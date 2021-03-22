Названы победители городского конкурса социальных видеороликов «Безопасная дорога - НАШ выбор»

Учредитель и инициатор конкурса - управление общего и дошкольного образования администрации Норильска. С 11 января по 28 февраля учащиеся 27 школ, а также педагоги и воспитанники 16 детских садов трудились над созданием социальных роликов. По условиям конкурса, мини-фильмы должны привлекать внимание горожан к вопросам безопасности на дорогах Большого Норильска и обучать правовой грамотности участников дорожного движения. В состав жюри вошли специалисты управления общего и дошкольного образования, представители Госавтоинспекции и детской телестудии «Перемена». Экспертам предстояло оценить 49 видеороликов.

При оценке работ учитывались творческий подход авторов, оригинальность и оформление идей. Немаловажным было и соответствие содержания конкурсной тематике. Также члены жюри обращали внимание на композиционное решение; уровень технического исполнения: использование спецэффектов, заставок, переходов и так далее. Победители определялись по количеству набранных баллов. Лучшими признаны работы детских садов № 90 «Цветик-Семицветик», № 92 «Облачко» и № 95 «Снежинка», а также школ № 23, 33, 37 и 38.

Участники конкурса получат дипломы, а победители - памятные подарки. В будущем видеоролики призёров будут доступны для массового просмотра. Госавтоинспекторы надеются, что, увидев их, норильчане сделают выводы и будут вести себя на улицах и дорогах города более осмотрительно.