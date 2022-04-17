Навстречу приключениям

Те, кому приходилось сталкиваться с проблемами адаптации ребёнка к детскому саду, уже успели понять, насколько это сложный процесс, особенно для самого малыша. Те же, кому это только предстоит, должны понимать, что трудностей будет немало.

По заверению психологов, чем старше ребёнок, тем проще ему адаптироваться в новой среде и тем легче донести до него, почему «злые» родители почти каждый день отводят его непонятно куда из родного дома. Специалисты рекомендуют отправлять детей в детский сад в возрасте около трёх лет, как раз по окончании декретного отпуска одного из родителей. Малыш уже умеет разговаривать, более–менее соображает, и его можно уговорить, убедить или подкупить. Но будем прагматичны. Мало семей в России могут позволить себе роскошь иметь только одного добытчика. В 90% случаев выходить на работу из декрета приходится, как только появляется возможность. А если ребёнку к этому времени едва исполнилось полтора года, то он вряд ли поймёт объяснения родителей, почему его маленький уютный мирок встал с ног на голову. Чтобы облегчить малышу переход на новый этап жизни, можно применить несколько приёмов, которыми с «Заполярной Правдой» поделилась педагог–психолог и автор книги «Адаптация к детскому саду» Кристина Амельченко.

Готовим с пелёнок

Все мы знаем, что адаптация ребёнка к школе проходит легче, если его научили писать, считать и читать хотя бы по слогам ещё до поступления в первый класс. К детскому саду тоже следует готовиться заранее. Это сложный и трудоёмкий процесс, но, будьте уверены, все усилия окупятся, когда придёт время.

– В идеале, начинать подготовку к поступлению в детский сад нужно задолго до того, как подойдёт ваша очередь в детский сад. Минимум за пару месяцев, а лучше за год, — рассказывает Кристина Амельченко. — Первое, что нужно определить, — насколько ребёнок готов к более самостоятельной жизни. Желательно, чтобы к первому походу в детский сад малыш уже мог без посторонней помощи есть, пить, одеваться, ходить в туалет, мыть руки, укладываться спать. Не менее важны психологические аспекты, необходимо понимать, легко ли ребёнок идёт на контакт с людьми, может ли он надолго оставаться с другими членами семьи или привязан только к маме. Важны все эти пункты. Определив, какие из них «проседают», необходимо их проработать. Чем самостоятельней малыш, тем ему будет проще адаптироваться. Ещё бывают проблемы с питанием — иногда дети привыкают к определённому меню дома, а потом их просто невозможно накормить в детском саду, некоторые даже воду не пьют, потому что привыкли к сокам. Представьте, насколько тяжело такому ребёнку, и какой это стресс для его психики? Естественно, он потом категорически отказывается идти в садик, понимая, что весь день будет ходить голодным. Отсюда истерики и обиды. Так что стоит постепенно приучать малыша к всеядности.

Рыбка–прилипала

Конечно, обучить самостоятельности — только звучит легко. Итак, перейдём от общего к частному. Самая распространённая проблема, с которой сталкиваются родители, решившие отдать чадо в детский сад, — серьёзная психологическая зависимость малыша от одного из родителей. В тяжёлых случаях ребёнок висит на маме сутками напролёт вне зависимости от того, что в этот момент делает хранительница очага: готовит, убирает, спит или намыливает верёвку от такой жизни. Понятно, что даже в полтора года маленький тиран, привыкший, что 24 часа в сутки мама/папа в прямом доступе, поднимет бунт в первый же день в саду и потом ещё долго будет с воем держать родителя за ногу, не давая уйти. Поэтому постепенно снижать свою важность в жизни ребёнка надо до первого похода в сад. Начинать стоит с получасовых прогулок и походов в магазин, оставляя чадо под присмотром близких, а когда подобные исчезновения станут для маленького эгоиста приемлемыми, можно подумать и о более длительном отсутствии, например, записаться на фитнес — заодно приведёте себя в форму.

– Не стоит забывать и о важности социализации. Ещё до поступления в садик ребёнка стоит как можно чаще выводить в свет, — советует педагог–психолог. — Например, посещать специальные мероприятия, где он сможет пообщаться с другими детьми. Хороший вариант — игровые центры. Если вам повезло, и недалеко от вашего дома есть детский сад, регулярно прогуливайтесь возле него с малышом и рассказывайте, какое это волшебное и удивительное место, как там здорово, и что скоро он сможет туда попасть, если будет себя хорошо вести. Когда получите путёвку и начнёте собирать документы, можно посетить детский сад вместе, просто пройтись по коридорам и аккуратно заглянуть в группы, это вызовет интерес у малыша и желание вернуться в необычное место снова. Если игровая площадка возле садика не закрыта, и есть возможность там погулять, то делайте это как можно чаще, тогда место будет восприниматься как уже знакомая игровая зона.

Счастливый мирок

Ребёнок — существо довольно простое. И в 60% случаев адаптация, даже если малыш не обладает всеми необходимыми навыками, пройдёт без особых сложностей, если в семье царит покой и умиротворение. Если же ребёнок постоянно становится свидетелем конфликтов, то и сам будет раздражённым и агрессивным. Взрослые способны подавить агрессию и раздражение и направить энергию в другое русло, дети же на это не способны, поэтому все негативные эмоции выливаются в истерики и капризы.

