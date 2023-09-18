Наш покой оберегает

О службе, дружбе и Норильске

Будущий страж правопорядка родился в ауле (деревне) Койбалы Бейского района в 1989 году. Тогда эта территория входила в состав Красноярского края, сейчас относится к Хакасии. Александр с юных лет мечтал служить Родине, поэтому после окончания школы отправился поступать в Военный университет имени князя Александра Невского — высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации.

– Я был очень рад, когда прошёл все вступительные испытания и стал курсантом этого престижного учебного заведения. Учиться нравилось, сильные преподаватели заложили крепкий фундамент знаний. На третьем курсе, к сожалению, по семейным обстоятельствам пришлось отчислиться. Когда удалось преодолеть трудности, я продолжил обучение в гражданском вузе в Кемерово по специальности «юриспруденция». После получения диплома в 2013 году вернулся в Хакасию. В Абакане устроился сначала на должность юрисконсульта, затем попробовал себя на государственной службе — трудился в Роспотребнадзоре в подразделении по защите прав потребителей. Потом захотелось сменить обстановку — уехал в Салехард. И в 2015 году опять вернулся в Абакан, — рассказывает Александр Кыжинаев.

Но мечта о службе не оставляла нашего героя. И в конце 2016 года он подал документы для трудоустройства в полицию. Первым местом службы стал межмуниципальный отдел «Минусинский» — в марте 2017 года Александр Кыжинаев вступил в должность помощника участкового уполномоченного. Через месяц эту ставку сократили, и он пошёл на повышение — стал участковым. В сентябре 2017 года получил первое офицерское звание, а спустя год стал старшим участковым.

– Когда устраивался на службу, сначала предложили стать инспектором ГИБДД. Но я выбрал работу в подразделении участковых уполномоченных. Именно здесь понял, что моё предназначение — помогать людям, — делится участковый.

В то время ему приходилось ездить каждый день из Абакана в Минусинск, так как получить служебное жильё по месту было сложно. Александр пытался организовать перевод в Бейский район. Этот процесс затянулся на восемь месяцев, и наш герой уже был готов уволиться и восстановиться на новом месте службы. Но история получила необычное продолжение. В 2019 году товарищ Александра, переехавший в Норильск из Хакасии, предложил перевестись в заполярную полицию.

– До этого в Норильске не бывал. Решающим аргументом стала возможность получить служебное жильё. И в феврале 2020 года я прилетел сюда. Был сильный ветер, на автобус я не успел, а такси невозможно было вызвать. Было очень неуютно. Выручил тогда бывший одноклассник — забрал из аэропорта. Повезло мне и с отзывчивыми коллегами, помогли устроиться на первое время. Очень благодарен начальнику — подполковнику полиции Дмитрию Литвинову: его стараниями получил служебное жильё и возможность устроить детей в образовательные учреждения. В общем, встретили меня в Норильске очень хорошо. Особенно благодарен одному из коллег — участковому уполномоченному Ивану Евсикову, который приютил меня на первое время, показал город, рассказал об особенностях работы и требованиях в местном отделе, — вспоминает Александр.

После жизни на юге Красноярского края, норильская природа удивила количеством снега, необычными пейзажами и внезапной сменой сезонов. В полярный день случалось и опаздывать на службу, потому что не сразу привык вовремя засыпать при ярком солнечном свете. А вот условия работы порадовали: участковый пункт полиции укомплектован всем необходимым.

В ведение нового участкового передали территорию, охватывающую улицы Мира, Московскую и часть улицы Талнахской: она включает 13 многоквартирных домов, одно образовательное учреждение и один развлекательный центр. На участке проживают 2100 человек, многих из них Александр знает в лицо. В его телефонном справочнике 1962 номера жильцов, участковый всегда находится на связи. Говорит, что не устаёт, привык работать в таком ритме.

Лучший из лучших

Как отметил начальник отдела УУП и ПДН Норильского ОМВД подполковник полиции Дмитрий Литвинов, Александр Кыжинаев с первого дня службы в Норильске очень ответственно относился к своим обязанностям.

