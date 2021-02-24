Наш пузатый друг
Наш пузатый друг
Холодильник — пожалуй, один из самых нужных предметов на кухне. При этом высокая цена такой бытовой техники приводит к тому, что во многих норильских квартирах обосновались устройства перестроечной и даже советской эпохи. Вдохнуть в надоевший белый шкаф новую жизнь и сделать его яркой частью интерьера — в принципе, не такая уж и сложная задача.
Зачем это нужно?
Как правило, жгучее желание обзавестись новеньким холодильником у людей появляется сразу после капитального ремонта на кухне. В современном интерьере рядом с новеньким кухонным гарнитуром именно это внушительных размеров сооружение смотрится инородным телом, портя общее впечатление от кропотливо проделанной работы. Не стоит забывать, что при любом переезде холодильнику из–за его габаритов и веса больше всего достаётся при транспортировке и подъёме в помещение. Чудо, если рефрижератор отделается парой глубоких царапин или сколов, потеряв часть своего товарного вида. Оказавшись в такой ситуации, стеснённые в средствах люди печально разводят руками, а состоятельные — идут в магазин за новым. А зачем? Подобная неприятность может стать прекрасным поводом для того, чтобы сделать самый заметный объект на кухне центральным элементом дизайнерской композиции. И это довольно просто.
Клеим сами
Первое, что приходит на ум, когда думаешь о том, как обновить холодильник, — это его покраска. На самом деле это неудобный, длительный и неэффективный вариант, требующий к тому же отдельного помещения — чтобы близкие не задохнулись от запаха красящих веществ. Куда проще и дешевле использовать самоклеящуюся плёнку. Прелесть такого способа в том, что работать можно спокойно дома, даже не выключая прибор из розетки, а стоимость апгрейда будет копеечной. При этом если всё выполнить аккуратно, эффект будет весьма достойный. Здесь главное — правильно подобрать плёнку, чтобы новое оформление отлично вписалось в интерьер.
Для гурманов
Другой вариант — заказать плёнку в местном полиграфическом агентстве, хотя обойдётся это ощутимо дороже. Зато в этом случае то, как будет выглядеть ваш холодильник, будет зависеть исключительно от вашей фантазии — вы можете разместить на плёнке картину любого художника или превратить его в советский автомат для газированной воды, или придать ему вид винтажного шкафа для хранения виски. Здесь важно правильно снять мерки с дверей и боковых стенок, желательно сделать небольшие припуски — уж лучше потом аккуратно подрезать лишнее, чем оставлять щели.
Арт–объект
Если внешний вид бытовой техники вас устраивает и просто хочется добавить пару ярких деталей, для ваших целей хорошо подойдут наклейки–трафареты или стикеры. Сейчас в интернете можно найти множество самых разных рисунков и без проблем выбрать подходящий именно для вашей кухни. В крайнем случае, можно обратиться в полиграфическую контору и сделать изображение на заказ, например, поместить на холодильник пару работ Бэнкси — короля уличного граффити и гуру современного искусства.
Привет из Прованса
Если вышеперечисленные варианты кажутся вам слишком простыми и хочется, как следует засучив рукава, сделать что–то необычное, попробуйте использовать для декорирования приём патинирования (естественное состаривание). Идеально это подойдёт тем, у кого кухня оформлена в прованском стиле — классическое оформление деревенских летних домиков во Франции. Холодильник внешне станет похож на шкафчик из 40–х годов прошлого века, купленный на одном из европейских аукционов. Сразу оговорюсь, это касается только холодильников с прямыми гранями. Если же у рефрижератора обтекаемые формы, такой стиль не для вас.
В самой технологии патинирования нет ничего сложного. Но понадобится много дополнительных мелочей — от нескольких типов дизайнерского воска до элементов будущего декора, например молдингов, представляющих собой декоративные рейки. Не помешают и различные формованные детали в виде уголков, вензелей, корон.
