Нарколаборатория в одной из квартир Норильска

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 39-летнего мужчину, у которого изъято 11 грамм наркотического вещества.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый выращивает дома запрещённое вещество прямо у себя в спальне. Для этого он соорудил так называемые теплички с лампами, вентиляцией и прочим необходимым оборудованием. Далее он делал наркотические средства для личного потребления. Всего в квартире обнаружено четыре куста конопли массой более 600 грамм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание в рамках статьи до десяти лет лишения свободы.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.