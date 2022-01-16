Не просто Мария

То ли ещё будет...

Работники загсов могут смело писать диссертации на тему «Эволюция имен. От деда Кукуцаполя до внучки Арьи». Ведь они ведают не только браками и разводами, но и регистрируют детей. Сотрудники органов записи актов гражданского состояния, которые трудятся в этой службе не один десяток лет, подтвердят, что в девяностые годы, например, когда в Россию пришли бразильские сериалы, в стране поголовно начали рождаться Изауры, Розы, Режины, Габриэллы, Мигели и даже Хуаны. Однако сегодня отыскать людей, названных в честь рабынь, мексиканских швей и простушек, удачно выскочивших замуж за богатых, которые тоже плачут, не так—то просто. Нынче в топе Сансы, Григоры, Сандоры, Теоны, Джоффри и другие герои нашумевшей саги «Песнь льда и пламени». Так, в 2012 году в США 754 девочки получили имя Арья, 146 — Кхалиси, 18 — Бриана, а 20 мальчиков назвали в честь харизматичного карлика Тириона. Россию эта мода догнала на пятом сезоне «Игры престолов». В 2015 году наши загсы зафиксировали первый всплеск популярности детских имён, позаимствованных из известного сериала. В Москве и Санкт–Петербурге зарегистрировали 12 девочек по имени Арья, на Урале мальчика назвали Теоном, а в Челябинской области родились Варис и Петир. До Норильска эта мода пока не дошла.

– Хотя нас уже сложно чем–либо удивить, — делится Ирина Штучная, руководитель Норильского территориального отдела ЗАГС. — Но отмечу, что в последние годы в нашем городе мальчиков всё чаще называют старославянскими именами: Демьян, Савва, Демид, Артемий, Макар, Мирон, Мирослав, Феликс, Добрыня, Яромир, Гаврила, Никон, Игнат, Елисей. Чего не скажешь о девочках — их всё чаще величают на европейский манер. По–прежнему самые популярные два имени — София и Анастасия. За ними уже идут Алины, Алисы, Миланы, Амелии, Виталины, Лилианы, Азалии, Миранды, Стефании, Джульетты. Из последних зарегистрированных — Луна (ударение на «У»), Мелисса, Кира, Юстина, Анита, Нинель, Камилла, Мирина, Доминика, Ирида.

Во всех российских загсах есть свои книги необычных и редких имен. Это необязательный документ, просто сотрудникам интересно отследить, как меняется мода на имена. Оказалось, что сегодня к самым редким относятся: Елена, Наталья, Ольга, Ирина, Владимир, Дмитрий, Евгений, Александр и другие некогда привычные нам имена. В Норильском отделе ЗАГС признаются, когда у них вдруг регистрируют Аню или Андрея, для всего коллектива это настоящий праздник.

– Нам не положено советовать или влиять на выбор родителей, — поясняет Ирина Штучная. — Ну, нравятся им имена Тэо, Энрике, Рауль, Капитолина. Пожалуйста, в прошлом году в Норильске так назвали детей. Конечно, мы не зарегистрируем ребёнка, которому вместо имени хотят присвоить числовой код. Мы действуем исключительно в рамках закона, и этот момент прописан в 143–м акте гражданского состояния. Иногда к нам обращаются люди, желающие сменить имя, данное им при рождении. Да, встречаются и такие, кто хочет кардинально изменить свою жизнь, поэтому сверяется со звёздами, рунами и прочими шаманскими знаками и на их основе нарекает себя по–новому. Есть и те, кому просто неуютно с именем, которое им дали родители. И это вовсе не подростки–максималисты, к нам обращаются с такими просьбами и 30–, и 40–, и 50–летние горожане.

Руководитель Норильского отдела ЗАГС отмечает, что популярность привычных нам имён резко упала в начале нового тысячелетия. Возможно, это дань моде, а может, просто усталость людей от единообразия, никто не отменял и ярмарку тщеславия. Не исключено, что лет через десять мы снова вернёмся к Павлам, Зоям и Маринам, но не надо забывать, что сегодня родителями становится поколение миллениалов, выросших в эпоху цифровых технологий. У них совершенно другой взгляд на мир. Так что то ли ещё будет...

Как корабль назовёте?

Согласно «Книге имён» Норильского отдела ЗАГС, в нашем городе тоже хватает людей с необычными именами. Среди них и Афродита Ямпольская — ученица 11–го класса школы № 1.

– Ещё до моего рождения у мамы были проблемы с сердцем, и её направили лечиться в отделение кардиологии. Её лечила замечательный врач, которую зовут Афродита Христофоровна. Со временем они подружились, и когда мама ходила беременная мной, то решила назвать меня в честь подруги–врача. Да, я знаю, что Афродита — это богиня красоты и любви, но на себя эту роль никогда не примеряла. Конечно, когда люди впервые слышат моё имя, удивляются: «Ого! Ничего себе! Правда, Афродита?». Сегодня я уже реагирую на это спокойно. Причём у меня даже прозвища никакого в детстве не было. Все сокращенно зовут меня Дита, думаю, этого достаточно. Мне удобно со своим именем, никакого дискомфорта не испытываю. Смущает только, что иногда люди не знают, как оно правильно пишется, что странно.

Афродита говорит, что если у неё родится дочь, она назовёт её Алёна, а вот сына — Дионис. Сегодня она готовится к поступлению в Ростовский медицинский университет. Хочет стать хирургом общей практики или терапевтом. Хотя, кто знает, как жизнь повернётся — вполне возможно, что и в честь неё кто–нибудь назовёт свою дочь.

В семье Василия и Ирины

Рябининых подрастают трое детей: мальчишки–близнецы Арсений и Всеволод, а также лапочка–дочка трёхлетняя Аделаида.

