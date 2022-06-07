МАУ ИЦ «Норильские новости»

Не дай мошенникам себя обмануть

Не дай мошенникам себя обмануть

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Не дай мошенникам себя обмануть

Не дай мошенникам себя обмануть

Любой внезапный телефонный звонок может исходить от мошенников. Неожиданность — одна из главных причин, почему люди так часто попадаются на обман. Поэтому важно всегда быть готовым к тому, что на том конце провода окажутся злоумышленники.

7 июня в 16:41 630
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