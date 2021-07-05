Не оставляйте детей без присмотра в машине
Не оставляйте детей без присмотра в машине
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что согласно п. 12.8 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается оставлять в транспортном средстве без присмотра детей в возрасте младше семи лет. За нарушение данного пункта водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, который предусмотрен ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ. Также за оставление ребёнка одного в машине предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Есть несколько причин по которым нельзя оставлять ребёнка одного в машине:
– вы никогда не можете наверняка знать, что вас ничто не задержит дольше планируемого времени;
– неправильно припаркованное транспортное средство могут эвакуировать;
– машину могу угнать;
– может произойти ДТП;
– в машине может произойти возгорание;
– транспортное средство может двинуться с места, и причиной этому также может стать ребёнок в салоне;
– малыш может задохнуться, получить тепловой удар или переохлаждение в зависимости от времени года.
Уважаемые родители, помните, что безопасность детей в автомобиле прежде всего зависит от вас.