Не без добрых людей

– Сколько человек состоят в Норильском обществе инвалидов?

– Сегодня нас 205 человек. Цифра эта время от времени меняется — кто–то приходит, кто–то уходит, по разным причинам. В основном в обществе состоят люди с II и III группами инвалидности. Первая группа у нас тоже числится, но зачастую это маломобильные люди, которые всё время находятся дома, некоторые прикованы к постели, но мы их посещаем, оказываем поддержку. Например, на празднование нашего юбилея, которое прошло в спортивно–оздоровительном комплексе «Оганер», мы вывозили одного из наших членов, который передвигается в инвалидной коляске. Спасибо большое управлению социальной политики, которое выделило нам автобусы, и «Молодой гвардии» — они помогли в транспортировке. Мы сотрудничаем с волонтёрами этой организации, они частенько нас поддерживают.

– Что даёт членство в обществе инвалидов?

– В первую очередь общение. Ведь соцвыплатами, пенсиями, медицинским обслуживанием занимаются госструктуры, у нас — только помощь от благотворителей: градообразующего предприятия, фонда «Территория добра», предпринимателей. Человек с не врождённой, а приобретённой инвалидностью в первое время сильно замыкается в себе. Ну представьте: ещё вчера ты был здоров, а сегодня нет. Многие уходят в себя, переживают все стадии принятия — отрицание, гнев, торг, депрессию. Я тоже достаточно долго себе внушал, что здоров. Ну и что, что хожу на костылях? Пришёл в наше общество, только когда решил получить водительские права. Здесь помогли, и я понял, как много дают эти люди. Во–первых, не позволяют раскиснуть — ты просто начинаешь выходить из дома. А потом втягиваешься. У нас на безвозмездной основе заключены договоры со многими общественными площадками города: наши инвалиды ходят в театр, берут билеты с огромным удовольствием; управление по спорту помогло с организацией занятий в плавательном бассейне и тренажёрном зале стадиона «Заполярник»; не пропускаем выставки в Музее Норильска. Так что тем, кто действительно желает продолжать активно жить, мы предоставляем такую возможность.

– У вас есть и свои традиционные мероприятия. Вы их не забросили?

– Нет, ни в коем случае. Ведь их основу заложил ещё первый председатель и основатель норильского общества Анатолий Гальченко. При нём появились соревнования по механизированному биатлону, авторалли, сплавы по рекам и спортивные чемпионаты. Да, тогда акцент делался на людей с заболеваниями опорно–двигательного аппарата, ведь у Анатолия Петровича именно такая травма. А ещё он научил нас силе духа, как–никак голубой берет, а у десантников так: «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лёжа наступай». Так что спорт остаётся для нас одним из главных приоритетов. Летние месяцы самые загруженные, каждые выходные какие–нибудь соревнования. В эту субботу мы будем выступать на Дне физкультурника, после пройдут краевые инклюзивные игры. В конце июля состоялось традиционное авторалли. Собрались десять команд, и всё прошло хорошо. К нам присоединились наши друзья из общества глухих, у них много автомобилистов. Фигурное вождение провели на улице 50 лет Октября, нам предоставили площадку, помогли всё организовать, ведь сейчас рядом ведётся строительство. После двинулись по маршруту Норильск — Оганер — Талнах. Кстати, каждому экипажу мы выделили так называемый сухой паёк. Его предоставил магазин «Горячий хлеб», и тоже на безвозмездной основе. Так что мир не без добрых людей.

– А что нового происходит в вашем обществе?

– В последние годы к нам всё чаще стали приходить выпускники центра «Виктория». Это люди с ментальными заболеваниями, мы их называем «молодые», для нас они дети. Многое организовываем у себя в центре: проводим разные мастер–классы, приглашаем людей, которые могут нас чему–нибудь научить, много рисуем, наших девчонок даже учили делать макияж. Здесь же имеется спортзал для тех, кто не успевает по времени на стадион «Заполярник», ещё у нас работает свой психолог. Да и просто гоняем здесь чаи и много общаемся.

– С чем обычно обращаются в Норильское общество инвалидов?

