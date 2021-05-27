Наше лето не для скуки

Летом 2021 года норильские спортсмены в возрасте от семи до 18 лет вместе с тренерами, воспитателями, руководителями лагерей и медперсоналом отправятся в спортивно-оздоровительные лагеря Красноярского и Краснодарского краев. Они проведут лето в «Солнечном-2», который находится в посёлке Тесь Минусинского района, и в «Энергетике» — в районе Сукко города Анапа. Во второй норильчане едут впервые. Отдых пройдёт в две смены, продолжительность каждой — 50 дней.

- В «Солнечном-2» наших ребят ждут с 26 июня по 14 августа, — говорит Лилия Егорова, заместитель начальника управления по спорту. — Здесь отдохнут 120 спортсменов — волейболисты, баскетболисты, боксёры и спортсмены, занимающиея прыжками на батуте. Первая смена в «Энергетике» начнётся с 22 июня и продлится до 10 августа. Второй заезд запланирован с 29 июня до 17 августа. Всего на черноморском побережье отдохнут и потренируются 240 юных норильчан.

В лагерь под Минусинском норильские спортсмены ездят уже много лет. Он соответствует всем требованиям к организации детского отдыха. Здесь хорошо развита спортивная инфраструктура: имеются бассейн, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола.

В солнечную Анапу отправятся ребята, которые занимаются боксом, спортивной борьбой, фигурным катанием, хоккеем, волейболом, баскетболом, спортивной гимнастикой, акробатикой и так далее. Здесь также есть все возможности для тренировок и активного отдыха. Стоит отметить, что множество спортивных сооружений находятся прямо на территории лагеря, а значит, спортсменам не придётся выезжать за пределы учреждения.

К сожалению, в этом году экскурсии запрещены из-за пандемийных ограничений, но на территории лагерей будут проводиться развлекательные мероприятия: праздники, отрядные посиделки у костров. Скучать юным норильчанам точно не придётся.

К месту назначения детей доставят самолёты авиакомпании NordStar. Для удобства родителей билет были забронированы заранее. Средняя стоимость перелёта до Анапы и обратно — порядка 24 тысяч рублей. За билет до Абакана придётся заплатить более 16 тысяч рублей. Стоит отметить, что 80 процентов от стоимости путёвки в Анапу оплачивает муниципальный бюджет и такой же процент компенсируется из краевого бюджета за путёвку в «Солнечный-2». Родители оплачивают только 20 процентов от цены, то есть 25 тысяч рублей — за отдых в Анапе и чуть больше 14 тысяч рублей — за отдых в Теси.

Доставка детей до аэропорта будет осуществляться организованной автобусной колонной в сопровождении ГАИ и скорой помощи.