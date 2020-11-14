Не садись за руль пьяным

Водители, которые в нетрезвом виде ПОВТОРНО попались за рулём автомобиля, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ. Под действие этой статьи попадают и те, кто ОТКАЗАЛИСЬ от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Если во время действующего лишения водительских прав или спустя год после окончания срока водитель вновь садится за руль нетрезвым, то он может оказаться за решёткой. Кроме того, в тюрьму могут попасть водители, которые были ранее судимы за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, а также за ДТП, совершённое в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть одного или более лиц.

По словам врио начальника норильской Госавтоинспекции Андрея Пирогова, с начала 2020 года в Норильске задержано 24 водителя, которые повторно управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. В 2019 году было задержано 20 таких автовладельцев. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Также в 2020 году из-за вождения транспорта в состоянии опьянения права на управления транспортными средствами лишены более 170 норильчан.

Стоит добавить, что статья 264.1 УК РФ предусматривает ответственность:

«Наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трех лет».

Дорожные полицейские обращаются к автовладельцам с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. От действий водителя на дороге зависит не только его жизнь, но и жизнь окружающих людей.