– Во время беременности жены я читал роман Фёдора

Достоевского «Идиот», — вспоминает Василий. — Как известно, там есть три героини — сёстры Епанчины: Александра, Аделаида и Аглая. А моя супруга в этот же период заслушивалась Борисом Гребенщиковым, у него есть замечательная песня «Звезда Аделаида». Позже мы выяснили, что в Австралии есть такой город. В общем, нам очень понравилось это имя, так всё и сложилось. Теперь с помощью нашей дочурки проверяем друзей: кто из них читает, кто любит музыку, а кто знаком с географией. Кстати, на 18–летие Аделаиды мы собираемся посетить тот самый австралийский город.

Некоторое время глава семьи был уверен, что они единственная норильская семья, где растёт Аделаида. Но однажды Василий встречал жену и детей в аэропорту и вдруг услышал объявление по громкоговорителю: «Просим пройти на посадку Аделаиду Васильевну! Ваш рейс вылетает!».

– Я просто опешил! Не просто Аделаида, ещё и Васильевна! Суперсовпадение! Теперь знаю, что в Норильске кто–то с таким именем и отчеством точно был. (Смеётся) Но когда мы только озвучивали своё решение так назвать дочь, реакция была у всех одна: «С ума сошли! Вы уверены?» Я понимаю, наш народ консервативен, и новое нередко воспринимают в штыки. Особенно вызывала негатив сокращенная версия имени нашей дочки — Ада. У всех почему–то это ассоциируется с преисподней. Мои родители до сих пор упорно не хотят называть так внучку. Товарищи, мир меняется! Посмотрите, Илон Маск дал своему младшему сыну имя X Æ A-12. Наше поколение уже совершенно другое! Мы, в отличие от наших родителей, более свободны.

И, по мне, это неплохо!

Код Данте

В Норильске живет ещё один трёхлетний ребёнок, чьё имя абсолютно никого не оставляет равнодушным. Зовут мальчика Данте Тулновский. Сколько раз его родителям приходилось объяснять окружающим, почему выбрали для сына именно это имя!

– Всё просто, — тяжело вздыхая, в миллионный раз, по его мнению, объясняет отец мальчика, Егор. — Когда мы с моей любимой стали жить вместе, мы знали, что у нас обязательно будет ребёнок. Долгое время были уверены, что родится девочка. Даже решили, как её назовем. И когда жена забеременела, даже сомнений не возникло. Но в женской консультации нам объявили: будет мальчик!

Будущие родители отходили от шока, судорожно вспоминая мужские имена. Выбрать никак не получалось — всё не то. И тут глава семейства вдруг предложил: «А давай назовём сына

Данте?!» Дело в том, что с этим именем их семья была уже хорошо знакома: они не так давно перечитали «Божественную комедию» Данте Алигьери и посмотрели фильм «Инферно» по одноименному роману Дэна Брауна, где в центре сюжета был всё тот же итальянский поэт со своим бессмертным произведением, да и будущий отец время от времени поигрывал в компьютерную игру Dante’s Inferno.

– Мне нравится это имя. Оно звучное, красивое и очень поэтичное. А ещё по нему можно определять возраст и интересы людей. Старшее поколение, разбирающееся в классической мировой литературе, обычно спрашивает: «В честь Данте Алигьери?» А вот у молодых ребят в голове возникает видеоигра Devil May Cry, где главного героя зовут Данте. Он также присутствует в нескольких новеллах, в манге и аниме.

Родителей мальчика ужасно раздражает, когда их сына называют Дантесом, ведь это абсолютно разные имена. Данте же — достаточно распространённое имя в Европе и Америке. Также в России принято примерять имя к отчеству, хотя в ХХI веке — это уже такая условность, уверена пара.

– Это имя пришло на ум само, как и положено, — говорит Егор Тулновский. — Не было никаких сомнений и других вариантов. А ещё оно привлекает внимание, поэтому на уроках, я уверен, сына будут спрашивать чаще всех. Мальчику, конечно, придётся потрудиться, зато он будет хорошо учиться.

У друзей родителей Данте их выбор поначалу вызвал удивление и даже недоумение. Были и те, кто пытался их отговорить: «Пожалеете! Подумайте хорошо! Подберите что–нибудь другое». Но как только мальчишка появился на свет, все сомнения у знакомых сразу развеялись, а некоторые родственники даже хвастаются, что в их семье растет ребёнок с необычным и очень красивым именем.

– В детском саду и на занятиях, куда мы водим сына, его имени удивляются именно взрослые. А детворе абсолютно всё равно, как кого зовут, — Евпатий, Добрыня или Данте. Родителям стоит поучиться у своих детей. А к моменту, когда мой сын повзрослеет, всё точно будет иначе. Мы–то уже свободомыслящее поколение, а наши дети будут ещё более свободными. К тому же имя — это же настоящий человеческий код! — уверен Егор Тулновский. — Оно обязывает соответствовать, добиваться успехов в том или ином направлении. Ведь Данте Алигьери не просто написал культовую вещь, «Божественная комедия» изменила даже базовое мировоззрение католической церкви. Сегодня модель ада Данте официально признана верующими, как истинная, хотя это абсолютно литературный вымысел Алигьери. И это в то время, когда папы контролировали всё — от глав государств до финансовых потоков стран. Не так посмотрите, покреститесь или, не дай Боже, скажете, что Земля не плоская, а круглая, святая инквизиция сразу отправит тебя на костёр! Наверное, это уникальный случай в истории. Талант автора настолько велик, что смог изменить цивилизацию. Для меня имя Данте — это символ, который сложно измерить какими–либо величинами. Надеюсь, та сила, которая в нём заложена, передастся и моему сыну.