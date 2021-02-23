Народ и армия-едины!

Закалённые в боях

«Сорок лет назад, — писала «Заполярка» в 1958 году, — молодые отряды Красной Армии под Нарвой и Псковом нанесли поражение войскам германского империализма, пытавшимся захватить колыбель Октябрьской революции — Петроград. День героического отпора чужеземным захватчикам — 23 февраля — явился первым боевым крещением нашей армии и стал днём рождения Советских Вооружённых сил».

Трудовым делам фронтовиков в «Заполярной Правде» в середине 1950–х — начале 1960–х годов была посвящена не одна статья.

«Испытанные в борьбе, закалённые в рядах Советской Армии, бывшие воины составляют золотой фонд рабочих–металлургов. Трудовыми подарками отмечают они 40–летний юбилей родной Советской Армии. Звено бывшего танкиста, участника ВОВ Владимира Рязанова взяло на себя обязательство в честь этой знаменательной даты досрочно отремонтировать арматуру четвёртого котла».

«И хоть давно отгремели бои, аппаратчица кобальтового завода Евдокия Корж, разведчица на фронте, остаётся верной воинскому долгу. Она — первая в труде и общественной работе. Гвардейцы в бою теперь совершают подвиги в труде. Честь и слава им!».

«Отгремели залпы Отечественной войны. Бывшие солдаты сменили военную форму на гражданские костюмы, оружие — на станки. В 1946 году демобилизовался Валентин Гаврилович Семёнов. И опять стал разведчиком, но не военным, а недр. Работает он геофизиком в Ерголахской геологической партии и три раза в неделю учится в институте».

«Старший горновой плавильного цеха Виктор Педченко прошёл Австрию, Югославию, Венгрию. День Победы праздновал в Праге. Сейчас имеет награды не только за боевые подвиги, но и трудовые».

В строю Погоны давно уже сняты, Шинель износилась давно, Но в сердце Хранить буду свято Солдатскую честь всё равно. И вместо дружка–автомата Пусть другом мне Стал станок, Но я на работе солдатом Себя покажу всё равно. Покорно дрожит под рукою Сверкающий сталью резец. Мой сын засыпает спокойно. Я снова в строю. Я — боец. Ю. Егошин, 1958 год

Подвиги производственные

Но чествовали 23 февраля в Норильске не только тех, кто воевал, но и тех, благодаря кому в этот день в 1942 году металлурги большого плавильного цеха выдали первый файнштейн. О подарке норильских строителей Советской Армии «Заполярная Правда» напоминает в 1961 году в статье «Девятнадцать лет назад»: «Норильчане взяли обязательство ко дню 24–й годовщины Советской Армии закончить строительство первой очереди большого плавильного цеха. На 150–метровой высоте боролись со стихией рабочие, спешили закончить укладку трубы. Нашей бригаде было поручено устройство гипсолитовых стен. Работали даже при сильнейших морозах и пургах, но стены котельной были закончены в срок. Котлы заработали, и пар вовремя был подан в плавильный цех».

И после войны 23 февраля норильчане старались отличиться: «Исконно своим праздником считают бывшие воины — горняки «Медвежьего ручья» День Советской Армии и Военно–Морского флота. В этот день экипаж экскаватора № 118, где трудятся воины запаса, выполнил задание на 143 процента. Участок значительно опережает месячный график отгрузки руды».

Рядовые гвардии труда

В середине 1960–х в этот праздничный день на первой полосе «Заполярка» писала о новом поколении норильчан, рождённых в Великую Отечественную и попавших на Север после службы в армии уже в мирное время.

«Сначала приходили письма с треугольниками полевой почты. Просьба у демобилизующихся была одна: «Прошу принять работать на комбинат». Может быть, от товарищей слышал о далёком заполярном Норильске. Или в «Огоньке» прочитал статью о новой жемчужине Таймыра — Талнахе. Потом они приезжали сами — закалённые армейской службой. Новая стройка требует только сильных — нужно начинать всё сначала: строить свой дом, предприятие. В честь Дня Советской Армии горком комсомола наградил лучших талнахцев, вчерашних солдат, похвальными листами».

«Василию всего 24 года, и не совершил он никаких подвигов ни в армии, ни на работе. Но, работая на открытом воздухе, когда температура — 40 градусов ниже нуля, а вечером занимаясь в институте, он выполняет, как солдат, свой долг рядового гвардии труда».

«Трудно ездить по военным дорогам. Но если будет нужно, комсомолец Володя Якимович займёт своё место за рулём бронетранспортёра. А сейчас он возит мирные грузы — руду, породу. Иногда его «ЯЗ» посылают на отсыпку дороги Талнах — Валёк. Здесь нужно работать особенно хорошо — передовая! Пусть в жизни будут только передовые трудового фронта!»

