норильские новости»

Нарколаборатория в одной из квартир Норильска

Нарколаборатория в одной из квартир Норильска

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Нарколаборатория в одной из квартир Норильска

Полицейские задержали мужчину, который у себя дома организовал нарколабораторию.

Нарколаборатория в одной из квартир Норильска

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 39-летнего мужчину, у которого изъято 11 грамм наркотического вещества.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый выращивает дома запрещённое вещество прямо у себя в спальне. Для этого он соорудил так называемые теплички с лампами, вентиляцией и прочим необходимым оборудованием. Далее он делал наркотические средства для личного потребления. Всего в квартире обнаружено четыре куста конопли массой более 600 грамм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание в рамках статьи до десяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
9 ноября в 13:00 400
Нарколаборатория
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