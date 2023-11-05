Нарушил? Жди гостей

Общий сбор

Акция «Один день с участковым уполномоченным полиции» стартовала в здании Норильского ОМВД. Стражи правопорядка получили оружие и отправились на развод. Его проводят начальник отдела подразделения участковых (УУП) и инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН) подполковник полиции Дмитрий Литвинов и его заместитель подполковник полиции Роман Бикбов. Сначала правоохранители заслушали актуальную сводку по совершённым преступлениям. Старшие офицеры указали подчинённым, на какие события следует обратить особое внимание, а затем подробнее рассказали о грядущем рейде.

– Оперативно–профилактическое мероприятие (ОПМ) «Быт» проводится для посещения по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учёте. Это граждане, которые допускают нарушения в сфере семейно–бытовых отношений, так называемые семейные дебоширы. Также проверяем формальников — лиц, которые имеют непогашенную и неснятую судимость; освободились из мест лишения свободы, в том числе с установленным административным надзором, — рассказал Дмитрий Литвинов.

Сотрудников разделили на группы, в каждой — участковый и боец патрульно–постовой службы (ППС), раздали список лиц, подлежащих проверке.

– Группа получает не более пяти адресов, из которых по трём проживают формальники, по двум — дебоширы. Проверяем всех! Если прибыли на адрес, а дверь не открывают, связываемся с сотрудником, у которого есть доступ к базе данных, уточняем номера телефонов и дозваниваемся до граждан. По каждому случаю должен быть результат — вручение уведомления о недопустимости совершения противоправных действий, рапорт о профилактической беседе с гражданином, — подытожил Дмитрий Васильевич.

Откройте, полиция

После завершения официальной части стражи правопорядка отправляются в поля. Мы следуем «на адрес» вместе со старшим участковым капитаном полиции Александром Ждановым и его коллегой из ППС старшим сержантом полиции Василием Каргиным.

Сначала нужно посетить женщину с неснятой судимостью. Дома гражданку не застали. Родственники пояснили, что она находится на работе. Теперь ей придётся встретиться с участковым в свой выходной.

Со следующим адресом вышла путаница. Как выяснилось, квартира уже принадлежит другому собственнику и лицо, подлежащее проверке, там не проживает и не зарегистрировано. Новые сведения нужно будет внести в базу, также необходимо установить сторожевой контроль в отношении этого гражданина. Норильск можно покинуть двумя путями — улететь из аэропорта или сесть на теплоход в Дудинке. Именно здесь «потеряшку» и будут поджидать полицейские и сотрудники транспортных служб.

Третьего подучётного дома также не оказалось. После сверки информации выяснилось, что его проверяли несколько дней назад. Поэтому не было необходимости срочно его разыскивать. И мы отправились далее.

И снова никого не было дома. Значит, встречу с сотрудником полиции придётся перенести. А вот по пятому адресу нас ждала встреча с семейным дебоширом. Капитан полиции провёл с ним беседу и вручил под подпись уведомление о недопущении правонарушений в быту. Также старший участковый уточнил место работы и должность норильчанина, контактные данные его супруги. После этого настала пора отправляться в подразделение УУП и ПДН, чтобы подвести итоги работы.

Проверим всех

Как рассказал Роман Бикбов, за один день сотрудники полиции провели 85 проверок подучётных лиц во всех районах Норильска.

– Участковые уполномоченные регулярно проверяют лиц, в отношении которых установлен административный надзор; граждан с психическими расстройствами; лиц, формально попадающих под административный надзор; несовершеннолетних, чьи семьи состоят на профилактическом учёте, и иные категории граждан. Людей с диагностированными психическими расстройствами проверяют по месту жительства ежеквартально. Перечень граждан передаёт учреждение здравоохранения. Сверку данных проводим также один раз в квартал. Обязательно отрабатываем каждое обращение соседей и родственников подучётного лица; если его состояние ухудшается, то сигнализируем в медицинское учреждение, — отметил Роман Бикбов.