– По совершенно разным вопросам. Малоимущие могут просто попросить продуктовые наборы. Многие — просто за консультациями, просят подсказать, какие вопросы решаются на местном уровне, какие — на краевом, или походатайствовать в организации курортно–санаторного лечения. Некоторые даже не знают, что можно обратиться к волонтёрам, и мы налаживаем связь. Кому-то до сих пор в новинку услуга «Социальное такси», а ведь она доступна уже несколько лет. Ещё мы помогаем трудоустроиться тем, кто хочет работать.

– Норильск изначально строился как город для сильных, здоровых, работающих людей. Сложно сейчас на нашей территории людям с ограниченными возможностями здоровья?

– Знаете, во многих городах и регионах сложно. Но мы замечаем, что Норильск постепенно, но всё же меняется. На многих объектах появились пандусы для подъёма колясочников, кнопки вызова персонала, кое–где — широкие лифты, указатели для слабовидящих. Видим, что обновляют тротуары и организовывают специальные спуски для людей в инвалидных колясках. Этого добился один из наших активистов — часто обращался к властям города по этому вопросу. Конечно, самым сложным остаётся квартирный вопрос. Да, все наши дома советской постройки, в них ни лифты, ни лестницы не рассчитаны на маломобильных жильцов — лестничные пролёты узкие, сильно крутой угол спуска, пандусы тоже не везде возможно установить. У нас есть колясочники, которые живут на верхних этажах. Один мужчина из–за этого десять лет (!) не выходил из квартиры. Вы можете себе представить?! Но сегодня в городе запущена большая программа реновации. Во всех новых строящихся домах жильё на первых этажах должно быть приспособлено именно для маломобильных групп. Члены нашей организации стоят в очереди на получение таких квартир — обменяют верхние этажи на первые. Сейчас в нашей стране очень сложная ситуация, и как бы мы от этого ни отмахивались, но, к сожалению, количество людей с инвалидностью увеличивается, так что мы должны быть к этому готовы. Это молодые ребята, и нам не хочется, чтобы они замыкались в себе. Мы видим, наш город меняется, и мы меняемся вместе с ним.

– Люди с ограниченными возможностями здоровья только просят или тоже готовы что–то давать?

– Конечно готовы! Даже приведу пример. Член нашей организации регулярно летает в Москву, занимается прыжками с парашютом. Там есть команда парашютистов–протезников, они занимаются купольной парашютной акробатикой. Он мне постоянно предлагает набрать свою команду хотя бы из пяти человек и совершить хотя бы один прыжок. Я думаю, добрые люди, которые готовы нам в этом помочь, обязательно найдутся. Я бы тоже хотел попробовать, хоть мне и страшно. Но наш товарищ говорит, что это неописуемое удовольствие. Если мы решимся на этот шаг, может, и парашютный спорт войдёт в наш традиционный календарь.

– А что вы как руководитель хотите привнести нового в жизнь общества?

– Я хотел бы вернуться к водным видам спорта. При Анатолии Гальченко проводились сплавы по рекам, а после его переезда это направление затихло. Я сам рыбак, просто обожаю закидывать удочку. Мне помогают друзья, вывозят в Дудинку на наши прикормленные места. И мне бы хотелось организовывать выезды к нашим соседям, чтобы порыбачить, многие в нашем обществе тоже заядлые рыбаки. Кроме того, в последнее время нас стал привлекать норильский клуб сапсёрфинга. Члены нашей организации уже пробовали себя на этих досках. Хотим чаще посещать традиционный туристический фестиваль «Хараелах», даже заявиться командой на соревнования байдарок. В общем, хотим освоить греблю и сплавляться по нашим рекам. Да, это очень сложно организовать — много бюрократических моментов, соблюдение всех норм техники безопасности, на время всего сплава нас должны сопровождать врач и спасатель. Ещё один непростой момент — транспортировка. Но нужно пробовать, иначе ничего не получится. Ведь движение — это жизнь. Это очень хорошо начинаешь осознавать, когда вступаешь в нашу организацию.

– Вам страшно было вступать в должность?

– Если честно, да. Я до сих пор переживаю. Я не бухгалтер, не юрист, а у нас очень много документации, даже слишком. Мне ещё нужно со всем разобраться. Но на собрании большинство членов общества проголосовали за мою кандидатуру, так что придётся работать. Нам нужно вернуть доброе имя организации, доказать нашим главным благотворителям — администрации города, «Норникелю», благотворительным фондам, предпринимателям, что мы готовы активно и честно работать, сохраняя старые добрые традиции, а ещё создавая и развивая новые. В общем, поработаем.