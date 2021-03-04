Наши - в Молодёжном парламенте Красноярского края

Конкурс по отбору в новый состав был объявлен в начале февраля. Норильчане, успешно пройдя все этапы конкурсного отбора, вошли в Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов. Первое заседание комитета прошло 2 марта. Обсуждались законодательные инициативы, согласовывался план мероприятий, а также прошли выборы председателя и его заместителя. По итогам открытого голосования комитет возглавил Владислав Завгородний, его замом стал Денис Коваль.

В первую очередь комитет ставит перед собой такие задачи: улучшить социальное положение уязвимых слоёв населения, развивать медицину, в том числе благодаря реализации на территории Крайнего Севера программы «Земский доктор» и привлечению узких специалистов.