Наши в городе

VII форум социальных технологий «Город — это мы!» состоится 27 марта одновременно в трёх городах России — Мончегорске, Норильске и Чите, а также в пгт Никель. Тема форума — «Трансформация социальной реальности». Пандемия внесла коррективы в реализацию благотворительных проектов, мир столкнулся с вызовами и вопросами, на которые необходимо искать ответы. Форум станет площадкой для обсуждения последствий пандемии, актуальных трендов, необходимости партнёрства в новой реальности.

Спикерами станут российские эксперты: Сергей Переслегин — футуролог, социолог, руководитель исследовательских групп «Конструирование будущего» и «Знаниевый реактор», Екатерина Черкес–заде — директор Universal University, Вадим Калухов — партнёр в Founder Power Ventures (FPV), Ольга Евдокимова — директор АО «Эволюция и Филантропия», член правления Ассоциации специалистов по оценке программ, Ирина Гарт — руководитель направления «Корпоративное гражданство и корпоративные отношения IBM Россия/СНГ», Анна Виктория Горман — эксперт в сфере стратегических коммуникаций и социальных медиа, консультант платформы todogood, Сергей Зверьков — председатель Ассоциации креативного класса Югры. Они помогут разобраться, каким стал мир после пандемии коронавируса и как взаимодействовать в новой социальной реальности.

«Мы будем обсуждать произошедшие изменения, то, как они повлияли на социальную сферу, как нам строить свой мир после пандемии, как изменится ритм нашей жизни. Участники поделятся личным опытом, который наработали за прошлый год. Ведь трудности подтолкнули людей на создание новых механизмов реализации социальных проектов. Активное участие в форуме в качестве эксперта примет известный футуролог Сергей Переслегин. Он расскажет о собственном видении постпандемического будущего», — поделилась Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».

Для всех городов–участников разработана единая программа. Она включает разные форматы взаимодействия: футуролог Сергей Переслегин расскажет, будет ли мир прежним после пандемии коронавируса, и как её последствия повлияют на нашу жизнь. Задавать вопросы эксперту будет Роман Карманов, генеральный директор радио «Комсомольская правда» и ведущий авторской программы «Доброволец».

Ток–шоу «поТРЕНДим» позволит сориентироваться в трендах новой социальной реальности. Гости шоу ответят на серьёзные, шутливые и даже провокационные вопросы Ларисы Рудаковой, президента коммуникационной группы «МедиаЛайн» и председателя оргкомитета InterComm, и Илоны Невинской, медиаэксперта, продюсера образовательных проектов и кандидата филологических наук.

Далее участники разделятся на онлайн– и офлайн–аудитории. В Норильске, Мончегорске, Никеле и Чите они в очном формате вместе с экспертами разберут на практике реальный опыт и инструментарий трендов социальной реальности. Участники онлайн–трансляции изучат эти вопросы с помощью деловой командной игры «СкиллТайм».

На стендап–шоу «Трансформация» об уроках пандемии расскажут Лилия Панько (Норильск), Дарья Анциферова (Чита), Александр Овчинников (Мончегорск) и Инна Чугунова (Заполярный).

Ярким событием форума станет «Душевный разговор» о благотворительности с Ингеборгой Дапкунайте, актрисой, сопредседателем попечительского совета благотворительного фонда «Вера» и известным российским писателем и публицистом Александром Цыпкиным.

Не забыли организаторы и о домашних животных. Их звёздный час настанет во время проведения флешмоба «ZOOm–перерыв», когда участники смогут привести в кадр своих питомцев, чтобы напомнить об ответственности за животных, жизнь которых тоже изменилась в период пандемии.

Фиджитал–формат позволит в режиме реального времени подключиться сотням активистов вне зависимости от места их проживания и рода деятельности, а телемост из разных студий объединит участников из разных городов.

Мероприятие охватит три региона присутствия компании «Норникель» — от Читы до Мурманской области. Поэтому было решено ориентироваться на московское время и провести форум с 10.00 до 18.00, чтобы всем было удобно.

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться на странице: nncharity.ru/gorod– eto–my

Подробная информация в группах социальных сетей:

Instagram:

instagram.com/gorod.eto.my

«ВКонтакте»:

Норильск: vk.com/norilsk_eto_my

Мончегорск: vk.com/gorod_eto_my

Чита: vk.com/chitapiknik