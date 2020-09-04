Насколько важна прививка от гриппа?

В сентябре стартовала традиционная вакцинация от гриппа. Врачи призывают граждан обязательно пройти эту процедуру для укрепления иммунитета и исключения риска заболевания, особенно в пандемию. Ежегодно вакцина от гриппа обновляется в связи с предполагаемыми штампами. Современные вакцины абсолютно безопасны, так как созданы из компонентов вируса и не могут вызвать заболевание.

«Раньше были «живые» ослабленные вакцины, которые давали побочную реакцию. Теперь в составе конъюгированной 3-4–валентной вакцины - только антигены вируса, которые активизируют наш иммунитет на выработку антител. Это и есть защита от вируса», - прокомментировала Елена Тихонова.

Главное, необходимо проверить отсутствие противопоказаний. В 2020 году планируется привить 60% населения, что на 10% больше, чем в прошлом году. Не стоит пренебрегать данной процедурой, особенно в наше время. Если к вирусу гриппа присоединится коронавирусная инфекция – это будет двойной удар по организму.

Врачи также напоминают о средствах индивидуальной защиты. О респираторном этикете - если чихаете или кашляете, то пользуйтесь одноразовыми платками, так как вирус может остаться на ладонях, а, как известно, живёт он до 72 часов.