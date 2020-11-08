Не покладая рук

Напомним, это масштабный проект программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» компании «Норникель». Проводится традиционно с мая по октябрь, а в этом году впервые как в формате офлайн, так и онлайн. Цель экомарафона — собрать вместе неравнодушных и активных сотрудников для создания площадки эковолонтёрства, которая способствует продвижению культуры экологичного образа жизни, развитию партнёрских отношений между компанией, её сотрудниками и городскими организациями.

Экомарафон «ПонесЛось» проводится с 2016 года на территориях присутствия компании «Норникель»: в Норильске, Мончегорске, Заполярном, посёлке Никель, Москве, Чите, Газимурском заводе, Красноярске и Саратове. 31 октября прошёл межрегиональный слёт волонтёров в онлайн–формате, на котором участники рассказали о своих проектах. В этот раз от Норильска выступали 44 команды общей численностью более 300 человек.

Обмен опытом, чтение экорассказов в исполнении актера и режиссёра Андрея Урганта и актрисы Ксении Алфёровой, а также писателя Александра Цыпкина, презентация реализованных проектов экспертам и руководству компании «Норникель», получение новых заданий по благоустройству города — вот короткое резюме этой онлайн–конференции. Несмотря на то что основные этапы экомарафона в нынешнем году из–за эпидемиологической обстановки проходили онлайн, его результаты довольно существенны для нашего города.

За всё время участники прошли три этапа. На первом, подготовительном, проводились командообразующие семинары по разработке экологических проектов и деловые игры.

На втором, название которого «Экодело», компания «Норникель» выделила каждой команде 100 тысяч рублей на реализацию проекта. Команды «Корюшка», «Экотики», «Территория», «Экорка», «Экоэнергетики», «Экоfamily», «Полный Эко», «ЭкоNord», «РаспогодиЛось», «Экоголики 1.0», «Экоголики 2.0», «ЭКОблок» и другие активно взялись за дело, претворяя свои идеи в жизнь.

Кроме того, участники экомарафона провели 35 мастер–классов и 40 субботников, собрав около 4 тонн мусора и отработав в общей сложности 2200 волонтёрских часов. Разумеется, с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических рекомендаций.

Всего в Норильске реализовали 13 инициатив. Волонтёры обустроили экотропу на турбазе «Горизонт» протяжённостью 500 метров, смонтировали 20–минутный фильм о плато Путорана при поддержке ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра», создали центр экологического просвещения Ecofriends, в котором после снятия ограничительных мер планируется проводить мероприятия по пропаганде образа жизни в стиле ZeroWaste или осознанного потребления.

Дайверы из команд «Торнадо», «Пекло», «Шторм» и «Терра» организовали подводную уборку озера Лама. Они достали с его дна две тонны мусора! Участники этих команд ещё очистили 12 километров береговой линии озера, ликвидировали 17 брошенных сетей с мёртвой рыбой.

Волонтёры также разработали экожурнал «Юнэк», оборудовали игровую площадку во дворе Комплексного центра социального обслуживания населения, площадку с топиарными фигурами и кикер–футболом рядом со школой, создали пять велопарковок.

Экоактивисты помогли с ремонтом в приюте для животных «Белка и Стрелка», благоустроили городскую территорию и установили арт–объект на лыжной базе «Оль–Гуль».

На третьем этапе марафона волонтёры проводили «Заповедные уроки» для школьников, которые помогут привить подрастающему поколению ответственное отношение к природе и стремление к экологичному образу жизни.

– Мы видим много инициатив. Нас очень радует, что с каждым марафоном мышление его участников становится более системным, а проекты — более масштабными, — отметила менеджер программ корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» Ольга Неграш. — Уже в ноябре будут определены победители, и мы узнаем, какие проекты норильчан стали лучшими. Команды, занявшие призовые места, получат сертификаты на командообразующие мероприятия номиналом 150, 100 и 50 тысяч рублей.