Народное веселье

Традиционный праздник в этом году стал самым разноплановым и прошёл с размахом: в нём гармонично объединились культура и спорт, доброта и отзывчивость.

Спортивная Масленица

В субботу, 13 марта, на лыжной базе «Оль–Гуль» состоялись проводы зимы. Светопреставление, которое устроила погода, не остановило самых храбрых и холодоустойчивых горожан — в общей сложности 262 человека стали участниками праздничных гуляний на свежем воздухе. Интересно, что в городе ветер сносил людей с ног, а на лыжной базе в это время было относительно тихо и спокойно. Конечно, из–за возникшего форс–мажора пришлось пересмотреть формат праздника и отказаться от каких–то забав и мастер–классов. Сотрудники исправительной колонии № 15 организовали продуктовую ярмарку и побаловали гостей мероприятия вкуснейшими блинами и шашлыками: после прогулки на свежем воздухе все эти кушанья да ещё и с горячим ароматным чаем сметались мгновенно. Музей боевой славы и общественная организация «Боевое братство» представили выставку макетов оружия времён Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения.

Всегда рады большим и маленьким гостям, а ещё больше снежной и ветреной погоде хвостатые подопечные клуба любителей ездового спорта N.SledDogs. Эти лохматые добродушные псы катали на упряжках ребятишек и не упускали момента лизнуть им нос.

Праздник на лыжной базе стал отличной возможностью в торжественной обстановке наградить участников армейского биатлона — всего было отмечено 14 спортсменов из 14 организаций. Кубок победителя получил Вячеслав Хасанов, тренер спортивной школы № 6: он показал лучшие результаты по скорости прохождения дистанции, меткости и чёткости при стрельбе.

Ну и куда же без шумных и весёлых уличных забав и состязаний?! Бросание валенка, перетягивание каната, эстафета «Лодочки» и бой мешками... Победители эстафет получали сладкие призы. Особенно по душе такое развлечение пришлось детворе, которая своим азартом заражала и взрослых.

Подготовили организаторы и чучело Масленицы, которое предполагалось сжечь. Но поскольку погода внесла свои коррективы, эта четырёхметровая красавица временно украшает холл лыжной базы «Оль–Гуль».

У самовара я и моя Маша

Атмосферой русского народного праздника был наполнен и музей Норильска. Прощание с затянувшейся зимой и торжественная встреча красавицы весны прошли здесь весело и задорно. Семь фольклорных ансамблей — «Казачок», «Карусель», «Норильчаночки», «Соловушки», «Бабий кут», «Казачий Спас», «Печки–лавочки» — задавали настроение гостям музея, располагали их к неспешному и вдумчивому участию в мастер–классах и интересным покупкам на благотворительной ярмарке «Ремесленная слобода».

Отдельной частью праздничной программы стали различные экспозиции. Особого внимания заслуживает выставка «Русское чаепитие»: горожане смогли увидеть интересную коллекцию самоваров от нашей землячки, талнашенки Натальи Бораганичевой, которая сейчас живёт в Сосновоборске. В экспозиции представлены 36 различных самоваров — старинных и современных, электрических и угольных, больших и маленьких.

Коллекцию Наталья стала собирать в 2010 году, когда ей подарили электрический самовар «Волжанин» редкой шарообразной формы — он стал первым экспонатом. Одним из последних приобретений стал немецкий самовар–кофейник. И всё же особую ценность и интерес представляют именно жаровые самовары — дровяные или угольные. Кстати, по форме самовара можно говорить о продолжительности его жизни. Рельефная и гранёная форма долговечнее, чем шаровидная и гладкая. Изначально самовары называли чайной машиной, а теперь они начали использоваться и для заваривания кофе, как например в Италии.

Тема чаепития поддерживается в экспозиции и различными аксессуарами, такими как заварники, подносы и салфетки, а также графическими работами известных норильских художников, посвящёнными теме чаепития, семейных посиделок и задушевных разговоров. Выставка самоваров «Русское чаепитие» будет работать до конца марта, а записаться на неё можно по телефону 46–13–27.

– Норильская зима — с характером: расслабиться не даст и ещё заставит жителей проявить свой волевой характер, — говорит Наталья Федянина, директор музея. — Но тем радостнее на душе от появления солнышка и наступления тепла. Тем ценнее для современных людей погружение в традиции русского чаепития и душевных посиделок. А чем ещё заниматься во время продолжительной северной зимы? Чаепития испокон веков объединяли семьи и помогали в поиске решений насущных проблем.

Каждый год сотрудники музея стараются придать любимому празднику какую–то изюминку, найти что–то новое и познавательное, связанное с народными промыслами: были у Масленицы и длинная коса, и огромный пояс — под эти атрибуты подбирались и выставки, отражавшие самобытность нашего народа и его характер. Норильчане уже видели выставку елецкого кружева и деревянной игрушки из коллекции Александра Михайлова. Интересно, что коллекция самоваров сначала уехала на материк со своей хозяйкой, но там она оказалась не очень востребованной и её вернули в северный город.

Кстати, в этом году фигуру уходящей зимы сделали из воздушных шариков, которые в конце праздничного вечера дружно и звонко лопнули.

И немного доброты

Масленица — не только весёлый, вкусный и задорный праздник, но ещё и добрый. На традиционной благотворительной ярмарке можно приобрести творения взрослых и маленьких мастеров и мастериц и тем самым оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Очень душевно всегда встречают горожан сёстры Центра милосердия Норильска. В этот раз они хлебосольно, но за символическую плату угощали гостей музея блинами, ягодным морсом да медовым квасом, радовали поделками, которые пригодятся в повседневной жизни. Деревянными игрушками, вязаными сувенирами и изделиями из бисера, а также масленичной символикой манили сотрудники и ученики реабилитационного центра «Виктория», станции юных техников, общественной организации «Солнце», а также неугомонные и творческие горожане.

В выставочном зале музея мастера своего дела проводили для гостей различные мастер–классы, в том числе по изготовлению куколок Маслениц из подручных материалов. Своё место на стенах зала заняла фотоистория о коренных народах Таймыра «Ворон белый и ворон тёмный» — фотолетопись Владимира Севриновского о посёлке Волочанка. А по соседству расположилась фотозона, там организаторы провели коллективный урок ИЗО, во время которого все желающие могли приложить свою руку к созданию портрета сударыни Масленицы.

Волонтёры и сотрудники благотворительного фонда «Территория добра» считают, что проводы зимы и встреча весны пробуждают в человеке всё самое лучшее: люди готовы меняться внутренне, становятся более открытыми, духовными и чувствительными к чужим проблемам. В такие дни у людей появляется потребность совершить небольшой добрый поступок, поделиться хоть крохой своих душевных сил.

Так, благотворительная акция сотрудниками фонда организована для того, чтобы норильчане могли оказать посильную помощь их подопечной — девятилетней Милене Балобановой: у девочки спастический тетрапарез, двигательные нарушения, задержка психомоторного и речевого развития. Очень важно, чтобы она могла регулярно проходить курсы реабилитации, улучшать имеющиеся навыки и приобретать новые.

– Нам радостно после долгого перерыва, связанного с пандемией, принять участие в праздничных мероприятиях, — говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — Своей акцией мы хотим показать, что творить добро — здорово, радостно и жизненно необходимо: как для тех, кто совершает добрые поступки, так и для тех, ради кого они совершаются. Нас поддерживают волонтёры Норильского колледжа искусств, школы № 29, «Молодая гвардия». Добрые поступки всегда меняют человека только в лучшую сторону.