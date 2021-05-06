Названы победители Национального чемпионата по робототехнике

Норильск в Нижнем Новгороде представили несколько команд:

- «Полярные совы» и «Таймырские мишки» — воспитанники Станции юных техников, педагог Юлия Ромашкина, возраст участников 7-8 лет;

- RomanticRobot, Дворец творчества детей и молодёжи, педагог Константин Сидоренко, возраст участников 11-14 лет;

- «Город Лего», Дворец творчества детей и молодёжи», педагог Светлана Садырина, возраст участников 6-9 лет.

С 21 по 28 апреля ребята презентовали свои изобретения. В чемпионате принимали участие более 1200 участников из разных уголков страны. Юные норильчане показали блестящий результат:

- RomanticRobot - второе место в номинации «Прорыв», также ребята вошли в топ-10 из 57 команд-участниц чемпионата;

- «Полярные совы» - победа в номинации «Пытливые умы»;

- «Таймырские мишки» - победа в номинации «Стремление к знаниям»;

- «Город Лего» - победа в номинации «Лучший стиль команды».

Победителей отметили заслуженными наградами: дипломами, медалями и призами.