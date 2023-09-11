Наш губернатор

«Поздравляю Михаила Михайловича с безоговорочной победой и надеюсь на тесное продуктивное сотрудничество — будем развивать наш город вместе!

Неоднократно общаясь с Михаилом Котюковым, сделал вывод, что ему небезразлично будущее Норильска и он учитывает интересы северян. Об этом говорят решения, которые, будучи исполняющим обязанности губернатора края, он принимал в отношении нашего города. Уверен, что и последующие пять лет для Норильска будут плодотворными», — сказал градоначальник.

Дмитрий Карасев высоко оценил организацию выборов, а также поблагодарил норильчан за неравнодушие:

«Сотрудники участковых избирательных комиссий слаженно выполнили свою работу. Огромное им за это спасибо! Признателен горожанам, которые, несмотря на холодную, дождливую и ветреную погоду, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Результаты же голосования свидетельствуют о том, что норильчанам не всё равно, кто в ближайшие пять лет будет руководить нашим регионом».

Председатель территориальной избирательной комиссии Норильска Олеся Маслова подтвердила, что норильчане сейчас голосовали намного активнее — так, на предыдущих выборах губернатора в 2018 году явка составила чуть более 34 процентов. Немного в этот раз и недействительных, испорченных бюллетеней. Выборы в Норильске прошли в целом без нарушений. Жалоб в комиссию не поступало.

Сразу после завершения голосования Михаил Котюков обратился к жителям Красноярского края в своём Telegram:

«Дорогие друзья! Сейчас идёт обработка бюллетеней, подсчёт голосов. Все пять кандидатов — красноярцы, достойные люди. Не сомневаюсь, что команда Красноярского края сможет дальше уверенно работать и выполнять наказы избирателей, вне зависимости от итогов голосования. Благодарю всех, кто нашёл время и пришёл на избирательный участок».

Предварительные результаты выборов после обработки 100% бюллетеней участковых избирательных комиссий края выглядят следующим образом: Михаил Котюков лидирует с результатом 70,21%, Александр Глисков набрал 11,32% голосов, Ирина Иванова — 8,25%, Андрей Новак — 5,99%, Максим Маркерт — 1,70%. Явка в целом по краю — 35,55%.