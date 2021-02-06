Своё первое интервью в качестве главы города Дмитрий Карасев дал первому городскому телеканалу Норильск ТВ.

– Дмитрий Владимирович, расскажите о себе. Каким был ваш путь к посту градоначальника?

– Я в Норильске родился, учился, женился. У меня двое сыновей, которые появились здесь на свет, а теперь ходят в школу. Я люблю и знаю этот город и искренне желаю, чтобы он процветал. Во власть я попал восемь лет назад, став помощником главы Норильска. Также трудился советником, был начальником управления делами норильского городского Совета депутатов. И вся работа, связанная с органами исполнительной и представительной власти, мне известна и понятна. Поэтому мне было легко принять решение участвовать в конкурсе на должность градоначальника. Близкие меня поддержали. Правда, родители переживали, что я хочу взвалить на свои плечи такую большую ответственность. Да и сейчас волнуются. И действительно, ответственность колоссальная. Но я готов самозабвенно трудиться на благо родного города, с которым связана вся моя жизнь.

– В 2019 году вы участвовали в конкурсе «Кадровый резерв губернатора Красноярского края», вышли в финал, попали в высшую категорию руководителей. Как это помогает вам сегодня?

– Как участник кадрового резерва в должности главы города я чувствую в себе силы заново объединить Норильск, Красноярск и «Норникель», выстроить отношения таким образом, чтобы всё было понятно, все механизмы работали, и город развивался стабильно. Уверен, что наша встреча с губернатором, а у него очень плотный график, в скором времени состоится, и мы сможем обсудить все важные вопросы.

Также я обратился к председателю Союза муниципальных образований Красноярского края Сергею Ерёмину с предложением провести съезд союза. Учитывая то, что в нашем городе планируется реализовать такой мощный комплексный план развития, без поддержки Красноярска мы не обойдёмся — нам нужна помощь в привлечении рабочей силы, подрядных организаций.

– Какая городская проблема требует первоочередного решения?

– Своевременно и оперативно нужно решать все проблемы. Нельзя, сосредоточившись на устранении одних недочётов, закрыть глаза на другие. На официальном сайте Норильска есть вкладка «Вопрос главе города», и любой норильчанин может обратиться ко мне с просьбой или предложением. Я прочитываю все сообщения, затем направляю их своим подчинённым и контролирую результат.

На повестке дня — тление мусора на свалке в Талнахе. Создана рабочая группа, куда вошли специалисты, представляющие муниципалитет, надзорные органы и комбинат, я ежедневно буду получать отчёт о ходе тушения и достигнутых результатах, чтобы понимать, насколько эта работа эффективна. Очень хочется закрыть эту тему как можно скорее, и мы сообща прилагаем все усилия для ликвидации очага возгорания.

Особо хотелось бы, находясь на посту главы города, увидеть, как будет реализовываться Серная программа, узнать, как улучшилось качество воздуха. И муниципалитет готов оказывать «Норникелю» всяческое содействие в скорейшем решении этого вопроса.

Также необходимо, чтобы в городе действовала муниципальная программа по экологии, куда закладывались бы средства на ликвидацию несанкционированных свалок, на озеленение территорий и так далее.

Понятно, что проблемы горхоза и ЖКХ — одни из самых насущных. Городу не хватает средств и мощностей, чтобы отремонтировать все нуждающиеся в этом объекты, но работа ведётся, и она будет продолжена.

Считаю, что в городе должно быть больше тёплых остановок. Думаю, что уже в этом году у муниципалитета будет возможность оборудовать порядка десяти комфортных остановочных пунктов. И важно, чтобы это была не разовая акция, а в целом действия в этом направлении были усилены.

Беспокоит то, что дорога Кайеркан — Алыкель, единственный въезд в город, очень сильно просела. Не хватает освещения на участке трассы, который находится в региональной собственности, — сегодня мы ведём переговоры с министерством транспорта края по решению этого вопроса. Также ремонта требуют дороги в черте города.

