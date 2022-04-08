Назальная вакцина против COVID-19 поступила в гражданский оборот

«Препарат официально вышел в гражданский оборот и прошёл контроль качества. Планируется использовать вакцину, которая уже развезена по регионам. Её состав такой же, что и у «Спутника V», - пояснил глава НИЦ.

В Минздраве России сообщили, что первая в мире назальная вакцина была зарегистрирована 1 апреля. Как и вакцина «Спутник V», она состоит из двух компонентов и вводится в организм при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. В результате формируется мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. Кроме того, с осторожностью вакцину следует применять при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах. При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.