Названы победители конкурса юных изобретателей IMAKE–2022

В этом сезоне на конкурс было подано более 150 заявок, однако в финал прошли только 34 проекта.

«От вас и таких ребят, как вы, зависит инженерное будущее страны. Я желаю вам успешной защиты и презентации, никогда не останавливаться и дерзко двигаться вперёд, воплощать свои мечты и идеи в действующие прототипы и проекты», — обратился к финалистам Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Победителями конкурса юных изобретателей IMAKE–2022 стали:

– Степан Войтенко (Норильск) с проектом «Устройство для переплавки пластика»;

– Эрнест Кашапов (Норильск), «Куртка с генератором электроэнергии»;

– Анастасия Макух (Чита) с проектом DoSoap;

– Алёна Белимова (Чита), «Тряпстир»;

– Богдан Зализко (Мончегорск), «Система мониторинга утечки нефтепродуктов (СМУН)»;

– Алиса Вершинина (Мончегорск), «Универсальная расчёска»;

– Екатерина Лимарова (Никель), «Оборудование для баланса сухого и влажного воздуха Airrin».

Во время подготовки проектов финалистов консультировали эксперты конкурса — специалисты Фаблабов Норильска и Мончегорска, «Кванториума» Читы, а также педагог средней общеобразовательной школы № 3 посёлка Никель Мария Харченко. Это помогло конкурсантам доработать свои идеи и прототипы для достойной презентации.

Ребята-победители получат поддержку компании в реализации своего изобретения и его подготовке к участию в конкурсе изобретений и технологий, финал которого пройдёт 6–8 октября на Международном форуме инноваторов IN’HUB в Новосибирске.

Также жюри учредило специальную номинацию «Лучшее изобретение для города». Победителем стал проект Артёма Курловича «ПодСнежник», помогающий определить засыпанные снегом автомобили, что особенно актуально для водителей снегоуборочной техники в Норильске.

Часть финалистов, чьи изобретения показались экспертам наиболее перспективными, наряду с победителями примут участие в конкурсе изобретений и технологий IN’HUB и получат экспертную поддержку и помощь опытных наставников. «Будучи членом жюри конкурса юных изобретателей, я был приятно поражён тем, насколько наша молодёжь увлекается технологиями и готова внедрять инновации в жизнь своими руками! Некоторые из представленных прототипов уже готовы к введению в промышленное производство. IMAKE — замечательный конкурс, расширяющий кругозор участников, он позволяет людям изменять мир к лучшему с самого раннего возраста», — сказал Глеб Бабенко, менеджер центра экспертизы и анализа данных искусственного интеллекта компании «Норникель».