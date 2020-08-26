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Продолжается онлайн-анкетирование о том, каким вы видите свой город. Напоминаем, что уже 28 августа в 15.00 состоится Урбан-форум, на котором будет обсуждаться благоустройство двух общественных пространств: Талнах, Енисейская, 22-28, и Центральный район, Талнахская, 48.



Видеоконференция состоится в zoom, чтобы получить ссылку на конференцию, нужно заполнить анкету и оставить контактные данные: https://forms.gle/rEBFPYamHERXpbMx8



Не будь равнодушным к своему городу - прими участие в Урбан-форуме!