«Наш Норильск» пригласил к диалогу норильских предпринимателей и некоммерческие организации

Победители первого грантового конкурса долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс» рассказали меценатам, как реализуются поддержанные ими проекты. Напомним, в номинации «Поиск и привлечение» грант в десять миллионов рублей достался Таймырскому колледжу за проект «Арктический вызов». В остальных номинациях победители получили денежную поддержку от 1,6 до 7,9 миллиона рублей. В номинации «Взаимодействие и обмен» гранты достались Норильскому колледжу искусств за проект творческой школы для юных танцоров и музыкантов «Играем вместе», Заполярному театру драмы за проект «Обыкновенное чудо», МВК «Музеи Норильска» за проект POLART.AR(t), Таймырскому краеведческому музею за проект «Профессионализм, креативность — результат!».

В номинации «Обучение» поддержку получили Норильская детская художественная школа за проект «Арт-подготовка», Централизованная библиотечная система Норильска за проект «Библиотека: курс омоложения», благотворительный фонд «Территория добра» за проект создания центра профилактики выгорания «На льдине», реабилитационный центр «Виктория» за проект развития компетенций в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Виктория-Профи плюс».

На встрече также присутствовала Марина Петракова, создатель дудинского театра-студии «Белые птицы», режиссёр, педагог по актёрскому мастерству, мотивационный оратор, благотворитель, она провела для участников экспресс-тренинг «Самопрезентация — факторы успеха».

Отметим, фонд активно двигается вперёд, круг его единомышленников расширяется, целевой капитал растёт, а значит, растут возможности поддержки социальной сферы. Все больше людей участвуют в пополнении целевого капитала, и из больших и малых ручейков пожертвований создаётся крупный ресурсный поток.