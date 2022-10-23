Наше дело правое
Наше дело правое
Норильск принимает участие во Всероссийской акции «Письмо солдату».
«Дорогой защитник Донбасса, защитник земли русской. Пишет тебе ученица девятого класса из далёкого северного города Норильска. Каждый день мы слушаем сводки с фронта, каждый день мы видим ваши лица на экранах телевизора. Они закрыты масками, но мы знаем, что они очень красивые, одухотворённые. Потому что вы вышли на бой со страшной нечистью — фашизмом...»
Такую весточку любой желающий может отправить из мирного Норильска бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине — тем, кто находится на передовой, в военных госпиталях, проходит боевое слаживание.
Наши школьники писали письма на уроках мужества, а также в Молодёжном центре, где служащие ВЧ № 40919 организовали для них открытую встречу.
– Я ещё думаю, что именно написать, наверное, слова сами придут, как только начну, — говорит Степан Гимадиев — ученик 10-го класса гимназии № 1. — Но главное, хочу пожелать нашим солдатам удачи. Они же великое дело делают, пока мы здесь сидим. Они же за нас борются. Просто хочется сказать им большое спасибо.
– Наша школа всегда принимает участие в подобных акциях, мы относимся к таким вещам серьёзно и учим этому детей, — с гордостью рассказывает Зарина Ганизаде — учитель русского языка школы № 41. — Если честно, я заглядываю в детские письма — просто интересно, что ребята думают обо всём происходящем. И вижу там одно: слова благодарности нашим защитникам. У нас послания писали в основном 9– и 11–классники, которые вот–вот покинут стены школы. Считайте, они сверстники некоторых солдатиков. Сейчас наши военные сражаются за правое дело, и нынешние ученики это прекрасно осознают. Их обращения искренние, это очень хорошо чувствуется.
О том, как важны такие весточки, рассказал участник специальной военной операции, полевой медик подразделения БАРС–20 Олег Шалдаев, недавно вернувшийся в Норильск из–под Херсона.
– Вы поймите, эти письма — не фикция, не обязаловка, — еле сдерживая эмоции, объясняет доброволец с позывным Шон. — Нам нужны ваши письма, нам нужна ваша поддержка. Если вы не знаете, о чём писать, лучше не стоит этого делать. Ведь эти треугольные конверты очень дороги бойцам. Ваше письмо попадёт к человеку, который насмерть стоит за свою страну, и вполне возможно, это будет последнее, что он прочтёт. Эти письма не выбрасывают, не кладут в тумбочку, их носят под бронежилетами. Парни надеются, что они прикроют их. Считайте это солдатским суеверием, но ребятам это важно. Нам это важно! Такая подмога, особенно от детей, бесценна. Там в бой идут взрослые мужики, у которых есть дети и даже внуки, для них это привет из тыла, послание из мирного времени.
Послания от горожан принимают в Молодёжном центре, их передадут в воинскую часть. Организаторы акции «Письмо солдату» обещают, что эти весточки попадут именно в боевые части.
«... Победите фашизм! Возвращайтесь живыми! Вас ждут благодарная Россия, ваши матери, отцы, жёны и дети. Наше дело — правое, и мы победим! С огромным приветом, ученица 9 «А» класса 41–й школы, Беляева Анна».