Конкурс «Народный участковый» способствует повышению уровня доверия населения и формированию позитивного мнения со стороны общества. Победители каждого этапа определяются путём народного онлайн-голосования. Каждый может отдать свой голос за того, кто, на их взгляд, достоин победы.

Всего в конкурсе участвует 53 участковых уполномоченных полиции. Подробную информацию о каждом участнике можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Голосование будет проходить в два этапа и на региональном уровне. Первый этап – с 11 по 20 сентября и второй – с 7 по 16 октября. На третьем этапе также путём онлайн-голосования до 1 ноября уже будет выбран победитель.

Свой голос можно отдать уже сегодня на странице голосования https://24.мвд.рф/folder/21081870 . Именно народным голосованием определится участник, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.