Нашего полку прибыло

По словам Бедошвили, люди уходят на пенсию, коллектив требует обновления, в связи с чем и было принято решение о наборе персонала. Два человека, пополнивших команду вертолётчиков, пришли сразу после лётного училища и сейчас они проходят курс подготовки.

Как отмечает Теймураз Зурабович, в особых условиях Крайнего Севера требования к безопасности полётов значительно выше, и здесь необходимы специальные навыки.

Большинство пилотов старшего поколения, по признанию самих вертолётчиков, приехали работать в Заполярье, движимые романтикой и любовью к своей профессии. Многие из тех, кто сегодня просится работать на Таймыр, едут сюда, как говорится, за длинным рублём. Причём выпускников единственного в стране Омского вертолётного училища, по мнению специалистов, не отличает высокий уровень подготовки. Те, на кого действительно можно положиться, — это бывшие военные лётчики, вот они настоящие профессионалы. Сейчас в «Норильск Авиа» таких двое — те, кто отслужил в армии и переучился на пилотов гражданской авиации.

Просятся на работу очень многие: из других авиакомпаний, возвращаются обратно свои же пилоты из других регионов. С сентября 2020 года по февраль 2021–го на работу в Норильск приняты два командира Ми–8 и пять вторых пилотов из Красноярска, Якутска, Ханты–Мансийска, Сызрани и Санкт–Петербурга.

Многим приходится отказывать из–за возраста — тем, кому за сорок. Профессиональный век пилота недолог. Часто люди просятся сюда для налёта часов, здесь достаточно интенсивный график полётов — хорошая возможность доработать до пенсии, поднять средний заработок. Таких особо не жалуют. Ведь срок работы этих соискателей — год–два, а предприятию нужны действующие пилоты на долгосрочную перспективу.

С молодёжью, по словам Бедошвили, тоже не всё так просто. Многих пугает Север, они не имеют представления о специфике работы здесь. А она в сравнении, к примеру, с работой пилотов современных самолётов, кардинально отличается. Если пилот авиалайнера за день делает одну–две посадки, причём в автоматическом режиме, то вертолётчику приходится взлетать и садиться раз двадцать, в ручном режиме, да ещё в экстремальных условиях полярной ночи, снежных вихрей, ограниченной видимости и на малоориентированной местности — то есть, в чистом поле голой тундры.

Численность экипажей в АО «Норильск Авиа» зависит от объёма работ, который требуется выполнить. Эта цифра определяет годовой налёт, исходя из неё, устанавливается численность экипажей, по этим показателям в Норильск и набирают людей. У лётчиков в Заполярье отпуска составляют более 90 дней, и это тоже учитывается при организации работы. Сейчас полностью укомплектовано 11 экипажей в Норильске и пять — в Дудинке.

Высокий уровень подготовки пилотов «Норильск Авиа» является гарантией безаварийной работы, здесь норильчане давно и прочно занимают лидирующие позиции в Красноярском крае и в отрасли. Недавняя экстренная посадка под Дудинкой, вопреки досужим разговорам, является ничем иным, как чётким выполнением предписанного алгоритма действий при отклонении в работе одной из бортовых систем. Во избежание аварийной ситуации вертолётчики прекратили полёт, как только выявили неисправность, и пересадили пассажиров в другую машину.

В «Норильск Авиа» непрерывно проводится обучение лётного состава, пилоты регулярно сдают нормативы по специальности. Очень кстати в период пандемии и режима дистанционной работы оказалась введённая ранее компьютерная программа обучения персонала «Мираж», которая создана на единой информационной платформе и доступна любому из норильских пилотов.

Учебный класс был оборудован при участии авиационного учебного центра Санкт–Петербурга. Первоначально учебный процесс занимал около недели, поэтому приходилось отрывать экипажи от выполнения своих прямых обязанностей. Новая система с применением удалённой интернет–платформы позволяет сегодня пилотам готовиться индивидуально в течение года без всякой штурмовщины.

Программа включает комплекс вопросов по направлениям, которые корректируются в соответствии с актуальными изменениями в законодательстве и нормативных документах. Вопросы определены Федеральными авиационными правилами, и касаются в том числе и охраны труда, и наземной подготовки, которая сейчас актуальна для норильчан в связи с получением новых вертолётов. Во время пандемии в программу были введены и текущие отраслевые документы.

Контроль за обучением осуществляется централизованно с компьютеров администрации, это позволяет получать информацию об объёме, интенсивности, результатах экзаменов и тестирования. Проверка знаний каждого из 53 членов лётного состава авиапредприятия, согласно правилам, проводится не реже одного раза в год.

В авиации сейчас такие системы используются повсеместно. Авиакомпания NordStar применила данную программу немного раньше и на правах коллег помогла «Норильск Авиа» освоить новый ресурс, в том числе разработать наполнение программы. Как отметил старший штурман лётного комплекса АО «Норильск Авиа» Степан Похабов, одни из лучших показателей в обучении — у бывшего военного лётчика, второго пилота Ми–8 Николая Салатаева, работающего в отряде с 2019 года.