В общем, дел невпроворот. Будем стараться, чтобы норильчане увидели качественные изменения уже в этом году. Будем изыскивать средства: выходить на депутатов горсовета, вносить изменения в муниципальные программы, корректировать бюджет — это реально сделать, так как год только начался. И в марте уже можно будет заключать контракты с подрядчиками.

— Какие мероприятия включает в себя Комплексный план развития города до 2035 года?

– Их очень много. Реновация жилья; снос жилья, признанного аварийным; восстановление коллекторного хозяйства; переселение норильчан на материк по программе; строительство детских садов, школ и поликлиник и прочие. К некоторым мероприятиям нужно приступать уже сегодня, чтобы получить тот эффект, который мы ожидаем в краткосрочном плане до 2024 года. Облик города должен начать меняться в лучшую сторону уже в этом году. Помимо помощи от федерации, края и «Норникеля», мы нуждаемся в поддержке норильчан, так как нужно понимать, каким аспектам требуется уделить особое внимание. Сегодня мы очень ждём подписания соглашения, но повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы уже начать работать, не можем...

– Как вы думаете, какие норильские проблемы наиболее значимыми считают краевые власти?

– Проблемы в той сфере, за которую тот или иной представитель власти отвечает. Например, министр ЖКХ задал мне такие вопросы: «Какое количество сетей сегодня находится в аварийном состоянии? Как мы видим решение этой проблемы в перспективе? Сколько километров сетей планируется ремонтировать ежегодно? Есть ли на это силы у муниципалитета?» Министра строительства интересовало, насколько Норильск готов к реновации жилья, есть ли на территории стройматериалы или необходимо построить завод по их производству, имеются ли площадки для размещения строителей. Вопрос министра спорта относился к ремонту спортивных сооружений. Он считает, что спорт-

объектов в Норильске мало. Министр культуры просил обратить внимание на учреждения культуры и здания, в которых они располагаются. Министр транспорта — на состояние дорог. Я надеюсь, что краевые министерства будут способствовать решению всех обозначенных проблем.

– Периодически в Норильске поднимается вопрос о строительстве на территории мусороперерабатывающего завода. Что вы думаете по этому поводу?

– Средства на открытие предприятий по переработке мусора, а также на организацию пунктов приёма отходов, разделённых по видам, должны закладывать в свои программы региональные операторы. В Норильске мусор собирает компания «РостТех» — у муниципалитета и горожан есть претензии к качеству её работы. Но напрямую влиять на регоператора мы не можем — только через краевое министерство. И мы договорились с министром экологии, что будем пристально следить за выполнением компанией своих обязанностей по сбору, транспортировке и утилизации мусора, фиксировать все нарушения и сообщать о них в министерство. Возможно, пришло время сменить регоператора. Может, тогда и мусороперерабатывающий завод здесь появится — если, конечно, на территорию зайдёт инвестор, заинтересованный в этом. В общем, вместе с министерством экологии мы рассматриваем разные варианты решения «мусорной» проблемы — уверен, сообща найдём самый оптимальный.

– Коронавирус всё ещё доставляет городу неприятности?

– В пандемию город потерял 63 человека... Это очень много — у нас, как говорится, каждый на счету. Сегодня заражённых коронавирусом принимают в двух госпиталях. СИЗов и оборудования хватает — всё необходимое приобретают минздрав края, муниципалитет, «Норникель». Взаимодействие отлажено. Заболеваемость снижается. Но руки опускать рано. Необходимо держать ухо востро и соблюдать все меры предосторожности. Победить болезнь поможет вакцинация, возможность сделать прививку от коронавируса есть у каждого норильчанина, не имеющего противопоказаний. Моё личное мнение: вакцинироваться надо, даже если ты переболел, чтобы исключить возможность повторного заражения. Я планирую привиться в ближайшее время. Надеюсь, это послужит примером для горожан.

Комплексный план социально–экономического развития Норильска до 2035 года предполагает инвестирование в обновление инфраструктуры и жилищного фонда города 120 миллиардов рублей. На первом этапе — до 2024 года — предусмотрено выполнение первоочередных мероприятий на сумму 18,1 миллиарда рублей.

Беседовала Маргарита Юрова