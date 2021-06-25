Не отходя от кассы

В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки очень важно, чтобы сделать прививку могли все желающие, не тратя на это время и не делая лишний крюк — буквально по пути в магазин и обратно. Именно поэтому в нашем городе дополнительный пункт вакцинации расположился на первом этаже спортивно–развлекательного комплекса «Арена», столь популярного у норильчан. Работать он будет по выходным, с 12.00 до 18.00. Чтобы обрести по–настоящему надёжную защиту от коронавируса, при себе достаточно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Приём будут вести сотрудники межрайонной поликлиники № 1. Всё очень просто и быстро: если нет противопоказаний, после заполнения анкеты и короткого осмотра спешащего по своим делам пациента тут же привьют отечественной вакциной «Спутник V».

Глава Норильска Дмитрий Карасев просит горожан не пренебрегать своим здоровьем:

— Эпидемиологи страны снова фиксируют высокий прирост заражения новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, третья волна ковида может начаться и в Норильске. С каждым днём количество заболевших коронавирусом увеличивается. Я призываю норильчан не забывать о необходимых профилактических мерах — носить маски в общественных местах и транспорте, обрабатывать руки санитайзером. А самое главное — поставить прививку от COVID–19.

То, что у многих жителей есть вопросы по поводу вакцинации, естественно. И на днях ответы на них дали в краевом отделении Роспотребнадзора.

Первое, что беспокоит граждан, — это реакция организма на вакцину: может ли подняться температура или проявиться аллергия? Реакция на препарат у каждого индивидуальна, поясняют специалисты. Если после прививки у вас повысилась температура, допускается симптоматическая терапия. А если вы аллергик, об этом обязательно нужно сообщить врачу перед вакцинацией. Также в Роспотребнадзоре отметили, что перед процедурой не следует принимать антигистаминные средства — чтобы уменьшить вероятность побочных эффектов, избежать боли и отёка в месте укола.

Никакие анализы, перед тем как поставить прививку, сдавать не нужно. Главное, чтобы в этот день у человека было хорошее самочувствие и отсутствовали признаки простудных заболеваний. Если хотите, вы можете принять успокоительное.

Зачастую граждане опасаются вакцинироваться из–за наличия у них хронических заболеваний. Но как раз им стоит сделать это в первую очередь, поскольку они находятся в зоне повышенного риска.

Напоминаем, что в Норильске по–прежнему работают прививочные пункты на базе государственных медицинских учреждений. Вакцинация проводится по предварительной записи. Прививку делают двукратно, с интервалом в 21 день.

Адреса прививочных пунктов:

Центральный район: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8–908–033–70–22, 34–40–80, 34–52–22; Солнечный пр–д, 7а, телефоны: 8–908–033–72–54, 46–57–44;

Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефон 400–600;

Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, 15, телефоны: 31–50–77, 36–07–84.