И за того парня

23 февраля 1975 года почётное место в газете заняла статья «За земляка–героя» — о том, что комсомольцы и молодёжь Таймыра в честь 30–летия Победы решили включить в состав своих коллективов воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей страны и выполнять за них производственные нормы.

«На днях молодые такелажники собрались во время пересмены, чтобы зачислить в свой коллектив секретаря партийной организации Дудинского порта Александра Михайловича Пасковского, который возглавлял коммунистов порта с 1938 по 1942 год. Он добровольцем ушёл на фронт, с боями прошёл до Берлина и погиб 2 мая 1945 года. На собрании было решено постоянно повышать производительность труда, чтобы ежедневно выполнять сменные задания за своего земляка–героя. К Дню Победы они обязались досрочно выполнить полугодовой план».

Надёжный щит Родины

«Вот уже 55 лет советские Вооружённые силы с честью и достоинством выполняют свою патриотическую и интернациональную миссию, — писала «Заполярная Правда» в 1973 году к юбилею армии и флота. — Сегодня это могучий, чёткий и слаженный организм, спаянный нерушимой воинской дисциплиной, готовый в любой момент дать сокрушительный отпор империалистическим агрессорам. Наши армия и флот оснащены ядерным оружием, ракетами различного радиуса действия и назначения, сверхзвуковыми самолётами, новыми танками, атомными подводными лодками–ракетоносцами, автоматизированными системами управления, современной артиллерией и другой военной техникой».

Значимый вклад в работу по укреплению оборонной мощи страны в те годы вносил ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. И «Заполярная Правда» регулярно рассказывала о деятельности этой организации.

«Многотысячная армия членов ДОСААФ Норильска включилась в подготовку к юбилею Вооружённых сил СССР. Первичные организации ДОСААФ города составили свои планы оборонно–массовой работы и военно–патриотического воспитания в цехах и на участках промышленных предприятий. Так, на автобазе комбината ведётся большая работа по вовлечению в ряды ДОСААФ новых членов, по распространению билетов автомотолотереи. Часто здесь организуются встречи с ветеранами войны и труда».

«ДОСААФ — организация, пропагандирующая в первую очередь технические виды спорта. Одним из самых массовых и популярных в нашем городе является

стрелковый спорт. Сейчас коллективы многих предприятий готовятся к городским соревнованиям. Также активно в Норильске развивается и радиоспорт. Лучшие спортсмены–радисты защищают честь города в краевых соревнованиях, где занимают первые места и выступают от Красноярского края на зональных соревнованиях в Чите».

Юнга Северного флота

По телетайпу ТАСС в «Заполярную Правду» в середине февраля 1977 года пришло сообщение: «Легендой овеяно на Краснознамённом Северном флоте имя Вани Макарова — самого юного его бойца. 13–летний юнга Макаров в одном строю со взрослыми отважно сражался с фашистами, участвовал в высадке десанта в районе Печенги, стал самым молодым в стране кавалером всех морских медалей. О том, как сложилась дальнейшая судьба юного моряка, долго ничего известно не было. Но совсем недавно поиск самого юного бойца Северного флота увенчался успехом. Оказалось, он живёт в Норильске».

И сразу же с Иваном Васильевичем встретился корреспондент «Заполярки»: «Иван Васильевич Макаров в Норильске с 1956 года. Тринадцать лет работал на шахте «Центральная» в Кайеркане, сейчас он проходчик рудника «Заполярный». Дважды побывал он в Мурманске в гостях у пионеров, которые занимались его поиском, и в своей части. Дважды ездил в Москву на встречу ветеранов. Бережно хранит Макаров фотокопию газеты «В атаку», издававшейся в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте. Там есть такие слова: «Ваня Макаров участвовал в нескольких торпедных атаках, за отличие в боях награждён медалями флотской доблести. На груди самого юного катерника появились первые правительственные награды — медали Ушакова и Нахимова». Рядом с этой заметкой в газете помещён и снимок: морской офицер низко наклонился и прикрепляет медаль на форменку невысокому, круглолицему пареньку. Это Ваня Макаров. Ему тринадцать лет».

