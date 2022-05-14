– В чем цель вашего визита в Норильск?

– Я очень рад находиться на малой родине. Всегда испытываешь чувство волнения, когда идёшь по аэропорту «Алыкель» и вспоминаешь как ещё ребёнком уезжал с родителями в отпуск на материк. Однако сегодняшняя моя поездка сугубо служебная — я представлял нового ректора Заполярного государственного университета Евгения Викторовича Голубева.

– Какие задачи стоят перед новым ректором ЗГУ?

– Университет появился совсем недавно — преобразован из всем известного Норильского индустриального института. Теперь образовательная и научная программы должны значительно расшириться, а университет стать не только центром обучения и науки, но и социальной точкой притяжения. Чтобы среди высокограмотных выпускников общеобразовательных учреждений появилось больше желающих поступать здесь, не уезжать на Большую землю. Ведь все мы понимаем, что Арктика должна притягивать людей, а не терять лучшие кадры.

– Известно, что Евгений Голубев долгое время работал в Тюмени, где активно разрабатывают технологии сохранения вечной мерзлоты.

– В Тюмени нет вечной мерзлоты, но есть очень сильный Тюменский государственный университет, где Евгений Викторович был проректором. Мы уверены, что тот опыт, который он получил в рамках работы в университете и в других проектах, окажется очень полезным на Таймыре. Здесь организовано замечательное сотрудничество между «Норникелем» и университетом. Компания планирует инвестировать значительную сумму в строительство нового кампуса. Это на самом деле очень важно и здорово, когда у вузов есть такие партнёры.

– Помимо строительства нового кампуса, ЗГУ также планирует расширить количество направлений обучения и развивать научно–исследовательскую деятельность.

– Повторюсь, замечательно, что у вуза есть индустриальный партнёр. Конечно, сегодня без государственно–частного партнёрства сделать что–то масштабное невозможно. Министерство со своей стороны также намерено помогать университету. Мы планируем пересмотреть систему оплаты труда в труднодоступных регионах, к которым у нас относятся вузы в Норильске и в Братске. Кроме того, министерством реализуется ряд таких крупных проектов, как «Приоритет 2030» и «Инженерные школы», в которых, мы надеемся, примет участие ЗГУ. Мы, во всяком случае, будем максимально в этом помогать.

– То есть экономическое стимулирование вуза поможет привлечь новые кадры?

– Мы очень рассчитываем на это. Кроме того, мы считаем, что по новым специальностям, которые нужны как на предприятиях «Норникеля», так и в городе, можно будет реализовать программу целевого обучения.

Опять же новые специальности, которые появятся в университете, будут соответствовать спросу на рынке труда. Мы понимаем, что больше всего востребованы сейчас специалисты в сфере IT. Но не хватает и специалистов гуманитарного направления. Я думаю, если эти профессии появятся в университете, то значительное количество молодых людей предпочтёт реализоваться как профессионалы на этой территории.

– Во время представления нового ректора вы наградили педагогов вуза. Какими наградами и за что?

– Я наградил коллег, именно коллег, потому что я сам не чужд высшей школе. Помимо того, что я замминистра, я ещё и преподаю в Российском университете дружбы народов. Мы присвоили ряду коллег звание «Почётный работник сферы образования», наградили почётными грамотами, а один из сотрудников университета получил знак «Молодой учёный». Я считаю, что нематериальное поощрение так же важно, как и материальное.

Расскажу одну историю из детства. Когда Норильский комбинат праздновал юбилей, моему отцу вручили почётную грамоту Министерства цветной металлургии. К большому удивлению, она была отпечатана типографским способом, что в те времена воспринималось, как высшая степень признания заслуг. Она была подписана заместителем министра цветной металлургии Колесниковым. Это было невероятно.

– В рамках своего визита вы встретились с руководителем Норильского дивизиона Николаем Уткиным. Расскажите, какие ещё направления сотрудничества «Норникеля» и ЗГУ обсуждались?

– Прежде всего очень порадовало, что в рамках бытового взаимодействия новый ректор поднял вопрос обустройства столовой, которая будет соответствовать нынешним потребностям студентов, и эта идея была поддержана. Вопросы быта тоже крайне важны. Понятно, что будет новый кампус, но на его строительство уйдёт несколько лет. А студентам должно быть комфортно и сейчас. Плюс обсуждалось обеспечение вуза качественным интернетом. Этот вопрос тоже не оставят без внимания. Также говорили об участии «Норникеля» в проекте «Инженерные школы», который министерство запустит в ближайшее время.

– Вы говорили о необходимости налаживания сотрудничества с ведущими российскими научно–исследовательскими и образовательными центрами. Расскажите, о каких именно центрах идёт речь?

– Конечно, пандемия внесла очень серьёзные коррективы в сотрудничество между вузами. Но я считаю большой заслугой ушедшего ректора Дмитрия Владимировича Дуброва и всего коллектива, что всё равно был сохранен высокий уровень образования и исследований. Но сегодня действительно надо расширяться. И взаимодействие нужно налаживать не только с Сибирским федеральным университетом, но и со всеми федеральными университетами, а также научно–образовательными центрами, в том числе «Енисейской Сибирью» и «Арктическим». Плюс научные институты, которые также готовы делиться своими знаниями и опытом.

– Вы родились здесь и прожили 18 лет. Какие воспоминания остались у вас о Крайнем Севере?

– Конечно, самые теплые. Идёшь и вспоминаешь, что сейчас период наступления белых ночей, и это так здорово, когда не заходит солнце. Атмосфера праздника Хейро, который ознаменовывает появление первых лучей солнца. Радость, которая всегда с тобой. Я с большой теплотой вспоминаю тех людей, которые меня учили. Считаю, что всё, что в жизни состоялось, во многом — благодаря тем учителям, с которыми меня свела судьба. У меня были потрясающие педагоги по истории, литературе, и я им искренне благодарен.

– Вы, безусловно, амбициозный человек. Вы окончили школу с золотой медалью. Что подстегивало?

– На самом деле у меня серебряная медаль, была четверка по физкультуре. Что меня мотивировало? Такая бытовая история. Как–то на уроке истории учитель Ольга Николаевна Жабина проводила опрос и сказала: «Господи, какие дураки. Но не всем же быть студентами Университета Патриса Лумумбы, должен же кто–то мыть мою машину». Я её машину мыть, конечно, не хотел. А ещё мне было безумно любопытно, что такое «Патриса Лумумбы». Когда я выяснил, что есть такой университет дружбы народов, мне это стало интересно. Первая связь с университетом у меня была именно такая.

Я думаю, что меня мотивировало моё славное пионерское прошлое, потому что мы всегда к чему–то стремились. Через тернии к звездам. На самом деле мой совет таков: стучитесь во все двери. В девяти случаев из десяти вам откажут, а в одном может улыбнуться удача. Пробуйте, не бойтесь рисковать.

– Вы планируете курировать деятельность нового ректора?

– Конечно. В планах — создание наблюдательного совета университета. Если вуз сочтёт это нужным, то я с большим желанием войду в его состав и буду всячески помогать малой родине. Как я могу не помогать? Это не бремя, это радость.