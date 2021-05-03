Наследие «короны»

Продолжение следует

В медицину уже плотно вошло такое понятие, как «лонгковид» или «ковидный хвост». Когда неведомая хворь только начинала своё шествие по планете, учёные и врачи понимали, что столкнулись с новым опасным заболеванием, но степень его коварства тогда и представить было сложно. Коронавирус способен вызывать серьёзные, а порой необратимые, физиологические изменения у совершенно здоровых людей — от сахарного диабета до некроза тканей нижних конечностей. Об этом «Заполярной Правде» рассказал Олег Копытов, главный иммунолог Норильска:

– Понятие «ковидный хвост» подразумевает целый ряд возможных последствий болезни. Причём они могут возникнуть при любой степени заболевания: и при тяжелой, и при средней. Одно из самых неприятных — патологические изменения в работе эндокринной системы и в поджелудочной железе, в результате которых у человека развивается сахарный диабет второго типа. И такая связь уже доказана. Ковид бьёт даже по тем людям, у которых нет ни генетической предрасположенности к сахарному диабету, ни каких–то других врождённых или приобретенных патологий в этой области.

Второе, не менее опасное и достаточно распространённое последствие, которое я имел неудовольствие испытать лично на себе, — это развитие таких заболеваний, как перикардит и миокардит — воспаление оболочек сердца. В результате у человека появляется одышка, боли в груди, аритмия, могут отекать ноги, и возможны обмороки. Это заболевание довольно быстро может трансформироваться в хроническое, даже у здорового человека. И такое встречается сплошь и рядом у пациентов после ковида. Конечно, если вовремя заняться лечением осложнений, то можно избежать перехода обострения болезни в хроническую форму. Интересный факт: проблемы с сердцем проявляются в большей степени у мужчин в возрасте от 45 до 60 лет, у женщин подобных постковидных проявлений практически не наблюдается.

Ещё один побочный эффект коронавируса и, пожалуй, один из самых неприятных, — тромбоз нижних конечностей. В результате развивается тромбоэмболия, и происходит стремительный некроз тканей. Это очень опасно, особенно если вы решили к врачу не обращаться. Процесс продолжает развиваться, начинается инфицирование, а затем гангрена. В итоге приходится ампутировать ногу, а в некоторых случаях и обе. Причём тут совершенно не играет роли, какой образ жизни ты ведешь, пусть даже имеешь звание мастера спорта. Если вовремя не отреагировать, то потом можно на всю жизнь остаться инвалидом. Вот мы пациентам после болезни и рекомендуем в течение полугода применять кроверазжижающие препараты.

Я к чему всё это рассказываю. Можно, конечно, не делать прививку в надежде самому победить болезнь и даже избежать всех её побочных эффектов. Но всё же очень высок риск перенести болезнь в тяжёлой и средней форме, и потом ещё всю жизнь страдать от последствий заболевания. А вакцина способна обеспечить продолжительный иммунитет, и куда более надёжный, чем полученный естественным путем.

История болезни

Как показывает практика, от коронавируса может пострадать даже самый крепкий, хорошо тренированный и следящий за своим здоровьем человек. Николай Епифанов, тренер по каратэ и обладатель черного пояса, — наглядный тому пример. Карате Николай занимается с детства, да и в зрелом возрасте спорту уделяет немало времени. Но ни регулярные силовые тренировки, ни восточная дыхательная гимнастика не уберегли его от двусторонней пневмонии, обернувшейся 40–процентным поражением лёгких.

– Когда началась вся эта история с пандемией, я отнёсся к ней очень серьёзно. Сразу приобрёл санитайзеры и маски и даже специальный антибактериальный воздушный фильтр, — рассказывает тренер. — В первые дни, когда занятия ещё не отменили, с детьми тренировались по–особому: соблюдали дистанцию, выбирали упражнения, которые можно делать на расстоянии, работали без спаррингов. Кстати, дети довольно быстро приняли новые «правила игры», а вот с родителями возникали проблемы. Многие упорно отказывались соблюдать масочный режим.

Вот и мой друг тоже говорил: «Я в это не верю. Все болезни меня обходят стороной. У меня иммунитет железный». Недавно поехал к себе в Дагестан. Присылает фотографию. Лежит на больничной койке. Ковид. Так что тут никто не застрахован.

Самого Николая болезнь скрутила очень быстро. Буквально за сутки: вот сегодня ещё был в прекрасной физической форме, а завтра уже оказался в ковидном госпитале, куда его привезли на скорой.

– Я настолько привык быть здоровым, что даже сразу не обратил внимания на лёгкое недомогание. Почувствовал только, что в сон клонит, и ещё усталость. Измерил температуру — 38.5. Вызвали врача. Доктор определил уровень сатурации и сразу отправил в больницу, — вспоминает Николай. — Я бодаться не стал. Собрался и поехал. Лечили хорошо. Сначала два дня в обычной палате, пока температура скакала, потом дня четыре — в интенсивной терапии на кислороде. И лекарствами–уколами пичкали. Хуже всего я переносил инъекции гепарина. Их в живот делают по нескольку раз в день, и потом это один сплошной синяк. Когда стало легче, меня перевели в обычную палату. Спал на животе и тренировал легкие с помощью стакана воды и трубочки. Вдыхаешь воздух и через трубочку в воду выдыхаешь. Очень хорошо помогает лёгкие восстанавливать. В общем, месяц в больнице провёл. Ещё месяц дома долечивался, и каждый день делал дыхательные упражнения и проводил лёгкую тренировку. Сейчас прошло уже месяца три с момента выписки, но до конца ещё не восстановился. Вялость, усталость, лёгкие по полной ещё не заработали. А мне 61 год и по три тренировки в день. Так что устаю, конечно. Что еще... Проблемы с лишним весом — нагрузки совершенно не те сейчас, но это дело поправимое. Но самое неприятное — скорее всего, придётся менять коленные суставы на титановые протезы. Тут обычными приседаниями дело не поправишь. Тоже последствия перенесённой болезни.

В ближайшее время тренер планирует отвезти своих ребят на очередные соревнования, потом съездить на отдых, окончательно привести в порядок здоровье и наконец–то сделать долгожданную прививку от ковида, чтобы избежать повторения истории. Пока пройти вакцинацию здоровье не позволяет, да и постоянные тренировки с грядущими выездами на соревнования исключают возможность вовремя поставить оба компонента.

– В первую очередь, как только разберусь с текущими делами и бумагами, которые накопились за два месяца болезни, займусь восстановлением и физической формы, и общего самочувствия, — делится планами мастер карате. — Со следующего понедельника начну выполнять специальный комплекс более продвинутой дыхательной гимнастики. Когда с лёгкими окончательно разберусь, займусь сгоном лишнего веса и силовыми тренировками, а то за время постельного режима потерял форму.

А вообще, болезнь по–разному у всех протекает, и последствия тоже непредсказуемые. Вот со мной в палате интенсивной терапии лежал мужичок, так у него совсем всё плохо было, хотя с виду он вполне крепкий. А моя крёстная на материке спустя два дня после заражения умерла. Среди друзей и знакомых много тех, кто тяжело переболел, с последствиями, а кто и не пережил пандемию. Так что можно не верить в ковид и считать всё это заговором или надеяться на свой иммунитет, а потом лежать на животе под ИВЛ и слезами горючими обливаться. Ради чего так рисковать? Поэтому, как только здоровье позволит, сразу сделаю прививку. Того, как я переболел, мне на всю оставшуюся жизнь хватит.

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