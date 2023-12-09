Нашей юности полёт

Что может молодёжь?

Ежегодно выбираемый для форума круг вопросов касается не только молодёжи, но и всего города. На нынешнем форуме обсуждали экологию, патриотизм, туризм и вовлечение молодёжи в развитие городов Арктики. Участники, а их в этом году было ещё больше, чем в прошлом, разделились по интересам: одни с удовольствием слушали и предлагали свои идеи на сессии туризма, другие играли в деловые игры на встрече, посвящённой городским пространствам. Да–да, форум — это не скучные лекции, а обмен мнениями, живой интерактив, рождение идей здесь и сейчас.

Спикерами форума в этом году стали не только норильчане и таймырцы. АНМФ–2023 собрал также специалистов из восьми городов страны, совместно с которыми участники разрабатывали конкретные предложения по развитию арктических территорий. И это не преувеличение: итогом форума стали резолюции, которые возьмут в работу компетентные структуры Норильска.

Глава города Дмитрий Карасев, открывавший мероприятие, напомнил об одной из идей, предложенных молодёжью год назад, над воплощением которой уже работают — площадка для спорта и отдыха (схожая с той, что работает на ул. Советской, 9) у здания кайерканского Молодёжного центра. Концепция её наполнения уже готова, проектно–сметная документация — в работе, финансирование выделено, подрядчик определён и в следующем году приступит к работе.

– Сегодня у нашей молодёжи есть много способов заявить о себе и быть услышанными, существует ряд программ поддержки, открыты и работают молодёжные центры, которые мы обновляем и дополняем, они, как показывает практика, очень популярны в среде юных горожан. В 2024 году мы откроем ещё один подобный центр, на этот раз в Снежногорске, — поделился градоначальник. — Также мы занимаемся поиском помещения в Оганере. Важно развивать пространства, где молодым людям было бы интересно: ярким примером послужит общественно–культурный центр «Башня», его открытие запланировано на будущую весну. Также в Норильске работает Молодёжная коллегия, включающая 25 активных молодых людей, объединяющих в свою очередь сотни других ребят. Все они предлагают идеи развития города в разных направлениях: экология, ЖКХ, предпринимательство и другие. Ряд их проектов — «Азбука капитала», «Хоровод Севера» и другие — мы уже поддержали. Наиболее активных ребят мы отмечаем премией главы Норильска. Приятно, что каждый год на неё находятся сотни претендентов. Отдельно отмечаем и студентов — стипендией главы Норильска. Я уверен, что дальнейшее развитие нашего города в любой отрасли невозможно без участия нашей молодёжи, и сегодняшний форум послужит вектором развития города.

О том, насколько активна молодёжь и какие креативные идеи ей принадлежат, говорили и другие спикеры форума. Так, Наталья Дунаева, начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля», назвала целый список программ «Норникеля», задуманных или воплощаемых при участии молодых сотрудников компании: программа корпоративного волонтёрства «Комбинат добра», образовательная программа «Ледокол», экомарафон «Понеслось», благотворительная ярмарка «Волонтёры в City», сообщество «В хорошей компании» и другие.

Гостья из Архангельска Екатерина Трофимова, заместитель председателя регионального совета «Движения первых» в Архангельской области, привела пример участия молодёжи в их мероприятиях: НКО, Молодёжный центр, разросшийся до креативного квартала; реновация предприятия народно–художественных промыслов; молодёжный театр, выступающий инициатором фестиваля уличных театров для коллег из России и зарубежья и так далее.

Вадим Петров, сопредседатель — статс-секретарь общероссийской общественной организации «Экологическая палата России», рассказал, что сегодня экология — один из приоритетов при выборе места жизни современной молодёжи, он уверен, что Норильск может стать первым арктическим городом без отходов. Но это зависит от жителей, и молодое поколение должно стать драйвером для всего населения территории, показать пример разделения органических отходов, правильной их утилизации.

Наказ от молодых

После вступительного пленарного заседания ребята разделились на группы и приступили к профильным сессиям. Туристический кластер, например, придумывал новые тропы для Норильска. Варианты были нестандартные: оленья тропа или промышленная, поделилась куратор сессии «Туризм» Анастасия Король, директор по туризму коммуникационного агентства PressPass (Москва):

– Мы уверены, молодёжь нас удивит. Они активные, задавали массу вопросов, подкидывали идеи. Хотелось бы сделать Норильск более узнаваемым и разрушить миф, что здесь некуда ходить.

Она поделилась, что отдел по развитию туризма администрации города и Центр развития туризма рассмотрят предложенные паспорта туристических троп, которые участники разработают.

Отклик от норильской молодёжи получил каждый куратор сессии. Желающих предложить идеи было столько, что обсуждения переходили в дебаты.

