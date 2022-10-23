Наше дело правое

«Дорогой защитник Донбасса, защитник земли русской. Пишет тебе ученица девятого класса из далёкого северного города Норильска. Каждый день мы слушаем сводки с фронта, каждый день мы видим ваши лица на экранах телевизора. Они закрыты масками, но мы знаем, что они очень красивые, одухотворённые. Потому что вы вышли на бой со страшной нечистью — фашизмом...»

Такую весточку любой желающий может отправить из мирного Норильска бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине — тем, кто находится на передовой, в военных госпиталях, проходит боевое слаживание.

Наши школьники писали письма на уроках мужества, а также в Молодёжном центре, где служащие ВЧ № 40919 организовали для них открытую встречу.

– Я ещё думаю, что именно написать, наверное, слова сами придут, как только начну, — говорит Степан Гимадиев — ученик 10-го класса гимназии № 1. — Но главное, хочу пожелать нашим солдатам удачи. Они же великое дело делают, пока мы здесь сидим. Они же за нас борются. Просто хочется сказать им большое спасибо.

– Наша школа всегда принимает участие в подобных акциях, мы относимся к таким вещам серьёзно и учим этому детей, — с гордостью рассказывает Зарина Ганизаде — учитель русского языка школы № 41. — Если честно, я заглядываю в детские письма — просто интересно, что ребята думают обо всём происходящем. И вижу там одно: слова благодарности нашим защитникам. У нас послания писали в основном 9– и 11–классники, которые вот–вот покинут стены школы. Считайте, они сверстники некоторых солдатиков. Сейчас наши военные сражаются за правое дело, и нынешние ученики это прекрасно осознают. Их обращения искренние, это очень хорошо чувствуется.

О том, как важны такие весточки, рассказал участник специальной военной операции, полевой медик подразделения БАРС–20 Олег Шалдаев, недавно вернувшийся в Норильск из–под Херсона.

– Вы поймите, эти письма — не фикция, не обязаловка, — еле сдерживая эмоции, объясняет доброволец с позывным Шон. — Нам нужны ваши письма, нам нужна ваша поддержка. Если вы не знаете, о чём писать, лучше не стоит этого делать. Ведь эти треугольные конверты очень дороги бойцам. Ваше письмо попадёт к человеку, который насмерть стоит за свою страну, и вполне возможно, это будет последнее, что он прочтёт. Эти письма не выбрасывают, не кладут в тумбочку, их носят под бронежилетами. Парни надеются, что они прикроют их. Считайте это солдатским суеверием, но ребятам это важно. Нам это важно! Такая подмога, особенно от детей, бесценна. Там в бой идут взрослые мужики, у которых есть дети и даже внуки, для них это привет из тыла, послание из мирного времени.

Послания от горожан принимают в Молодёжном центре, их передадут в воинскую часть. Организаторы акции «Письмо солдату» обещают, что эти весточки попадут именно в боевые части.

«... Победите фашизм! Возвращайтесь живыми! Вас ждут благодарная Россия, ваши матери, отцы, жёны и дети. Наше дело — правое, и мы победим! С огромным приветом, ученица 9 «А» класса 41–й школы, Беляева Анна».