По словам офицера полиции, чаще всего лица, состоящие на учёте, во время проверок ведут себя мирно. Как правило, они уже неоднократно общались со стражами порядка, поэтому без проблем идут на контакт. Если они вне дома, то при звонке обычно поясняют, где находятся. Тогда участковый назначает время, когда человеку следует посетить опорный пункт полиции.

Попутный улов

Если в рамках ОПМ сотрудники полиции видят, что кто–то совершает правонарушение, то они сразу составляют протокол. В ходе прошедшего рейда «Быт» выявили один случай распития алкоголя в неположенном месте (ст. 20.20 КоАП РФ) и два случая появления в состоянии опьянения в неположенном месте (ст. 20.21 КоАП РФ). Также был составлен административный протокол о нарушении паспортно–визового режима (ст. 19.15 КоАП РФ).

Роман Романович отметил, что целью проведения любого ОПМ является предупреждение совершения преступлений, и рассказал о том, какие ещё рейдовые мероприятия регулярно проводят сотрудники полиции. Что интересно, в них всегда задействуют участковых уполномоченных. Именно они знают всю специфику территории.

Перед рейдом участковые обязательно проходят инструктаж.

Какие бывают рейды

1. Выявление фактов нарушения в сфере продажи алкоголя. Например, торговля горячительными напитками в ночное время или продажа несовершеннолетним. Недобросовестные владельцы торговых точек могут игнорировать все правила. В ходе рейда подставное лицо выступает в роли закупщика алкоголя. Потом появляются сотрудники, фиксируют факт продажи, составляют протокол об административном правонарушении.

2. Выявление неплательщиков административных штрафов. Такое ОПМ называется «Должник». Представим, что гражданин совершил правонарушение и в качестве наказания ему назначили выплатить штраф. Если он этого не сделает в установленные законом сроки, то совершит новое административное правонарушение. Об этом нам говорит ст. 20.25 КоАП РФ.

3. Целью ОПМ «Вахтовик» является предупреждение правонарушений со стороны данной категории лиц. На работу в Норильск приезжают жители из разных регионов с разным менталитетом. Как отметил Роман Бикбов, в рамках взаимодействия с промышленными предприятиями, работодатели по запросу передают сотрудникам полиции всю необходимую информацию. И во время ОПМ правоохранители проверяют контингент, проводят беседы с целью профилактики правонарушений — распития алкоголя и курения в неположенных местах, появления в нетрезвом состоянии, нанесения побоев. Сейчас представители компаний и полицейские стараются совместно выработать правила размещения работников — в режимных объектах, с отслеживанием перемещений. Со слов офицера полиции, контроль в этой области возрастает.

4. Совместно с сотрудниками миграционной службы полиции участковые проводят мероприятия «Нелегал» и «Иностранец». Правоохранители выявляют факты нарушения иностранными гражданами паспортно–визового режима.

5. Сотрудники УУП и ПДН совместно проводят мероприятие «Семья» — посещают неблагополучные семьи, которые состоят на профилактическом учёте. В ходе рейда в первую очередь проверяют условия проживания несовершеннолетних.

6. В ходе ОПМ «Пожилой человек» участковые посещают граждан из самой уязвимой для мошенников категории. Именно пожилые норильчане часто переводят свои накопления или берут кредиты, слушая мнимых сотрудников службы безопасности банка, «Госуслуг» или силовых структур. Стражи правопорядка совершают сплошной обход территории, проводят разъяснительную работу, чтобы уберечь население от необдуманных действий.

7. Помимо точечной работы с пожилыми гражданами, в ходе ещё одного оперативно–профилактического мероприятия «Мошенничество» сотрудники полиции рассказывают о схемах работы злоумышленников всем жителям Норильска.

8. Сотрудники УУП и уголовного розыска совместно проводят ОПМ «Арсенал», в ходе которого проверяют условия хранения гражданского огнестрельного оружия по месту жительства владельцев.

9. Во время мероприятия «Путина» участковые уполномоченные выезжают за пределы города с целью выявления нарушений в сфере хранения оружия и незаконной добычи природных ресурсов. Мероприятие проводится в течение года в разные сезоны.