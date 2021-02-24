Наш пузатый друг

Зачем это нужно?

Как правило, жгучее желание обзавестись новеньким холодильником у людей появляется сразу после капитального ремонта на кухне. В современном интерьере рядом с новеньким кухонным гарнитуром именно это внушительных размеров сооружение смотрится инородным телом, портя общее впечатление от кропотливо проделанной работы. Не стоит забывать, что при любом переезде холодильнику из–за его габаритов и веса больше всего достаётся при транспортировке и подъёме в помещение. Чудо, если рефрижератор отделается парой глубоких царапин или сколов, потеряв часть своего товарного вида. Оказавшись в такой ситуации, стеснённые в средствах люди печально разводят руками, а состоятельные — идут в магазин за новым. А зачем? Подобная неприятность может стать прекрасным поводом для того, чтобы сделать самый заметный объект на кухне центральным элементом дизайнерской композиции. И это довольно просто.

Клеим сами

Первое, что приходит на ум, когда думаешь о том, как обновить холодильник, — это его покраска. На самом деле это неудобный, длительный и неэффективный вариант, требующий к тому же отдельного помещения — чтобы близкие не задохнулись от запаха красящих веществ. Куда проще и дешевле использовать самоклеящуюся плёнку. Прелесть такого способа в том, что работать можно спокойно дома, даже не выключая прибор из розетки, а стоимость апгрейда будет копеечной. При этом если всё выполнить аккуратно, эффект будет весьма достойный. Здесь главное — правильно подобрать плёнку, чтобы новое оформление отлично вписалось в интерьер.

Для гурманов

Другой вариант — заказать плёнку в местном полиграфическом агентстве, хотя обойдётся это ощутимо дороже. Зато в этом случае то, как будет выглядеть ваш холодильник, будет зависеть исключительно от вашей фантазии — вы можете разместить на плёнке картину любого художника или превратить его в советский автомат для газированной воды, или придать ему вид винтажного шкафа для хранения виски. Здесь важно правильно снять мерки с дверей и боковых стенок, желательно сделать небольшие припуски — уж лучше потом аккуратно подрезать лишнее, чем оставлять щели.

Арт–объект

Если внешний вид бытовой техники вас устраивает и просто хочется добавить пару ярких деталей, для ваших целей хорошо подойдут наклейки–трафареты или стикеры. Сейчас в интернете можно найти множество самых разных рисунков и без проблем выбрать подходящий именно для вашей кухни. В крайнем случае, можно обратиться в полиграфическую контору и сделать изображение на заказ, например, поместить на холодильник пару работ Бэнкси — короля уличного граффити и гуру современного искусства.

Привет из Прованса

Если вышеперечисленные варианты кажутся вам слишком простыми и хочется, как следует засучив рукава, сделать что–то необычное, попробуйте использовать для декорирования приём патинирования (естественное состаривание). Идеально это подойдёт тем, у кого кухня оформлена в прованском стиле — классическое оформление деревенских летних домиков во Франции. Холодильник внешне станет похож на шкафчик из 40–х годов прошлого века, купленный на одном из европейских аукционов. Сразу оговорюсь, это касается только холодильников с прямыми гранями. Если же у рефрижератора обтекаемые формы, такой стиль не для вас.

В самой технологии патинирования нет ничего сложного. Но понадобится много дополнительных мелочей — от нескольких типов дизайнерского воска до элементов будущего декора, например молдингов, представляющих собой декоративные рейки. Не помешают и различные формованные детали в виде уголков, вензелей, корон.

В первую очередь предстоит целиком покрасить холодильник в несколько слоёв. Делать это нужно не спреем из баллончика, а именно вручную малярной кистью, ведь любые шероховатости и неровности дадут дополнительный эффект патины. Результат получится достаточно впечатляющим и полностью эксклюзивным: тот факт, что все элементы декора объёмные, значительно усилит визуальный эффект.

Под замком

А хотите превратить холодильник в настоящий сундук? На всё воля ваша. Чтобы создать ощущение того, что перед вами, например, изделие из кожи, можно использовать либо натуральную кожу (что неприлично дорого), либо специальные фактурные обои, которые надо будет покрасить в нужные цвет, получив и объём, и нужный колер. Остальные же элементы — ручку, навесной замок, лямки и пряжки — легко изготовить отдельно из подручных материалов: например, для лямок подойдёт плотный картон, а для кнопок — пластиковые мебельные заглушки. Покрасьте изделие в желаемый цвет, и вам останется лишь наклеить дополнительные детали и заняться патинированием.

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