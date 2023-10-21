Наши в топе!

В бытность мою школьницей изобретательство сводилось к кружку «Умелые ручки» и ста советам с паяльником и изолентой. Сегодня многие ребята в полной мере заслуживают право называться изобретателями, представляя свои проекты российскому и международному сообществам. Реализовать и запатентовать (!) свою идею они могут благодаря инженерному марафону IMAKE «Норникеля».

Изобретать может каждый

Марафон IMAKE, проходящий в Норильске и Дудинке, вырос из одноимённого конкурса изобретательских проектов. На протяжении учебного года школьники в возрасте от 10 до 17 лет проходят несколько ступеней на пути от задумки к воплощению своих идей. Начинается всё в сентябре с приёма заявок в Лигу изобретателей через Telegram–бот. Затем легионеры отбираются через онлайн–викторину, очные интеллектуально–развлекательные квесты, посвящённые навыкам, которые пригодятся в программе. Поздней осенью для 60 участников, показавших лучшие результаты по итогам первого этапа, стартуют двухдневные интенсивы по разработке идей и развитию инженерных навыков. Ребята работают в командах под руководством опытных кураторов.

В последующие месяцы проводятся открытые инженерные мастерские, и в январе–феврале победителей всех этапов инженерного марафона ждут в IMAKE SCIENCE CAMP. Юные изобретатели работают над проектными идеями вместе с экспертами и наставниками, разрабатывают прототипы и проходят обучение в мастерских в различных городах страны.

Весной в Норильске и Дудинке начинается городской этап конкурса юных изобретателей IMAKE: ребята дорабатывают проекты. В финале авторы лучших проектов презентуют разработки. Победители получают возможность реализовать свой проект при поддержке компании «Норникель», получить патент и презентовать его на международном уровне. Сегодня «Лига изобретателей IMAKE», программа по развитию детского изобретательства «Норникеля», насчитывает тысячи таймырских школьников, их изобретения ложатся в основу новых технологий и завоёвывают награды на конкурсах, где в качестве жюри выступают эксперты мирового уровня. Так, за несколько лет участники проекта заработали на международных конкурсах 11 медалей.

Город подскажет

Вот и в этом году юным инженерам есть что отмечать: участники марафона IMAKE получили медали на конкурсе International Young Inventors Award (IYIA 2023), прошедшем на острове Бали. В российской делегации были пять представителей инженерного марафона IMAKE.

У каждого из них своя история. Норильчане Эрнест Кашапов и Вероника Морозова — мейкеры со стажем.

Эрнесту не сразу удалось дойти до финала марафона и стать участником выезда IMAKE CAMP, но парень не сдавался и возвращался в проект. И на мероприятиях IMAKE он не остановился. Он разработал куртку с генератором электроэнергии, питающимся от тепла тела, которую представил на неделе инноваций и производительности INHUB, а для международного конкурса в Индонезии придумал шарф с клапаном для отвода конденсата. Идеи обеих разработок школьнику подсказала норильская погода. За эти изобретения Эрнест Кашапов получил серебряную медаль IYIA 2023. Представители Роспатента предложили автору запатентовать изобретение, а «Норникель» готов апробировать продукцию.

– Такие поездки — это шанс познакомиться с единомышленниками, понять, что всё возможно, и посмотреть мир. Я узнал, что жители Бали в своих изобретениях делают упор на вторичное производство: взять, к примеру, идею изготовления мыла из банана. Ещё мне очень понравился представленный корейскими ребятами новый способ тушения горящих электромобилей. А вообще было очень интересно представлять свой проект там, где не бывает снега и людям трудно представить себе наши погодные условия, — рассказывает Эрнест.

Он отмечает, что языковой барьер, который в первые дни осложнял общение, был преодолён очень быстро. Представители семи стран–участниц легко нашли общий язык: школьники обсуждали свои изобретения со сверстниками, находили общее, обменивались идеями и контактами. Помимо этого, мейкеры посетили семинар по патентованию. А в свободное время юные изобретатели знакомились с культурой Индонезии и посещали экскурсии.