– Ребята готовы действовать, оставляют контактные номера телефонов, ведь у многих идеи уже проработаны, и им нужна помощь, чтобы перейти на следующие стадии, — отметила Екатерина Трофимова.

Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию, добавляет, что важен и растущий интерес ребят к обмену опытом:

– Мы видим, что в этом году расширились география участников форума и число слушателей — свыше 1000 человек. Думаю, это связано с тем, что проекты, которые ребята предлагали год назад, уже в работе или полностью готовы. Молодёжь видит это, ощущает эффект от АНМФ. А нам интересно услышать новые идеи. Могу сказать, что многое мы зафиксировали и возьмём в работу.

По итогам форума молодёжь выработала ряд предложений. Одно из них — организовать создание благоустроенных троп к реке Олор и горе Сокол (включающей лестницу на вершину!), а также создать аудиогиды к каждой тропе. Прозвучали также предложения нарастить число выездов на патриотические мероприятия, добавить в программу воспитания лидерские проекты и игры образовательно–духовной направленности. Не менее масштабные планы у участников сессии по развитию арктических пространств: ребята считают важным распространить опыт клуба «Юные дипломаты» на все города Арктики, шире вовлекать молодёжь в разработку городских пространств (как это было с кайерканской площадкой), а также проложить молодёжи дорогу к театру, создавая новые творческие объединения. Секция экологии внесла в резолюцию проработку идеи

Норильска как зелёного города и первого в Арктике без отходов, а также организацию молодёжного конкурса идей на эту тему.

Разговоры о важном

Последним событием форума стала неформальная беседа с главой Норильска — это уже традиция. Вопросы молодёжь задавала неожиданно взрослые, и было их такое количество, что в час беседа не уложилась. Ребята спрашивали, можно ли скорректировать движение автобусов, появятся ли ещё тёплые остановки, создадут ли новые городские интересные пространства, как будет регулироваться ценовая политика на товары первой необходимости и так далее. Дмитрий Карасев отвечал последовательно:

– Мы второй год проводим транспортную реформу, сегодня у нас уже 106 тёплых остановок, в будущем году добавятся ещё порядка 10. Появились северобусы, укомплектованные специально для Севера, в этом году их закупили 20. Водителей пока не хватает. Но обещаю, что в ближайшие месяца полтора ситуация в корне изменится. Мы над этим работаем: только за октябрь и ноябрь на линию вышли 23 водителя. Также есть идея открыть на лето маршрут к ВС–8, откуда идёт тропа на Красные Камни.

Что до новых пространств, то они будут. Своими идеями активные молодые люди могут поделиться, в том числе, на сайте города norilsk-city.ru во вкладке «Вопрос главе Норильска» или обратиться с ними к Дмитрию Карасёву на его страницах в соцсетях. Там же градоначальник призывает оставлять и жалобы, которые не слышат другие городские инстанции.

– Буквально вчера мы обсуждали с краевыми властями создание логистического центра в Норильске и Дудинке. Прорабатывается идея завозить в Норильск продукты с юга края и продавать здесь по понятным стабильным ценам. Этот проект поддерживается Заксобранием края, вопрос лишь в том, какие инвестиции будут привлечены — частные или государственно–частные. К вопросу о ЗГУ — сегодня идёт его реконструкция, обсуждается, чтобы вуз обучал не только техническим специальностям, но и другим по запросу муниципалитета города и молодых горожан, желающих остаться и работать в Норильске, — сообщил глава Норильска.

Окраинные улицы, рассказал он, обязательно получат новое освещение: часть иллюминации с Ленинского проспекта будет перенесена на ул. Орджоникидзе, Дзержинского (на центральном проспекте новую иллюминацию запустят в середине декабря). На ул. Лауреатов сегодня строят два новых дома, которые внесут цветовое разнообразие в облик города, а территория вокруг них будет благоустраиваться. На ул. Талнахской планируется отремонтировать фасады хрущёвок, для этого в бюджете будущего года предусмотрены необходимые средства.

Конечно, не обошлось и без более личных вопросов: «Как вы проводите свободное время, если оно у вас есть?»

– Его катастрофически не хватает. Мой день начинается с прогулки с собакой примерно в 6 часов утра. Потом — работа по заранее сформированным планам и заканчивается она по–разному. Вчера я пришёл с работы в 22.30, сын встретил меня вопросом: «Когда повесим гирлянду?» Ведь пора ёлку наряжать! А я уже ничего не хочу (улыбается). Честно скажу: вчера гирлянду так и не повесил, обещал сегодня, так что планы на нынешний вечер уже есть.

Я уверен, ваша работа приведёт вас к большим вершинам, и это время вы будете вспоминать с ностальгией и радостью, — заключил Дмитрий Карасев.