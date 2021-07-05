Не оставляйте детей без присмотра в машине

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что согласно п. 12.8 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается оставлять в транспортном средстве без присмотра детей в возрасте младше семи лет. За нарушение данного пункта водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, который предусмотрен ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ. Также за оставление ребёнка одного в машине предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Есть несколько причин по которым нельзя оставлять ребёнка одного в машине:

– вы никогда не можете наверняка знать, что вас ничто не задержит дольше планируемого времени;

– неправильно припаркованное транспортное средство могут эвакуировать;

– машину могу угнать;

– может произойти ДТП;

– в машине может произойти возгорание;

– транспортное средство может двинуться с места, и причиной этому также может стать ребёнок в салоне;

– малыш может задохнуться, получить тепловой удар или переохлаждение в зависимости от времени года.

Уважаемые родители, помните, что безопасность детей в автомобиле прежде всего зависит от вас.