В первую очередь предстоит целиком покрасить холодильник в несколько слоёв. Делать это нужно не спреем из баллончика, а именно вручную малярной кистью, ведь любые шероховатости и неровности дадут дополнительный эффект патины. Результат получится достаточно впечатляющим и полностью эксклюзивным: тот факт, что все элементы декора объёмные, значительно усилит визуальный эффект.
Под замком
А хотите превратить холодильник в настоящий сундук? На всё воля ваша. Чтобы создать ощущение того, что перед вами, например, изделие из кожи, можно использовать либо натуральную кожу (что неприлично дорого), либо специальные фактурные обои, которые надо будет покрасить в нужные цвет, получив и объём, и нужный колер. Остальные же элементы — ручку, навесной замок, лямки и пряжки — легко изготовить отдельно из подручных материалов: например, для лямок подойдёт плотный картон, а для кнопок — пластиковые мебельные заглушки. Покрасьте изделие в желаемый цвет, и вам останется лишь наклеить дополнительные детали и заняться патинированием.
На заметку
Перед боем
Прежде чем создавать из старенького холодильника произведение искусства, необходимо правильно подготовить его к обновлению, а именно: снять множество налепленных на него магнитиков, оторвать старые наклейки и обязательно удалить остатки клея (можно спиртовым раствором), иначе след от древней этикетки со временем проступит через плёнку или слой краски, испортив всю задумку. Далее стенки и дверцы необходимо тщательно вымыть и обезжирить. Стоит снять ручку с дверцы: её наличиё усложнит работу.
Магнит манит
Производители сопутствующих товаров давно смекнули, что уныло смотрящиеся вещи искушённому потребителю не по нраву. Поэтому на рынке относительно недавно появились специальные магнитные панели для холодильников. Установить их может даже младенец, а поменять панель на новую не составит никакого труда.
Натурпродукт
Холодильник можно полностью отделать натуральным деревом или даже металлическими пластинами. Корпус для лучшей сцепки желательно ошкурить, так как для надёжного монтажа придётся использовать специальный строительный клей. Прочнее всего панели будут держаться на металлическом корпусе. Если же холодильник более современный (с верхним слоем пластика), с этим могут быть сложности. Зато в результате таких манипуляций можно сделать из агрегата практически всё что захочется.
Чистый лист
Если вы обладаете приличными художественными навыками, то использовать перечисленные в статье приёмы вам не понадобится — достаточно будет кисти и красок. При условии, что будущий арт–объект находится в удовлетворительном состоянии, перекрашивать весь холодильник не потребуется. Рисовать можно прямо поверх базового слоя краски, а объём проделанной работы будет зависеть исключительно от ваших фантазии и желания. Впрочем, даже без таланта художника вполне можно провернуть нечто подобное, применив технику трафарета. Тут важно не спешить и не экономить на краске (более дешёвая хуже ложится), а слишком толстый слой приведёт к тому, что она потечёт и испортит рисунок.
Форт-Нокс на дому
Сочетая несколько перечисленных выше способов, можно сделать и совсем уж необычный объект. Например, превратить холодильник в старенький сейф времён Дикого Запада. В качестве основных деталей можно использовать как самоклеящуюся плёнку, так и ручную покраску и объёмные элементы — допустим, кодовый замок. Чтобы установить тяжёлую деталь, придётся проделать отверстие в двери и вмонтировать туда нужный элемент декора. Если украшение лёгкое, можно применить специальный клей и обязательно залить в пустоты монтажную пену — она предотвратит нарушение теплоизоляции и станет дополнительным скрепляющим элементом. Учтите, что при высыхании пена значительно увеличится в объёме. Не паникуйте — дайте ей высохнуть и аккуратно срежьте лишнее. Ни в коем случае не следует пытаться вытереть её в ещё не застывшем виде — только размажете по поверхности двери. Если декоративный объект имеет внушительный вес — скажем, ручка–колесо от стальной двери, придётся опять же делать сквозное отверстие и крепить её на болт с внутренней стороны навесной панели. При этом важны осторожность (чтобы панель не погнулась) и аккуратность (декоративный элемент должен полностью закрыть получившееся отверстие).