– Надо понимать, что адаптация к детскому саду — это немалый стресс для ребёнка. А если он постоянно испытывает психологический дискомфорт ещё и дома, его психика может просто не выдержать, — поясняет специалист. — Так что крайне важно поддерживать здоровую атмосферу в семье.

Ритуал прощания

Грабли, на которые наступал лично я — «магическое исчезновение». Это когда вы приводите малыша в группу, а как только он отворачивается, ретируетесь, не прощаясь. По мнению психологов, это худшее, что может придумать родитель в процессе приучения ребёнка к самостоятельности.

– Расставание — это очень важный момент. Когда мы отдаём ребёнка в сад, то должны несколько раз повторить, что мы его обязательно заберём, что мы его не бросим, — рассказывает Кристина Амельченко. — Необходимо обозначить время, чтобы малыш не ждал весь день и каждое мгновение, так как это тоже большая нагрузка на психику. Но тут есть одна проблема — понятия времени у детей не существует. Поэтому необходимо привязать своё возвращение к конкретному событию, например, сказать ребёнку, что заберёте его после обеденного сна или вечерней прогулки. Тогда он будет спокоен. Кстати, нарушать такое обещание нельзя, иначе он потом верить не будет. В подготовке сможет помочь и специальная литература, например, рассказы о том, как зверята пошли в детский сад. Очень здорово, если они будут с картинками. Читать их стоит и задолго до первого похода в дошкольное заведение, и в процессе. Но следите, чтобы в подобных книжках не было плачущих и капризных персонажей, они могут вызвать негативный эффект. Я довольно много литературы перебрала и сделала специальную подборку.

Мягкий друг

Очень помогает ребёнку научиться самостоятельности забота о плюшевом питомце. Впоследствии такого спутника можно в первые дни брать в садик.

– Во–первых, такая игрушка — это знакомый «островок» в совершенно новой среде, — комментирует Кристина Амельченко. — Кроме того, она мягкая и приятная на ощупь, а главное, она пахнет домом — это поможет ребёнку успокоиться. В раннем возрасте дети куда больше полагаются на тактильные ощущения и обоняние, нежели на зрение. И ложиться спать ему будет куда привычнее с таким товарищем под боком. Единственная проблема — в детских садах запрещено приносить свои игрушки, особенно плюшевые, так как они не соответствуют СанПиНам. Придётся договариваться с воспитателем, чтобы сделали исключение хотя бы на первое время.

Хозяин положения

– Мой сын, когда начал ходить в детский сад, в какой–то момент признался, что не хочет этого делать, потому что боится, что я его не заберу, — вспоминает педагог–психолог Кристина Амельченко. — Тогда я придумала маленькую хитрость — дала ему старый ключ и сказала, что он от квартиры, и без него я попасть домой просто не смогу, а значит, мне в любом случае придётся за ним прийти. Это сильно помогло. Сын успокоился, думая, что он хозяин положения. Ключ хранится в шкафчике с вещами, чтобы не потерялся.

Суровая повинность

До ребёнка необходимо донести, зачем он ходит в детский сад. Он не должен воспринимать это как повинность или бремя, которое он обязан нести.

– Я много раз замечала, как родители на заявление ребёнка о нежелании ходить в садик отвечают, что они тоже не хотят на работу, но обязаны туда ходить, потому что у них нет выбора, — рассказывает Кристина Амельченко. — Так говорить нельзя, даже если это правда, иначе вы сформируете у малыша отрицательное отношение и к садику, и к школе, и к работе. Поэтому в первую очередь необходимо сказать, что маме и папе ну ОЧЕНЬ нравится работать. Ребёнок вас любит и должен пойти на уступки. А ещё нужно подчеркнуть, что за работу вы получаете деньги, на которые сможете покупать малышу одежду и игрушки. Зная, что это в его интересах, ребёнок будет вас отпускать. Как объяснить, что такое деньги? Возьмите его пару раз с собой в магазин и расплатитесь за покупку наличными деньгами, предварительно дав ребёнку их рассмотреть и рассказав, что как раз пока он находится в садике, вы на работе получаете такие бумажечки. Объясните, что если малыш не будет ходить в садик, вы не пойдёте на работу, не получите деньги и не сможете покупать вещи и еду. Довольно быстро ребёнок поймёт схему. Это пригодится и в будущем — чадо с раннего возраста будет понимать, что у всего есть цена и что ваша работа важна.

Список рекомендованных сказок о детском саде:

– «Поцелуй в ладошке» Одри Пенн;

– «Ещё про зайку» Ольги Громовой и Сергея Савушкина;

– «Иду в детский сад» авторского коллектива в составе: Пётра Синявского, Гайды Лагздынь, Татьяны Коваль, Виктора Кухаркина;

– «Самый большой и самый маленький полицейский» Нильсона Ульфа (книга из серии про комиссара Гордона и Жаби).