Нашли общий язык

Изменения в договор внесены на основании обращения Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. Будет увеличен объём средств, выделяемых «Норникелем» на строительство нового здания фельдшерско–акушерского пункта в Волочанке. Помимо этого добавлен целый комплекс мероприятий, связанных с проведением в нашей стране Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В частности, предполагаются выпуск лингвистических и литературных изданий, поддержка газет на языках коренных народов, подготовка методических материалов для изучения коренных языков и другие мероприятия.

Средства будут выделены дополнительно к финансированию пятилетней программы, направленной на защиту исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера и поддержку их традиционных видов деятельности. Реализация программы предусмотрена соглашением, заключённым в 2020 году с тремя организациями, представляющими интересы коренного населения севера России и полуострова Таймыр в том числе. Программа включает 42 проекта, в том числе направленные на поддержку традиционных видов деятельности коренных народов Таймыра, улучшение жилищных условий и медицинского обслуживания, а также проекты в сфере образования, культуры, спорта и т. д. На эти цели планируется направить в общей сложности 2 млрд руб. Уже в 2021 году эта сумма была увеличена на 100 млн руб.

«Отклик на нужды коренных народов со стороны «Норникеля» — это подтверждение гибкости и системной работы компании с местными сообществами. Наше соглашение — это демонстрация стремления к устойчивому развитию народов Таймыра. Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договорённостей. Причём большинство изменений — это увеличение числа мероприятий с ростом финансирования важнейших программ поддержки», — отметил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

«Норникель» стремится полностью соответствовать целям устойчивого развития ООН. Действия компании в отношении коренных народов — это не дань моде, не попытка задобрить, а честная, прозрачная и осознанная позиция, курс которой — развитие корпоративной этнокультуры. Мы не просто финансируем важнейшие программы поддержки жизнедеятельности и хозяйствования коренных народов, наша цель — выстраивать партнёрские отношения со всеми заинтересованными сторонами: ассоциациями и конкретными общинами. Мы стараемся всегда откликаться на просьбы о корректировке наших программ поддержки на основании актуальной повестки, которую сами коренные народы понимают лучше нас. Особенно, когда идёт речь о поддержке коренных языков, их популяризации и защите. Ведь язык — это главный проводник для сохранения исторической памяти поколений», — прокомментировал вице–президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Соглашение было подписано в ходе круглого стола «Об итогах этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных народов Таймыра», организованного Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В период с декабря 2020 года по июль 2021–го на Таймыре проходили масштабные научные исследования изменений исконной среды обитания коренных малочисленных народов, проживающих в западной части Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, и социально–культурной ситуации в связи с произошедшим в мае прошлого года разливом топлива на ТЭЦ–3 в Норильске. В проведении этнологической экспертизы участвовали Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо–Маклая и Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, а также экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» и другие организации.

Представители коренных народов высоко оценили открытость «Норникеля» и стремление преодолеть кризисные явления, появившиеся после прошлогодней аварии в ареалах жизни и хозяйствования коренных народов. Делегаты из различных регионов подчёркивали важность этнологической экспертизы не только для Таймыра, но и для многих других регионов России.

Подводя итоги круглого стола, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков отметил, что этнологическая экспертиза — это важнейший инструмент для понимания реального положения дел в развитии коренных этносов по всей стране. «В России 35 регионов, где проживают коренные народы. И я уверен, что в большинстве этих регионов никогда не проводили этнологические экспертизы такой глубины, как на Таймыре. Очень радует, что «Норникель» всячески поддерживает подобную научную работу и делает возможным участие ведущих российских специалистов в интересах коренных народов. Этот опыт мне бы хотелось ретранслировать на все территории нашей страны, где проживают коренные народы», — резюмировал Григорий Ледков.