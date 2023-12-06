Названы имена финалистов конкурса социальных проектов «Норникеля»

Самыми популярными номинациями в конкурсе этого года стали «Полюс будущего» (42 проекта), «Полюс возрождения» (28 проектов) и «Полюс энергии» (25 проектов).

«Эксперты и кураторы конкурса отмечают позитивные тенденции: улучшаются качество и проработанность заявок, увеличивается количество партнёрских проектов, расширяется спектр социальных сервисов, которые предлагают участники конкурса. Системная работа с заявителями конкурса, образовательные программы и тревел-гранты дают свои результаты. В этом году для заявителей конкурса была организована образовательная программа — серия вебинаров и консультаций с приглашёнными экспертами в сфере соучаствующего проектирования и урбанистики, экологии, волонтёрства, социокультурного проектирования и т. д. Такие встречи позволяют формировать насмотренность, подсмотреть креативные решения и фишки для своих проектов», — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова.

В личных кабинетах финалистов уже появились комментарии экспертов для доработки проектов. В течение 10 дней, до 14 декабря, им предстоит доработать проекты в соответствии с рекомендациями. Итоги конкурса и списки победителей будут подведены и опубликованы 25 декабря.

Список финалистов опубликован на сайте благотворительной программы «Мир новых возможностей»: http://nncharity.ru/.