Мальчишки Севера

«Сотни мальчишек Норильска 23 февраля отмечают день рождения своего клуба. Семь лет назад, — пишет «Заполярка» в 1977 году, — собрались они однажды, чтобы в будущем ежедневно готовить себя к защите Советской Родины. Сегодня «Мальчишек Севера» знают не только в нашем городе. Это добровольное объединение ребят выросло, в его рядах полторы тысячи юных и молодых норильчан. Руководит клубом юношеского военизированного соединения «Мальчишки Севера» городской комитет комсомола. Будущие воины знают, что в армии многое необходимо: и знания, и навыки, и сила, и дисциплинированность. Но эти качества сами по себе не приходят. Поэтому мальчишки с нетерпением ждут того вечера, когда в секции борьбы самбо с ними займётся общественник Анатолий Михайлович Ясинский. В другой вечер они приходят на занятия по военному делу к Виктору Николаевичу Сухову. А с ним интересно ещё и потому, что он член шефствующей над клубом бригады с Медного завода. Есть в мальчишеском клубе и святое место — музей боевой славы имени Героя Советского Союза Хиталишвили. В далёкий город Тбилиси пишут лётчику–герою мальчишки, мечтают о встрече. Регулярно встречаются они и с ветеранами ВОВ, живущими в Норильске».

Сложно сейчас сказать, был ли этот клуб прародителем военно–патриотического лагеря «Мальчишки Севера», который ежегодно принимает порядка ста норильчат в возрасте от 10 до 14 лет, или просто так совпало название, понятно лишь одно: традиции воспитания патриотов и подготовки к службе в армии в Норильске сильны.

Пусть они вернутся

23 февраля 1989 года: «На сцене горят свечи, стоят цветы. Воины–афганцы — при всех своих регалиях. Вместе с ними — члены Норильского комитета защиты мира и общества Красного Креста нашего региона. В талнахском Доме пионеров начинается митинг «Вы вернётесь живыми». Талнахские ребята сделали большое и благородное дело — собрали подписи 28 тысяч талнахцев в защиту советских воинов, попавших в плен и находящихся сейчас в Пакистане. Школьники ходили по предприятиям, стояли в магазинах, собирая автографы. На митинге было решено отправить представителя Норильска в Москву, где состоится заседание Советского комитета защиты мира, чтобы передать подписи норильчан Генриху Боровику, а он их передаст пакистанскому правительству».

Материалы на тему войны в Афганистане в «Заполярной Правде» печатаются с начала 1980–х. С каждым годом публикации становятся всё более серьёзными, оптимистичный настрой сменяется критическим отношением: «Был ли смысл в этой страшной войне на Афганской земле? — вот вопрос, на который ещё долго мы будем искать ответ...».

Мишень серьёзной критики

«Впервые за долгие годы, а если совсем уж честно, то за всю историю Советского государства, армия, бывшая всегда объектом гордости и любования, стала мишенью серьёзной критики, — писала «Заполярная Правда» 23 февраля 1990 года. — О её недостатках и достоинствах рассуждают военные и штатские политические деятели и матери, чьим сыновьям уже пришлось или только придётся надеть защитную форму. А что об армии думают сами молодые люди, которым предстоит в ней служить?». И чтобы узнать их мнение, «Заполярка» провела опрос, вынеся результаты на суд общественности в статье «Глазами допризывника»:

– Я не уважаю парня, который не хочет идти в армию.

– Армия делает из салаг мужчин.

– К дедовщине отношусь положительно.

– Если армия будет платная, можно и послужить.

– Армия должна быть профессиональной.

– По сравнению с зарубежными армиями наша наполовину представляет собой сброд — туповатый и пассивный.

– Все должны служить в армии.

– В армию пусть идёт, кто хочет.

– Если нам и нужно от кого беречь Родину, то только от самих себя.

– Репутация армии подпорчена, но видя воинов–афганцев, понимаешь, что есть масса достойных примеров.

– Надо нашу армию приблизить к западным образцам.

– Армия — наша сила, но зачем тратить её попусту (Афган?).

– Какой, извините, дурак пойдёт служить добровольно?

– Армию нужно пересмотреть, но как — не знаю.

– Лучше забирать в армию после 20 лет, в 18 это слишком рано.

– Мне армия не нужна.

– Советская Армия потеряла свой престиж.

– Хочу служить за рубежом.

– Заранее трепещу перед дедовщиной.

– Хочу служить в роте Почётного караула.

– Если начнётся война, кто–то нажмёт красную кнопку, и всё. И никакой армии не нужно.

– Пора разогнать все армии мира.

– Красная армия всех сильней!

Трансформация

Начиная с 1993 года, в «Заполярной Правде» не попадается ни слова о Дне рождения Советской Армии и Военного морского флота. А о славном боевом прошлом страны стали вспоминать в основном 9 мая. До 1995 года 23 февраля — обычный день.

В Федеральном законе от 1995 года «О днях воинской славы России» 23 февраля носит официальное наименование «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества». С 2002 года по решению Государственной Думы этот день является нерабочим. Современное название праздника — День защитника Отечества — появилось в 2006 году.