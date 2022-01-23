Не «Нора», а третья столица!

Никто кроме нас

– Идея лежала на поверхности, — делится Лариса Стрючкова, руководитель проекта «Читаем Таймыр», член правления «Клуба исследователей Таймыра». — Благодаря тому, что сейчас открыты все источники и, кажется, можно узнать всё обо всём, с ужасом замечаешь, как, оказывается, легко спрятать сухой лист в ворохе таких же листьев. Я имею в виду реальную достоверную информацию, в частности, имеющую отношение к локальной истории. Конечно, грех сетовать на молодое поколение, которое незнакомо с прошлым нашей территории. А откуда им знания–то черпать? Насколько я знаю, в наших школах региональный компонент в своё время упразднили. Сегодня основная масса молодёжи обитает в интернете, а во Всемирной сети найти действительно достоверную информацию практически невозможно. Мы уверены, что нужно возобновлять старую добрую работу, когда просто приходишь к молодым людям и всячески заинтересовываешь — водишь на экскурсии, показываешь, рассказываешь.

Это далеко не первый подобный проект «Клуба исследователей Таймыра». Вот уже шесть лет в Норильске работает «Школа краеведа», также поддержанная Фондом президентских грантов. Она ориентирована на любопытных людей, интересующихся местом, в котором они сейчас живут, и которые приходят сами со словами: «хочу знать». А вот в проекте «Читаем Таймыр», наоборот, разработчики сами пойдут в народ. К тем, кто ещё не заболел локальной историей, и прежде всего это, конечно, старшеклассники и студенты. Краеведы уверены, что нужно приложить все усилия, чтобы подрастающее поколение с молодых ногтей буквально «торкнуло».

Хорошо забытое старое

– Всё чаще мы слышим: «Это же Нора», «Как плохо жить в Норе!» и из последнего, уж простите, «Норильск — отстой!», — негодует Лариса Стрючкова. — А вот когда мы были молодыми, никто и представить не мог, что кто–то может оскорбительно высказаться о нашем городе. Мы гордились, что здесь живём, более того, мы были просто уверены, что Норильск — третья столица нашего государства. Москва — главная столица, Ленинград — культурная столица, Норильск — столица северов. Почему так было? Да потому, что мы знали! Мы видели, нам рассказывали, показывали, мы общались со свидетелями событий и так далее. И сегодня эту миссию нужно возрождать и продолжать. Ведь где сегодня старшим школьникам и студентам найти достоверную информацию и никуда для этого не идти? Хорошо, если родители рассказывают. Но сейчас на нашей территории наблюдается большая миграция, приезжие, как правило, не знают истории этих мест. Им просто негде узнать ту уникальную, удивительную правду о нашем действительно особенном городе. Я считаю, что Норильск — единственный такой в мировом Заполярье. То, что здесь происходило, открывалось, изобреталось, патентовалось, происходило впервые в мире! И этот запас прочности несгибаем до сих пор.

– Да, в наше время много проблем, — продолжает рассуждать руководитель проекта «Читаем Таймыр». — У кого–то в квартирах жёлтая вода, кто–то не доволен интернетом, цены давно никого не радуют, но это всё, я считаю, проблемы переходного периода. А он, зачастую, длится больше, чем кто–то живёт в этом мире. Простой пример: молодому человеку пятнадцать лет, а переходный период длится тридцать лет, и, получается, человек большую часть сознательной жизни живет в нём. Родился он во время развала Советского Союза, он и живёт с ощущением развала. А наше поколение многое повидало, и мы знаем, как было и как может быть. Молодёжи просто надо показать, что жизнь — это процесс, она не статична, она изменяема. Всё, что происходит, происходит по законам жанра и в итоге обязательно «Всё будет хорошо!». Наша территория уникальна, люди, которые её преображали, тоже были уникальными. И ведь уже сегодня, в связи с большими изменениями в городе, пошёл приток новых сил, и не просто вахтовиков, а именно специалистов. История повторяется! Как и в 70–е, 80–е годы XX века, снова приезжают люди — вроде бы на время, как у нас говорится «на три года», но мы, глядя в глаза некоторым молодым специалистам, понимаем: этот точно останется. Вот всё это мы и хотим донести в первую очередь до старшеклассников и студентов, которые уже дают происходящему первые оценки и принимают первые важные решения.

Вместе мы сила

В новом проекте с «Клубом исследователей Таймыра» сотрудничают четыре опорных учебных заведения, где и будут проводиться занятия. Это двадцатая и сорок первая школы, Заполярный государственный университет имени Николая Федоровского, а также Таймырский колледж в Дудинке. В программе разработчиков проекта лекции, тематические игры и передвижные выставки. Среди спикеров Лариса и Станислав Стрючковы, а также их друзья, специалисты в разных областях. Например, доктор биологических наук, начальник научного отдела «Объединенной дирекции Заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков.

– Многие норильчане не то что историю города не знают. Огромное количество людей удивляются, когда узнают, что, оказывается, живут в предгорье памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО — плато Путорана. Все знают про Большой каньон на плато Колорадо в штате Аризона Соединенных штатов Америки, а про родные красоты — нет. Так и хочется прокричать: «Люди, обернитесь! Присмотритесь! В Норильске нет природы? Вы слепы!» — делится наболевшим Лариса Стрючкова.

Проект «Читаем Таймыр» стартует первого марта и продлится год. В программе — порядка двенадцати лекций, конкурсные занятия, экскурсии и передвижная выставка «Не музейные экспонаты».

– «Не музейные экспонаты» — это фотографии ценных объектов, которые не разместить в стенах обычных музеев. Например, локомобиль в районе некогда действующего сезонного аэропорта «Нежданный». А ещё последний лагерный барак, который «погиб» летом 2021 года, оставшись лишь на наших фото. В своё время была запечатлена баржа периода пясинских караванов и так далее. Всего порядка двадцати удивительных для нашего времени объектов. К сожалению, многие ценности уже потеряны. Тридцать лет безвременья — перестройки, лихих девяностых и неуверенных нулевых — сделали своё неблагодарное дело. Понятно, тогда никому не было дела до каких–то там памятников — выжить бы. А мы хотя бы так познакомим молодёжь с прошлым, покажем фото и расскажем, что было, как жили.

В Дудинке краеведы хотят рассказать не только о природе и соседе по имени Норильск, но и об истории заселения Таймыра. Готовятся отдельные этнографические лекции о том, кто первым пришёл на полуостров, зачем и почему здесь остался. Летом лучшие ученики попадут на экскурсии, разработанные «Клубом исследователей Таймыра». Например, на станок Часовня на пересечении рек Рыбной и Норильской, где и зародился Норильск. По результатам проекта краеведы хотят издать книгу «Читаем Таймыр», куда войдут лучшие работы учеников проекта, а также уже состоявшихся исследователей и докторов наук в разных областях. Лариса Стрючкова хочет видеть это издание неким симбиозом разных поколений норильчан, примером преемственности традиций.

– Наша задача не просто дать знания о локальной истории. Главное — мы хотим заразить молодёжь добрым вирусом исследования. Запустим механизм, когда один вовлеченный заинтересовывает следующего, и маховик увлечённости поиском правды и уважения к территории придёт в действие, — мечтают именитые исследователи.