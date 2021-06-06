Не касаясь земли

В 2018 году проект центра развития личности «Старт» — «Заполярный цирк» стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей». На реализацию этого проекта был выделен один миллион рублей. Эти средства пошли на закупку необходимого оборудования, обучение тренеров, проведение мастер–классов от иногородних тренеров, организацию и проведение соревнований и так далее.

Первый полёт

Первые показательные выступления учениц и тренеров цирковой студии прошли в СРК «Арена» в рамках её презентации и официального открытия. Тогда же серию мастер–классов провела председатель комитета воздушно–спортивного эквилибра Федерации спортивной хореографии России из Красноярска Людмила Тарабанова. Она неоднократно участвовала в показательных выступлениях, и её обучающие занятия по воздушной гимнастике и растяжке для детей и взрослых, а также по функциональным тренингам особенно заинтересовали норильчан.

Юлия Николаева, директор центра развития личности «Старт», говорит, что в программу «Заполярного цирка» вошли занятия по воздушной гимнастике (на кольцах и полотнах), акробатике, стрейчингу, искусству жонглирования предметами (включая и хула–хупы), эквилибру на столе. Норильчане встретили новшество на ура, и зал воздушной гимнастики не пустовал. Первое время занятия по воздушной гимнастике и жонгляжу проводились три дня в неделю по 3–4 тренировки. Тренировочные группы рассчитаны на десять человек. Большее количество зал не вмещает, да и полотен ровно десять. Сейчас тренировки проходят ежедневно, по 3–4 группы за раз, и количество желающих попробовать свои силы в этом направлении меньше не становится. Приходится вести лист ожидания.

Благодаря специальной мобильной стойке, которая была приобретена на грантовые средства, номера воздушной гимнастики от центра развития личности «Старт» стали постоянным гвоздём программы на различных городских мероприятиях.

За год существования проекта стало ясно, что наибольший интерес у горожан вызывает всё же воздушная гимнастика на кольце и полотнах. Были и желающие обучиться жонгляжу, но жизнь внесла свои коррективы — тренер по этому направлению циркового искусства уехала на материк. Впрочем, Юлия Николаева считает, что у проекта есть шансы возродиться в будущем.

Как бабочка

Несмотря на то что новые направления вызвали у горожан живой интерес, некоторых отпугивало слово «гимнастика». Норильским девушкам казалось, что без гибкости и растяжки у них ничего не получится, но когда решались попробовать, с удивлением понимали, что всё возможно, особенно когда приходили на мастер–классы или выступления тренеров центра.

– Воздушная гимнастика —универсальное направление, — говорит Юлия Николаева. — Такие необходимые навыки, как гибкость и сила, нарабатываются в процессе тренировок. Уже на первом занятии можно сделать красивые и эффектные фотографии, главное, освоить узлы, которые позволяют гимнасту удержаться в воздухе. Высший пилотаж — это всевозможные комбинации со срывами с высоты в несколько метров. Девочки обычно выбирают воздушную гимнастику на полотнах, а вот мальчикам по душе кольцо, оно для них ассоциируется с турником.

Сначала на воздушную гимнастику мы набирали ребятишек в возрастной группе 8+, но постепенно группы начали молодеть, и на тренировки стали приходить шести– и семилетние дети. Главное требование — ребёнок должен слышать и чётко выполнять указания тренера. Это обязательное условие. Малышам мы не отказываем, но берём их в подготовительные группы, где они проходят курс общей физической подготовки, учатся работать с тренером, осваивают основы акробатики и делают первые шаги к знакомству с полотном. Для взрослых работает группа 16+.

Воздушная гимнастика не ограничивается одним лишь полотном или кольцом, в этом направлении множество различных снарядов — от цепей и трапеций до строп и специальных петель. И никуда в воздушной гимнастике не уйти от работы на высоте. Высота потолка в студии — 4,2 метра, а для отработки срывов необходимо восемь или десять метров. Вопрос с поиском помещения, имеющего высокие потолки, сейчас находится в стадии решения, и будем надеяться, что к сентябрю этого года у нас появится подходящая площадка.

В процессе тренировок в «Старте» появилось такое направление, как танец на полотнах. Красота выступлений гимнасток завораживает, от отточенных плавных движений невозможно отвести глаз, каждое из них под музыку складывается в определённую композицию и создаёт настроение.

Достойный выход в Сибирь

Юлия Николаева считает, что совершенствоваться в том или ином направлении невозможно без участия в соревнованиях. Первый опыт в состязаниях по воздушной гимнастике принёс успех и серебро юной норильчанке

Карине Федчук. Девочка выступила на краевых соревнованиях «Воздух Сибири» в номинации «Соло на воздушных полотнах» в возрастной группе 10–13 лет.

– По требованиям соревнований во время выступления спортсмен должен был сменить три высоты, — поясняет Юлия. — Показать, как он умеет работать на полотне практически над полом, не касаясь его, затем на средней высоте и на максимальной. Мы готовили номер на четырёхметровых полотнах, а в Красноярске высота была десять метров. Я состояла в жюри. Карину к соревнованиям готовила её тренер Анна Иордан. У нас было всего 20 минут на то, чтобы опробовать полотна и заново расставить акценты в танце на различной высоте. Но в итоге выступление прошло прекрасно, возможно потому, что Карина взаимодействует с полотном так, будто занимается на нём не один год. Хотя до того как девочка пришла к нам в центр, она не занималась вообще никаким видом спорта.

Конкуренция была серьёзная. Всего о своём участии в соревнованиях заявили порядка двух тысяч спортсменов, приехавших из различных регионов страны. В той номинации, в которой участвовала Карина, выступали 16 девочек. Однако Анжела Кулагина, главный судья и основоположник воздушной гимнастики в России, отметила оригинальность выступления именно нашей спортсменки.

Перспективы

В планах у Юлии Николаевой и центра «Старт» — покорение новых высот в направлении воздушной гимнастики, освоение новых снарядов и участие в соревнованиях различного уровня не только с творческими номерами, но и со спортивными.

Все, кому интересна воздушная гимнастика и различные её направления, могут обращаться в центр развития личности «Старт» по телефону: 8–913–499–06–67

с 14.00 до 21.00.

Есть возможность посещения пробного занятия.