В этом году Эрнест участвовал в инженерном марафоне в пятый раз, до выпуска из школы он планирует ещё дважды выступить легионером–изобретателем. У него уже есть новая идея, связанная с 3D–печатью.

– После выпуска из школы планирую оставаться в конкурсе как волонтёр или эксперт. Своё будущее собираюсь связать с инженерией или программированием, которым давно увлекаюсь, — делится парень.

Вероника Морозова — тоже активный участник всех этапов инженерного марафона IMAKE. Изначально школьнице лучше всего давались творческие задания проекта, а вот изобретательство никак не покорялось. Но с каждым годом она нарабатывала исследовательские навыки. В итоге бытовая проблема — протекающая крыша — вдохновила Веронику на разработку системы фильтрации дождевой воды In Water, с помощью которой можно превращать дождевую воду в питьевую. Разработка получила бронзовую медаль выставки.

Полезное — в массы

Ещё одно важное мероприятие, на котором недавно отметились норильские изобретатели — саммит устойчивого развития «Сибирская перспектива» в Красноярске. Трое наших школьников поучаствовали в стендовой выставке, презентовав свои экопроекты, а также побывали в красноярском технопарке «Кванториум», поработали волонтёрами в национальном парке «Красноярские столбы» и фанпарке «Бобровый лог». Все трое уже засветились в инженерном марафоне IMAKE со своими проектами, после чего были приглашены на саммит. Так, Николай Невзоров, ученик гимназии № 1, представил термопауэрбанк, который увеличивает срок службы аккумуляторов, предохраняя их от переохлаждения и преждевременной разрядки.

– Термопауэрбанк — очень нужная вещь в холодных регионах, ведь проблема потери ёмкости аккумуляторов на морозе знакома каждому северянину. Мне понравилось, что на саммите мы не только представляли свои разработки, но и побывали на полезных конференциях, в «Кванториуме». На саммите изобретениям давали баллы, приятно, что у нас их накопилось много. Значит, наши задумки оценили, — рассказывает Николай.

Он уже зарегистрировался на новый этап инженерного марафона, а также на IMAKE.PRO, после которого можно подать заявку на патент и продвигать термопауэрбанк для производства. А пока Николай продумывает новую идею — аппарат для снятия обледенения с дорог.

Студент Норильского техникума № 17 Евгений Дерюжин представил проект аппарата по сбору и частичной переработке пластиковых крышек. Из переработанного пластика можно делать урны, скамейки, бутылки, стаканы и многое другое. Мотивировать людей сдавать крышки в специальные аппараты должна система баллов:

– Баллы можно будет потратить на билеты в кино, или пополнить ими баланс телефона. Кстати, я уже получил предложение поработать с одним из операторов сотовой связи, а также с АРН. Я планирую доработать идею и представить её в дальнейшем на IMAKE.PRO, — делится Евгений.

А вот идею Никиты Кузнецова, ученика школы № 6, больше всех оценят, наверное, мамы и папы: школьник разработал кроссовки с выдвижным механизмом.

– Дети растут быстро, и на ежегодное обновление обуви уходит много денег. Я придумал, как сэкономить. За основу идеи я взял раздвижные коньки, которые увеличивают обувь на 1–2 размера. Представители Росатома на саммите интересовались себестоимостью продукции, так что, возможно, через какое–то время появится новый вид обуви. Я, кстати, уже подал заявку на IMAKE.PRO, где идея будет доработана. Ещё одну заявку подал с новым изобретением — роботом–утюгом.

Увидит ли мир новые технологии, разработанные на основе идей норильских школьников, покажет время. А пока важно, что ребята изобретают, их поддерживают, а они учатся не только инженерным навыкам, но и планируют своё будущее, в том числе в российской науке.

Фото участников и из открытых источников