– Он продемонстрировал самый высокий показатель составления административных протоколов — 160. Это значит, что старший лейтенант Кыжинаев уделяет большое внимание профилактике преступлений на своём участке. Также с начала года полицейский раскрыл 12 преступлений. В работе характеризуется только с положительной стороны. Поэтому в декабре 2022 года Александр Александрович занял должность старшего участкового уполномоченного. Теперь он руководит тремя подчинёнными, распределяет среди них служебные задачи, контролирует процесс выполнения и делится опытом. По итогам работы вот уже второй год подряд мы выдвигаем Александра Кыжинаева на участие в конкурсе «Народный участковый». Именно такой сотрудник должен представлять Норильск, — подчёркивает Дмитрий Васильевич.

Подполковник полиции рассказал о том, как в этом году старший участковый Кыжинаев участвовал в задержании социально опасного лица. Мужчина держал в страхе целый подъезд жилого дома: завёл собаку породы кане-корсо, разместил крупное и невоспитанное животное в нежилом помещении — тамбуре на несколько квартир. На просьбы соседей держать питомца в квартире нерадивый владелец отвечал агрессией. В итоге жильцы обратились за помощью в правоохранительные органы. При задержании мужчина оказал сопротивление, пытался напасть на сотрудников полиции. Старший лейтенант Кыжинаев продемонстрировал профессионализм и выдержку в сложных условиях, ситуация разрешилась благополучно. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности и направили на принудительное лечение, собаку отправили на передержку.

– На моём участке граждане совершают много бытовых преступлений, в ходе которых страдают незащищённые члены семей, например пожилые родители. Расскажу об одном случае. Мужчина пригласил к себе в гости друга, они распивали алкогольные напитки. Пожилая мать попросила не шуметь и получила от своего сына сильный удар кулаком по лицу. Гость вступился за женщину и сломал челюсть обидчику. Пострадавший обратился за медицинской помощью, так информация о криминальной травме попала в органы правопорядка. Когда начали разбираться в ситуации, узнали и о нанесении побоев матери. За это семейного дебошира привлекли к ответственности и поставили на учёт. В течение года будем его проверять. Пока ведёт себя без нареканий. А бывает, такие «кухонные боксёры» отрицают факт нанесения телесных повреждений близким. В таких случаях я отправляю потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу, опрашиваю свидетелей, в том числе сотрудников ППС, если они прибыли на семейный скандал. Всегда досконально разбираюсь в ситуации, — рассказывает участковый.

Крепкий тыл

Семья нашего героя во всём его поддерживает. Дома Александра Александровича ждут жена и две дочки — первоклассница и воспитанница детского сада.

– С супругой познакомился, когда работал в Салехарде. Интересно, что мы родились в одном и том же населённом пункте, но встретились только за тысячи километров от малой родины. Когда устраивался на службу в органы внутренних дел, жена была только за. Она очень практичная женщина, оценила стабильность и социальные гарантии. А девочки очень гордятся папой-полицейским, — делится Александр.

Свободное время, а оно появляется нечасто, Александр Кыжинаев старается проводить с семьёй. Также он регулярно посещает спортивный зал — занимается пауэрлифтингом и единоборствами.

– В поединках или отработке ударной техники происходит выброс эмоций, а после тренировки я с большим энтузиазмом готов приступить к исполнению служебных обязанностей. Старшую дочь тоже приобщаю к спорту — она занимается гимнастикой. Если проявит интерес, например, к боксу, будем заниматься вместе в одном зале, — надеется Александр.

Наш герой отмечает, что настроен на победу в конкурсе «Народный участковый» и готов сделать для этого всё возможное.

Давайте же поддержим Норильск и старшего лейтенанта Кыжинаева! Онлайн–голосование по результатам первого этапа конкурса на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю продлится до 20 сентября 2023 года. Чтобы отдать свой голос, кликните по баннеру с надписью «Народный участковый», найдите фотографию нашего земляка и поддержите его кандидатуру.

С 7 по 16 октября пройдёт следующий тур голосования — победитель представит регион во всероссийском финале состязания. Кто станет лучшим участковым страны, узнаем в ноябре. Награждение состоится в День сотрудника органов внутренних дел.