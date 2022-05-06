Нас никогда не сломить

В эти дни глава Норильска Дмитрий Карасев навещает тружениц тыла Нину Васильевну Цвиль и Антонину Яковлевну Третьякову, вдов участников Великой Отечественной Нину Фёдоровну Сапожникову, Галину Васильевну Лагунову, Фаину Николаевну Лозовую и Марию Лаврентьевну Караулан, в детстве прошедшую через фашистские лагеря, а также Любовь Ивановну Куракину, чьи юные годы тоже пришлись на грозное военное время.

– Поздравляю вас с наступающим Днём Победы, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы у вас всё всегда было хорошо. А мы для этого приложим все усилия, — так приветствовал глава города радушную хозяйку Любовь Ивановну Куракину, передавая ей поздравительную телеграмму главы государства Владимира Путина.

– Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 Мая останется самым главным, святым праздником. В каждом доме, в каждой семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев–победителей, которые освободили мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям. Вы своей стойкостью и величием духа доказали, что не было и никогда не будет такой силы, которая смогла бы сломить наш народ, поставить его на колени». Какие прекрасные слова! — расчувствовалась женщина, зачитав послание президента.

Во время чаепития поговорили о делах насущных: недавнем ремонте, самочувствии хозяйки и о планах, которым обязательно суждено сбыться.

– К ветеранам у нас в городе относятся прекрасно, я даже не ожидала, что ко мне будут постоянно проявлять такое внимание, так что и на праздничный концерт, и на парад я обязательно пойду. А скоро, надеюсь, и на родную Украину смогу поехать, — говорит Любовь Ивановна на прощание. Так что расставание с гостем наверняка продлится недолго.

А завтра под окнами ветеранов, участников ВОВ, Виктора Николаевича Грекова и Дмитрия Ивановича Конопли состоится небольшой праздничный парад с участием военнослужащих норильского гарнизона и музыкантов. Эти ветераны — единственные в Норильске, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Обоим уже за 90, они очень многое повидали на своём веку, но по–прежнему сохраняют армейскую стать и выправку.

Виктор Николаевич вступил в ряды Красной армии 15 марта 1943 года, ему было всего 17 лет. Служил в 1998–м зенитно–артиллерийском полку в составе Первого Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Дошёл до Берлина, но командование в срочном порядке перебросило его воинскую часть в Прагу, где он и встретил День Победы. В 1948 году Виктор Греков по оргнабору приехал в Норильск. Много лет ветеран живёт в Кайеркане, а почти всю свою трудовую жизнь он проработал на Норильском горно–металлургическом комбинате. На Севере у него появилась семья, родились дети и внуки. Виктор Николаевич бережно хранит свои награды. Среди них медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многие другие. Особенно ценны для него ордена, полученные за боевые заслуги: орден Жукова и орден Отечественной войны II степени.

Дмитрий Иванович Конопля был призван для прохождения военной службы в ряды Советской армии в январе 1945 года, в возрасте 18 лет, а прослужил в итоге 33 года, удостоен званий ветерана военной службы и ветерана труда. Награждён несколькими памятными медалями.

Во время празднования 76–й годовщины Великой Победы ветераны передали норильчанам свои напутствия, пожелав им благополучия и железного здоровья, а главное — никогда не сдаваться. И сегодня их пожелания звучат особенно трогательно и пронзительно...