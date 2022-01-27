Наталья Солодовник по личным обстоятельствам покинула пост председателя местной Общественной палаты

«К сожалению, у меня так складываются жизненные обстоятельства, что совмещать работу директора благотворительного фонда и руководство Общественной палатой больше не получается. Пост председателя общественной палаты накладывает особую ответственность, и я объективно понимаю, что в полной мере отдавать себя работе общественника в ближайшее время не смогу. Благодарю каждого из вас за тот труд, который мы с вами проделали за эти годы, за взаимопонимание, с которым мы подходили к решению важных для города задач. Работа с вами — это замечательный опыт, который мне обязательно пригодится в дальнейшей жизни», — пояснила своё решение коллегам Наталья Солодовник.

Присутствовавший на заседании спикер местного парламента Александр Пестряков отметил, что под председательством Натальи Солодовник коллегиальный орган получил новый виток развития: «Под руководством Натальи Николаевны палата смогла наладить кооперационные связи и успешное сотрудничество с различными городскими сообществами, органами местного самоуправления и градообразующим предприятием. Более того, работа норильской Общественной палаты стала заметна на региональном и общероссийском уровне. Надеюсь, этот вектор развития, заданный Натальей Солодовник, вы сохраните. Я от лица депутатов благодарю Наталью Николаевну за эффективную работу и желаю успешной реализации всех проектов», — сказал он.

Напомним, Наталья Солодовник возглавила местную Общественную палату в октябре 2019 года. В декабре 2020 года был утверждён новый состав палаты. Председателем переизбрали Наталью Солодовник.

После сложения полномочий председателя коллегиальный орган приступил к процедуре избрания нового руководителя. Наталья Солодовник рекомендовала кандидатуру Татьяны Скорик. Это предложение было единогласно одобрено.

«Я хочу вас всех поблагодарить за оказанное доверие, обещаю его оправдать. Особые слова благодарности Наталье Николаевне за душевность и открытость, которые так нужны в работе Общественной палаты. Хочу заверить, что наша дальнейшая работа будет строиться на тех проектах, к реализации которых мы уже приступили. Тот опыт, который уже сложился, конечно, будет являться крепким фундаментом для продолжения деятельности по формированию гражданской позиции норильчан», — поблагодарила общественников за оказанное доверие Татьяна Скорик.

Сегодня же на заседании был утверждён отчёт о деятельности местной Общественной палаты в 2021 году.